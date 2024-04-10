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22.06.2026
Дополнительные материалы к Главе III. История России в 1533 – конце XVII в., 7 класс
Какое событие стало отправной точкой правления династии Романовых и почему оно имело особое значение для страны?
венчание на царство Ивана Грозного в 1547 г.
избрание на престол Михаила Фёдоровича Романова Земским собором в 1613 г.
подписание Столбовского мира со Швецией в 1617 г.
Деулинское перемирие с Речью Посполитой в 1618 г.
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