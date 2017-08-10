Краткий курс истории. Новодевичий монастырь 10 августа 1524 года Василий III основал в Москве Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь... На чтение: 1 минута

10 августа 1524 года Василий III в честь взятия Смоленска (1514 год) основал в Москве Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь. Почти 200 лет монастырь являлся местом заточения женщин царского рода.

Третий женский

Новодевичий монастырь упоминается в летописи под названием «Нов монастырь Девичь». Однако новым его назвали не потому, что ранее существовал какой-то Девичий монастырь, а потому, что до Новодевичьего в Москве уже существовало два женских монастыря: Зачатьевский (между ул. Остоженкой и р. Москвой) и Вознесенский (в Московском Кремле). Полное наименование монастыря, согласно грамоте патриарха от 1598 года: «Пречестная Великая обитель Пречистыя Богородицы Одигитрии Новый Девичий монастырь». Одигитрия – в греческом языке означает «Наставница». Считается, что образ Богородицы Одигитрии был написан самим евангелистом Лукой и хранился в главном женском монастыре Константинополя (монастыре Панагии Одигитрии), откуда попал в 11 веке в Россию, а в 12 веке был перевезён в Смоленск. Потому этот образ также называют Смоленской иконой Божьей Матери, а Новодевичий монастырь именуют Богородице-Смоленским.

«Бастилия» для русских цариц

Первым беспрецедентным случаем в России насильственного заточения в монастырь царской жены стал результат бракоразводного процесса Василия III с Соломонией Сабуровой, первой женой великого князя, которая 20 лет не могла родить наследника. В 1523 году Василий III добился развода и насильно постриг ту в монахини. Некоторые историки считают, что в первую очередь для её «почётного» заточения великий князь и основал Новодевичий монастырь. Впрочем, сама княгиня окончания строительства не дождалась и скончалась в Суздальском Покровском монастыре. Хотя общество и духовенство не одобрило поступка великого князя, прецедент стал примером для подражания для других русских государей.

При Иване Грозном за монастырём даже закрепился статус придворного, поскольку в нём поселились ближайшие родственницы царя (в том числе вдова его сына – Елена Шереметева). 30 апреля 1564 года в монастыре приняла монашеский постриг с именем Александра княгиня Иулиания Дмитриевна Палецкая (Удельная), вдова великого князя угличского Юрия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного. Княгиня Палецкая жила в собственных особых кельях с домовой церковью, содержала слуг, имела погреба, ледники и поварни.

В 1582 году в монастыре поселяется царевна Елена Ивановна Шереметева (в постриге Леонида), вдова сына Ивана Грозного — царевича Ивана Ивановича. В отличие от Евдокии Сабуровой, сосланной в далёкий суздальский монастырь, Елена Шереметьева находилась в московском монастыре в более почётных условиях, как вдовствующая «царица».

В 1598 году в монастырь переселилась единственная наследница русского престола, вдова царя Фёдора Иоанновича – царица Ирина Годунова. В 1689 году в монастырь была заточена сестра Петра I – Софья, туда же в 1727-м переселена первая супруга Петра – Евдокия Лопухина.

Чуть не взорвали

В 1812 году, когда французы вошли в Москву, помещения Новодевичьего монастыря использовались как складские. Тогда же возникла угроза его подрыва, однако этого так и не случилось. Большевики также не тронули архитектуру монастыря, в 1922 году они сделали из него музей. И слава Богу! Удивительный архитектурный ансамбль в популярном в 16–17 веках стиле московского барокко (то есть изящный и симметричный, с обилием декоративных элементов из белого камня на кирпичном фасаде здания) дошёл до наших дней почти без изменений. Более того, Новодевичий монастырь – единственный в своём роде представитель ансамблевого, состоящего из единого комплекса строений, московского барокко – вошёл в 2004 году в Список Всемирного наследия Юнеско.