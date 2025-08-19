Рыцарские романы на Руси Такой жанр литературы, как рыцарский роман, приходит в русскую литературу к концу XVI века. Главным источником текстов рыцарских романов становятся польские издания, пересказывающие западноевропейские сюжеты.

Что такое рыцарский роман

Рыцарские романы, жанр, появившийся в европейской литературе в XII веке, знаменовал начало литературного вымысла и творчества.

Само слово «роман» происходит от названия романского, то есть, старо-французского языка, на котором писались первые из произведений этого жанра. В отличие от хроник, писавшихся на латинском языке, роман был намного ближе к народному языку и старому эпосу, что повлияло на развитие жанра.

Основываясь на бретонских, валлийских и ирландских эпических традициях, роман переосмыслял их героев, перемещал во времени и пространстве, ставил в необычные условия. Не редко романы писались и об исторических личностях, например Александре Македонском или Цезаре, но и в этом случае они становились, подобно персонажам древних мифов, куртуазными рыцарями, выступающими на турнирах, участвующими в дуэлях и побеждающими сказочных чудовищ. Типичным местом действия рыцарских романов становится Британия времен легендарного короля Артура (V-VI века н.э.), а наиболее видные из персонажей представляются его спутниками-рыцарями.

Основными авторами и читателями романов были представители аристократии - рыцари и придворные. Они сочиняли произведения, включая в них проблемы своего времени и сословия - вопросы чести, верности сюзерену, куртуазной любви, смелости и трусости, испытаний, выпадающих на долю воина. Вокруг романов образовывались кружки читателей, которые вскладчину заказывали переписчикам копии любимых книг и, собираясь вместе, читали их друг другу.

Романы на Руси

Европейский рыцарский роман приходит в русскую литературу к концу XVI века через польские переводы. В центре внимания переводных романов на Руси ставятся уже не метания личности героя, не его преображения и борьба с искушениями, а приключения. Романы для русского читателя представляют собой легкое, необременительное, но при этом увлекательное чтение. Исследователь средневековой русской литературы А.М. Панченко отмечает, что «в беллетристике не искали „душеполезности“ и не боялись отклонений от неё». Целью романа было развлечение читателя и он был доволен тем, что может узнавать об удивительных приключениях, наслаждаясь «неофициальным», то есть, не церковным, чтением.

Особенностью рыцарских романов на русской почве стал их простой язык. Он был максимально приближен к разговорному народному языку. Имена переводчиков романов не сохранились, но исследователи отмечают, что они работали как «читатели, пишущие для других читателей», далеко не все из них владели искусством перевода, но благодаря тому, что первоисточником текстов был близкий к русскому языку польский, тексты переводились и читались достаточно легко.

В качестве еще одной особенности рыцарского романа на Руси можно отметить соединение в романе как типично западноевропейских, так и славянских сказочных мотивов. Многие мотивы, такие как битва со змеем, узнавание потерянного человека по кольцу, приворотное зелье, волшебные звери-помощники и вещие сны уже были широко представлены в фольклоре и сказках. Можно даже соотнести их общим мифологическим и эпическим прошлым европейских народов.

Романы, популярные в России

Повесть о Бове-королевиче

Это один из первых романов, появившихся на Руси. Также герой Бова-королевич хорошо представлен в фольклоре Белоруссии и Украины. Повесть, вероятно, впервые появилась в Вильне в 1540-е годы при канцелярии Великого княжества Литовского, как перевод с сербохорватского, и предназначалась для чтения при дворах белорусских магнатов.

В основе сюжета приключения королевского сына, бежавшего от злой мачехи (в других версиях, отчима) и ставшего знаменитым рыцарем при дворе другого короля. Рыцарь влюбляется в его дочь и совершает подвиги в ее честь, а затем возвращается домой и возвращает себе королевство. В приключения рыцаря вплетается заговор коварного придворного, который он должен раскрыть, любовная линия, приводящая к женитьбе, а также многочисленные битвы, как с людьми, так и с волшебными персонажами. Особенно выделяется его поединок с Полканом, то есть, кентавром славянской мифологии.

Прототипом Бовы послужил, вероятнее всего, рыцарь Бэв из Хэмптона (во французском и русском переложении - Антона или Амтона). Согласно сюжету, его отца, графа, убивают по приказу мачехи, и юный Бэв попадает ко двору короля Эрмина, где взрослеет и становится могучим рыцарем. Дальнейшие его приключения также совпадают с сюжетом о Бове. Роман о Бэве впервые появился в XIII веке, в XIV был переведен на итальянский, а в XV попал из Италии в Хорватию, где был переведен на западно-славянские языки и распространился в земли Польши, Литвы и Московского царства.

Повесть о Петре Златых Ключей

Полное название произведения « Повесть изрядная и зело преудивительная о Петре, князе французском, и о прекрасной его княгине, о Магилене, кралевне неопалитанской, которая во своей красоте и добродетели равной себе во всем свете не имела » восходит к французскому оригиналу, созданному вероятнее всего, в XV веке.

Этот роман можно в полной мере считать куртуазным, то есть, посвященным проблемам возвышенной, принятой при средневековых дворах любви рыцаря к благородной даме. Возлюбленные постоянно разлучаются, но в итоге находят друг друга, несмотря на все преграды все равно остаются вместе. Петр представляет собой героя, характерного для куртуазного жанра. Герой носит на шлеме геральдический знак в виде двух золотых ключей, от чего и получает соответствующее прозвание.

Его возлюбленная, дама Магилена, по сюжету является королевой Неаполитанского королевства. В романе ярко переплетены чисто рыцарские мотивы, в частности, восхваляется воинская сноровка героя, умение биться верхом на различном оружии, участие в турнирах и стремление угодить своем сюзерену, а также мотивы, известные и по славянским сказкам: вещие сны, узнавание любимой по подаренному перстню, путешествие в далекую страну с поручением. Также по славянской традиции, роман заканчивается свадьбой, что не всегда типично для западных рыцарских романов.

Заключение

Итак, рыцарские романы пришли в Московское царство только в самом конце средневековья, но нашли своего читателя и обрели новую жизнь через переосмысление средневековых сюжетов. Русский читатель с радостью принимал новое, с еще большим интересом занимался он дополнением рыцарских сюжетов реалиями русской жизни XVI-XVII веков и славянского фольклора.

Литература