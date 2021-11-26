ГОРОДИЩЕНСКИЕ ЗАВОДЫ (Тульские заводы)

ГОРОДИЩЕНСКИЕ ЗАВОДЫ (Тульские заводы), первые в России ме­тал­лур­гические предприятия, ядро старейшего центра российской доменной металлургии.

На Городищенских заводах впервые в промышленном масштабе был реализован доменный процесс, налажены чугунолитейное производство и передел чугуна в железо. Построены на основании жалованной грамоты царя Михаила Фёдоровича от 29.2(10.3).1632 нидерландскими купцами Андреем Д. и Авраамом Д. Виниусами и Ε. У. Вилконсом (Ю. Виллекеном) на арендованных землях по реке Тулица в Старогородищенском стане Тульского уезда (современный Ленинский район Тульской области). Жалованная грамота разрешила владельцам Городищенских заводов «лить и ковать пушки, и ядра, и котлы, и доски, и разное прутье и всякое железное дело делать». Приблизительно с 1638 года заводы эксплуатировались компанией обновлённого состава (Андреем Д. Виниусом, П. Г. Марселисом из рода Марселисов, Ф. Ф. Акемой). В декабре 1647 под предлогом истечения «урочных лет» Городищенские заводы взяты в казну на Бархатный двор, где «ведались» Ю. Телепнёвым и Б. Тушиным. В сентябре 1648 вновь отданы Марселису и Акеме, позднее построившими Каширские железные заводы для передела чугуна, выплавленного на Городищенских заводах. В декабре 1662 доля Марселиса в заводах, принадлежавших ему и Акеме (помимо Городищенских заводов и Каширских заводов владели ещё несколькими), «за его Петрову вину» изъята в казну. В декабре 1663 заводы, принадлежавшие Акеме и казне, разделены, при этом Городищенские заводы, Каширские заводы и приписанная к ним ещё в 1637/38 дворцовая Соломенская волость (Каширский уезд) оставлены за государством (с 1667 ведались в Пушкарском приказе), а остальные заводы - за Акемой. В мае 1667 Марселису вернули Городищенские заводы и Каширские заводы с Соломенской волостью. Долю П. Г. Марселиса унаследовали его сыновья: П. П. Марселис-старший, Г. П. Марселис и П. П. Марселис-меньшой, получившие грамоту на завод и волость 15(25).3.1674. В том же году по разделу заводы и волость отошли к П. П. Марселису-старшему, а после его смерти (1675) - к его малолетнему сыну Х. П. Марселису (управлялись А. И. Бутенантом фон Розенбушем и Е. фан дер Гатеном). В 1690, после смерти Х. П. Марселиса, не имевшего наследников, Городищенские заводы изъяты государством и не позднее 9(19).4.1690 переданы дяде царя Петра I боярину Л. К. Нарышкину, затем перешли по наследству к его сыновьям А. Л. Нарышкину и И. Л. Нарышкину.

Городищенские заводы вместе с Каширскими заводами составляли основу Тульско-Каширского металлургического района. Первую поставку железа казне Городищенские заводы осуществили 24.3(3.4).1636, первого чугуна - не позднее 1637. Первоначальное число Городищенских заводов неизвестно. В 1647 году их было не менее трёх, в 1662 существовали четыре (но два с 1655 не работали), в 1690 - два. Заводы были вододействующими. Вытянувшиеся цепочкой по реке с прудами и плотинами, они имели 2 домны, «молотовые» и сверлильный «амбары». Руда поступала из Дедиловского уезда, право на её добычу А. Д. Виниус получил в 1636. Там же добывалась руда при П. Г. Марселисе и Ф. Ф. Акеме. Заводы выпускали сортовое железо, чугунные и железные изделия. При Марселисах разнообразная продукция Городищенских заводов (от пушек до кандалов) находила применение на всей территории России, включая Сибирь, а пушки вывозились и за рубеж. В начале 1660-х годов на базе Городищенских заводов был создан казённый сереброплавильный завод (одна из первых попыток подобного рода в России): смонтированы 4 сереброплавильные печи. Работы курировал Приказ тайных дел, производство обслуживали солдаты.

На Городищенских заводах существовало разделение труда. Они обслуживались иностранными (немецкими, французскими, шведскими, польскими) мастерами, вольнонаёмными русскими работниками и кре­сть­я­на­ми приписной волости. Привлекались кузнецы Тульской оружейной слободы. Крестьяне Городищенских заводов занимались перевозкой руды, дров, пушек, за них владельцы заводов расплачивались с государством продукцией - железом, «ратными запасами». Руду добывали служилые люди: казаки, стрельцы, пушкари и др. Именно Городищенские заводы, наряду с другими металлургическими предприятиями Тульско-Каширского металлургического района, служили источником кадров и технологического опыта при строи­тель­ст­ве первых доменных заводов на Урале.

Время остановки Городищенских заводов неизвестно, но в 1-м десятилетии 18 века они упоминаются (вместе с Каширскими заводами) как действующие.

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