Какое событие стало отправной точкой правления династии Романовых и почему оно имело особое значение для страны?

венчание на царство Ивана Грозного в 1547 г.

избрание на престол Михаила Фёдоровича Романова Земским собором в 1613 г.

подписание Столбовского мира со Швецией в 1617 г.