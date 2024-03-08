СМЕТНЫЕ СПИСКИ

Смéтные спи́ски — вид делопроизводственной документации Русского государства XVII в., ежегодно предоставляемой воеводами в Москву. В С. с. включались сведения о состояние крепости, описание служилых людей и казны. В Разрядном приказе на базе С. с. составлялись так называемые сметные книги.

Лит .: Скобелкин О. В. Годовые сметные книги 2-й половины XVII в. как источник для изучения южного фронтира России // Общество и власть. Воронеж, 2019. С. 30–32. А. В. Дедук.