ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ На чтение: 1 минута

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ - первое государственное учреждение в России, централизованно ведавшее вопросами внешней политики.

При­шёл на сме­ну ря­ду уч­ре­ж­де­ний и лиц, ме­ж­ду ко­то­ры­ми ра­нее бы­ли раз­де­ле­ны функ­ции по осу­ще­ст­в­ле­нию ди­пло­ма­тич. кон­так­тов с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми (сре­ди них - дво­рец­кий, ка­зна­чей и кан­це­ля­рия Бо­яр­ской ду­мы с конца XV века; И.М. Вис­ко­ва­тый в 1549-1561 годы). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках как По­соль­ская из­ба в 1562 году. Посольский приказ воз­глав­лял­ся в раз­ное вре­мя пре­имущественно дум­ны­ми дья­ка­ми (по­сле­до­ва­тель­но А.Я. Щел­ка­ло­вым, В.Я. Щел­ка­ло­вым, А.И. Влась­е­вым, И.Т. Гра­мо­ти­ным, Ф.Ф. Ли­ха­чё­вым, М.Ю. Во­ло­ше­ни­но­вым, А.И. Ива­но­вым, Е.И. Ук­ра­ин­це­вым и другими) и боя­ра­ми (А.Л. Ор­ди­ным-На­що­ки­ным, А.С. Мат­вее­вым, В.С. Во­лын­ским, князем В.В. Го­ли­цы­ным и другими). Ор­га­ни­зо­вы­вал встре­чи, приё­мы и про­во­ды иностранных ди­пло­ма­тических мис­сий. Го­то­вил и во мно­гом осу­ще­ст­в­лял про­ве­де­ние ме­ж­ду­народных пе­ре­го­во­ров. На­прав­лял за ру­беж ди­пло­ма­тические мис­сии, вклю­чая в их со­став ди­пло­ма­тов различных ран­гов (ве­ли­ких по­слов, воз­глав­ляв­ших так называемые ве­ли­кие по­соль­ст­ва, по­слов, по­слан­ни­ков, гон­цов), пе­ре­вод­чи­ков (осу­ще­ст­в­ля­ли пись­мен­ный и уст­ный пе­ре­вод) и тол­ма­чей (толь­ко уст­ный пе­ре­вод). Го­то­вил для ди­пло­ма­тов под­роб­ные ин­ст­рук­ции - по­соль­ские на­ка­зы. Со­став­лял от име­ни ца­ря гра­мо­ты для иностранных пра­ви­те­лей. Осу­ще­ст­в­лял свя­зи с Дон­ским ка­зачь­им вой­ском, вы­да­вал ка­за­кам жа­ло­ва­нье. Управ­лял (су­дил, кон­тро­ли­ро­вал сбор на­ло­гов и прочее) тер­ри­то­рия­ми на юго-западной гра­ни­це стра­ны («го­ро­да­ми на По­ле» - Во­ро­не­жем, Ель­цом, Ор­лом и другими; до начала XVII века) и Ас­т­ра­ха­нью с при­го­ро­да­ми (с середины XVII века). Пред­пи­сы­вал русским по­соль­ст­вам, от­прав­ляв­шим­ся в Ос­ман­скую им­пе­рию и Крым­ское хан­ст­во, вы­ку­пать плен­ных. Раз­би­рал су­деб­ные ис­ки иностранных куп­цов к рус­ским и русских куп­цов к ино­стран­ным. При­ни­мал про­ше­ния ино­стран­цев о вы­ез­де на ро­ди­ну, в XVII веке за­клю­чал до­го­во­ры с ино­стран­ца­ми о при­ня­тии их на русскую во­енную служ­бу. Со­став­лял об­зо­ры иностранной прес­сы - «Ку­ран­ты». Зо­ло­то­пис­цы Посольского приказа ук­ра­ша­ли жа­ло­ван­ные гра­мо­ты и пол­ко­вые зна­мё­на, уча­ст­во­ва­ли, осо­бен­но при А.С. Мат­вее­ве, в из­го­тов­ле­нии ру­ко­пис­ных книг («Ти­ту­ляр­ник», 1672 год; «Хрис­мо­ло­ги­он», 1672-1673 годы; «Алек­сан­д­рия», 1675- 1676 годы; ли­це­вое Еван­ге­лие, 1677-1678 годы, и другие), в том числе для цар­ской се­мьи, рас­пи­сы­ва­ли пе­чат­ные кни­ги. При Посольском приказе име­лась библиотека (со­дер­жа­ла кар­ты, пе­чат­ные и ру­ко­пис­ные кни­ги на русском и иностранном язы­ках). Посольский приказ по­сте­пен­но ут­ра­чи­вал влия­ние на ру­ко­во­дство внеш­ней по­ли­ти­кой, ко­то­рое пе­ре­хо­ди­ло к су­ще­ст­во­вав­шей с конца XVII века на­ря­ду с ним По­соль­ской кан­це­ля­ри­и . Окон­ча­тель­но пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние не позд­нее 1720 года, ко­гда на­ча­ла дей­ст­во­вать Кол­ле­гия ино­стран­ных дел, об­ра­зо­ван­ная ука­за­ми Пет­ра I от 11(22) и 15(26) декабря 1717 года.

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