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05.05.2026
Тест по теме «Государство правит по своей воле…» На путях к абсолютной монархии
Что служило главным признаком движения России к абсолютной монархии во второй половине XVII века?
расширение полномочий Земских соборов
постепенное устранение сословно‑представительных институтов и усиление личной власти монарха за счёт приказной бюрократии
введение выборного принципа формирования центральных органов власти
передача законодательной власти патриарху и церковному собору
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