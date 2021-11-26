КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - одна из почитаемых на Руси икон.

Со­глас­но крат­ко­му (1579 год) и под­роб­но­му (1594 год) ва­ри­ан­там «Ска­за­ния о яв­ле­нии и чу­де­сах от ико­ны Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы Ка­зан­ской», чу­до­твор­ная ико­на бы­ла об­ре­те­на в городе Ка­зань 08.07.1579 года. По­сле опус­то­ши­тель­но­го по­жа­ра, слу­чив­ше­го­ся в го­ро­де, де­воч­ке Ма­тро­не в сон­ном видении яви­лась ико­на Бо­го­ро­ди­цы и ука­за­ла ей ме­сто под сго­рев­шим ро­ди­тель­ским до­мом, где ико­на бы­ла за­ры­та. Бо­го­ро­ди­ца ве­ле­ла Ма­тро­не со­общить об этом ар­хи­епи­ско­пу и вое­во­де, что­бы те об­ре­ли свя­тую ико­ну. Но на сло­ва де­воч­ки не об­ра­ти­ли вни­ма­ния. По­сле то­го как ви­де́­ние по­вто­ри­лось, Ма­тро­на и её мать при сте­че­нии на­ро­да са­ми вы­ко­па­ли из зем­ли ико­ну. Об­раз пе­ре­не­сли в на­хо­див­шую­ся по­бли­зо­сти церковь Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, а за­тем в Бла­го­ве­щен­ский со­бор Ка­зан­ско­го крем­ля. Ико­на по­лу­чи­ла на­зва­ние Ка­зан­ской. В под­роб­ном ва­ри­ан­те «Ска­за­ния…», ав­то­ром ко­то­ро­го счи­та­ет­ся митрополит Ка­зан­ский святой Гер­мо­ген (бу­ду­щий пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си), при­ве­де­но 16 чу­дес от ико­ны.

По по­ве­ле­нию ца­ря Ива­на IV Ва­силье­ви­ча на мес­те яв­ле­ния ико­ны был ос­но­ван Бо­го­ро­диц­кий де­ви­чий монастырь, в ко­то­ром впо­след­ст­вии ико­на пре­бы­ва­ла. В 1580-е годы в Ка­за­ни бы­ли из­да­ны «тет­ра­ди» со служ­бой яв­ле­нию ико­ны, на­пи­сан­ной святителем Гер­мо­ге­ном. К началу XX века ико­на бы­ла ук­ра­ше­на до­ро­гим ок­ла­дом с 18 круп­ны­ми брил­ли­ан­та­ми и 412 бо­лее мел­ки­ми дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, а так­же ши­той жем­чу­гом ри­зой с 479 брил­ли­ан­та­ми, 100 ал­ма­за­ми и 1120 др. дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. В ночь на 29.06(12.07). 1904 года ико­на бы­ла по­хи­ще­на. По сло­вам по­хи­ти­те­ля, она бы­ла им сож­же­на. Ико­на име­ла раз­мер около 26,7×22,3 см. На фо­то­гра­фи­ях 2-й половины XIX века ли­ки на ней не­раз­ли­чи­мы из-за тём­ной оли­фы, а вся «до­лич­ная» часть за­кры­та ок­ла­дом. Об об­ли­ке яв­лен­ной ико­ны мож­но су­дить по ши­той пе­ле­не конца XVI века из ка­зан­ско­го Бо­го­ро­диц­ко­го монастыря (Национальный му­зей Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан) и не­ко­то­рым ран­ним спи­скам ико­ны (в т. ч. из со­б­ра­ний С. Н. Во­робь­ё­ва и Г. В. Леп­са; Мо­ск­ва).

На ико­не Бо­го­ма­терь изо­бра­же­на оп­леч­но, Бо­го­мла­де­нец - пря­мо­лич­но (фрон­таль­но). Ико­но­гра­фи­че­ски икона от­но­сит­ся к ти­пу «Оди­гит­рия», что от­мече­но уже в письменных ис­точ­ни­ках XVI века. Од­на­ко не имею­щее ана­ло­гий со­че­та­ние оп­леч­но­го ва­ри­ан­та изо­бра­же­ния Бо­жией Ма­те­ри и стоя­ще­го Мла­ден­ца по­ро­ди­ло вер­сии о том, что чу­до­твор­ный об­раз пер­во­на­чаль­но был рос­то­вым (воз­мож­но, Пре­свя­тая Де­ва вос­се­да­ла на пре­сто­ле, а Бо­го­мла­де­нец сто­ял на Её ко­ле­нях). Этот рос­то­вой об­раз мог об­го­реть при по­жа­ре и/или быть опи­лен­ным, что под­твер­жда­ет­ся не­ко­то­ры­ми на­блю­де­ния­ми над ико­но­гра­фи­ей спи­сков с яв­лен­ной ико­ны.

Чу­до­тво­ре­ния­ми про­сла­ви­лись мно­го­чис­лен­ные спи­ски иконы, по­чи­та­ние ко­то­рых от­ме­че­но в цер­ков­ном ка­лен­да­ре. Пер­вым чу­до­твор­ным спи­ском с яв­лен­ной ико­ны счи­та­ет­ся Ка­зан­ский (Яро­слав­ский) об­раз (1588 год), ко­то­рый, со­глас­но ска­за­нию XVII века, был при­об­ре­тён в Ка­за­ни Ге­ра­си­мом Тро­фи­мо­вым из Те­тю­шей и при­не­сён в город Ро­ма­нов. В 1610 году эта ико­на, уже про­слав­лен­ная чу­до­тво­ре­ния­ми, ока­за­лась у яро­слав­ско­го куп­ца Ва­си­лия Лыт­ки­на. В честь ико­ны в Яро­слав­ле ос­но­ва­ли храм, а при нём - де­ви­чий мо­на­стырь. Ико­на, ос­та­вав­шая­ся в Яро­слав­ле до 1920-х годов, ут­ра­че­на, со­хра­ни­лась ра­ма с ис­то­ри­ей об­ре­те­ния и чу­дес от яв­лен­но­го об­раза и ро­ма­но­во-яро­слав­ско­го спи­ска (1690-е годы, ико­но­пи­сец Лав­рен­тий Се­ва­сть­я­нов, Яро­слав­ский ху­дожественный му­зей).

Ле­том 1611 года, по сви­де­тель­ст­ву Но­во­го ле­то­пис­ца, спи­сок с яв­лен­ной ико­ны с ка­зан­ским опол­че­ни­ем был при­не­сён из Ка­за­ни в Мо­ск­ву. Осе­нью то­го же го­да он пре­бы­вал в Яро­слав­ле, где про­сла­вил­ся чу­до­тво­ре­ния­ми. Имен­но этот спи­сок на­хо­дил­ся во Вто­ром опол­че­нии 1611-1612 годов во вре­мя ос­во­бо­ж­де­ния Мо­ск­вы и был по­став­лен в 1612 году во Вве­ден­ской церкви на Сре­тен­ке (Боль­шой Лу­бян­ке), а за­тем в Ка­зан­ском со­бо­ре на Крас­ной площади, где пре­бы­вал до 1918 года; даль­ней­шая его судь­ба не­из­вест­на. Спи­сок не­зна­чи­тель­но от­ли­чал­ся по раз­ме­рам от яв­лен­но­го об­раза (27,3×24,5 см). Спи­ском с ико­ны московского Ка­зан­ско­го со­бо­ра яв­ля­ет­ся икона XVII века, на­хо­дя­щая­ся с 1945-1946 года в ико­но­ста­се Бо­го­яв­лен­ско­го со­бо­ра в Ело­хо­ве (Мо­ск­ва). Др. со­хра­нив­ший­ся ран­ний спи­сок - икона начала XVII века (ГРМ), вклад в суз­даль­ский По­кров­ский монастырь князя И. И. Шуй­ско­го по же­не Мар­фе.

Од­на из глав­ных свя­тынь Санкт-Пе­тер­бур­га с 1-й тре­ти XVIII века - спи­сок (уве­ли­чен­ный; при­мер­но 58×53,5 см) иконы, вы­пол­нен­ный по за­ка­зу ца­ри­цы Пра­ско­вьи Фё­до­ров­ны (же­ны ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча ). Пер­во­на­чаль­но он на­хо­дил­ся в церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы на Пе­тер­бург­ской сто­ро­не, с 1811 года хра­нил­ся в Ка­зан­ском со­бо­ре, в го­ды советской вла­сти - в Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре. На спи­сках с этой ико­ны жи­во­пис­ны­ми сред­ст­ва­ми вос­про­из­во­дит­ся ок­лад пе­тербургской свя­ты­ни.

В XVII веке яви­лись так­же спи­ски с ико­ны в Ниж­нем Ло­мо­ве, в То­боль­ске, в Ав­неж­ской волости Во­ло­год­ско­го уезда, в Буш­нев­ской волости Га­лич­ско­го уезда, а так­же, оче­вид­но, в Со­ле­вар­ном го­род­ке, в 150 км от Уфы (ико­на по­лу­чи­ла на­зва­ние Та­бын­ской по кре­по­сти Та­бынск, за­ло­жен­ной в этой ме­ст­но­сти в 1698 году). Чу­до­тво­ре­ния­ми про­сла­ви­лись спи­ски в Вяз­ни­ках (1624 год), За­рай­ске (1673 год), московском Воз­не­сен­ском монастыре (1689 год; Му­зеи Мо­с­ков­ско­го Крем­ля), Не­рех­те (1702 год), Кар­го­по­ле (1714 год), Пен­зе (1717 год), Ар­за­ма­се (1739 год), Во­ло­где (1811 год) и др.

В 2004 году па­па Рим­ский Ио­анн Па­вел II пе­ре­дал Русской пра­во­слав­ной церк­ви спи­сок ико­ны XVIII века, ко­то­рый в 2005 году был ус­та­нов­лен в Кре­сто­воз­дви­жен­ском хра­ме Бо­го­ро­диц­ко­го монастыря Ка­за­ни, за­ме­нив со­бой свя­то­тат­ст­вен­но унич­то­жен­ный яв­лен­ный чу­до­твор­ный об­раз.

Об­ще­рус­ское празд­но­ва­ние Казанской иконы Божией Матери 08(21) ию­ля бы­ло ус­та­нов­ле­но в 1595 году; празд­но­ва­ние 22 октября (4 но­ября), в день взя­тия русским опол­че­ни­ем под пред­во­ди­тель­ст­вом К. Ми­ни­на и князя Д. М. По­жар­ско­го Ки­тай-го­ро­да в Мо­ск­ве в 1612 году, - в 1649 году (в свя­зи с ро­ж­де­ни­ем в этот день пер­вен­ца ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ца­ре­ви­ча Ди­мит­рия).

Иллюстрация:

Ка­зан­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри. Спи­сок 17 в. Бо­го­яв­лен­ский ка­фед­раль­ный со­бор в Ело­хо­ве (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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