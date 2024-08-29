Итоги "Азовского сидения" 1637-42 годов 21 апреля (1 мая) 1637 года отряды донских и запорожских казаков во главе с атаманом Михаилом Ивановичем Татариновым блокировали турецкую крепость Азов (гарнизон до 4 тыс. человек при 200 орудиях) и после двухмесячной осады 18 (28) июня штурмом взяли вражескую крепость. После этого они удерживали крепость до 1642 года. Так началась одна из страниц славной Русской истории - т. н. Азовское сидение.

ПОСЛЕ БИТВЫ

28 октября 1641 года атаман Осип Петров послал в Москву посольство с атаманом Наумом Васильевым, есаулом Федором Поршина и 24 казаков, особо отличившихся, с подробною боевою росписью и изложением хода защиты Азова. Казаки просили царя взять под свою опеку Азов и прислать воеводу для принятия крепости, ибо им, казакам, защищать Азов нечем. Присланных казаков в Москве приняли с честью, наградили их, по окладу, великим жалованием, чествовали и угощали. Решение, взять ли Азов, или отдать его по-прежнему, туркам, было поручено боярину Морозову. Атаман и казаки доказывали выгоды владения Азовом, но переговоры тянулись более месяца и не привели ни к чему.

В начале декабря 1641 г. с возвращавшимся посольством казаков из Москвы был послан дворянин Желябинский и подьячий Башмаков с целью осмотреть Азов и переписать и начертить планы, потом принять решение. Казакам была послана милостивая грамота с благодарностью за мужественную защиту Азова. Также было послано им 5000 рублей и обещано хлебное и других видов жалованье. Желябинский и Башмаков, возвратись в Москву, донесли царю: «Город Азов разбит и разорен до основания и вскоре города поделати никоем образом нельзя, а от приходу воинских людей сидети не в чем».

Вслед за ними в Москву явилась новая станица с наказом убедить бояр взять Азов и поскорей послать воевод с войском, и утверждали, «что, если Азов будет за нами, то никогда уже поганые татары не придут воевать и грабить московские владения». Царь повелел собрать Великий Собор в Москве, и он собрался 3 января 1642 года. На Соборе присутствовали патриарх, митрополит Крутицкий, знатнейшее духовенство, бояре, окольничие, думные люди и все другие сословия. Думный дьяк Лихачев объявил царскую волю, по которой требовалось мнение от государственных чинов. За исключением представителей городов Новгорода, Смоленска, Рязани и других окраинных, мнение Собора было уклончиво и сводилось к тому, чтобы удержание Азова возложить на казаков, или же просто, положить на решение царя. «Как угодно царю и боярам, так и будет» - было общим решением.

Спустя четыре месяца после решения Собора на Дон была отправлена грамота с есаулом Родионовым и 15 казаками, а также с ними был послан дворянин Засецкий. Проезжая переправу на Донце, казаки попали в засаду турок. Засецкому с несколькими казаками удалось ускакать и привести грамоту на Дон, в которой писалось: «Ведомо нам учинилось заподлинно, что Ибрагим, осадя Азов, отправил сильную рать воевать нашу украину, и всех христиан, находящихся в его владениях, велеть побить. Нашей же рати за краткостью времени не успеть притти под Азов, принять его и вооружить, как вы сами неоднократно писали, что в разоренном Азове держаться невозможно, но, дабы напрасно не пролить христианской крови, повелеваем вам - атаманам и казакам и всему великому Войску Донскому Азов оставить и возвратиться по своим куреньям, или отойти на Дон, куда пригодно будет. Будьте добрыми и послушными подданными и на Нашу царскую милость и щедроты всегда благонадежны. Если же ослушаетесь, то ни милости, ни помощи, ни защиты от меня, царя, не ожидайте, а себя за напрасное пролитие крови вините».

Во исполнение этого приказа казаки немедленно вывезли из Азова все запасы, артиллерию и снаряды, подкопали уцелевшие стены и башни, взявши с собой чудотворную икону Св. Иоанна Крестителя, переехали жить на Махин остров, против устья Аксая. Азов был уничтожен полностью, от него не осталось камня на камне. Сераксир и адмирал турецкого флота, осаждавшие Азов, были лишены чинов. Для возобновления осады Азова была отправлена армия под начальством самого великого визиря и египетского паши. Флот, состоявший из 33 галер, прибыл к Азову. Отряд казаков, оставленный в Азове, при первом же приближении войск противника, взорвал подготовленные окопы, сжег все до основания и удалился. Турецкое войско вместо крепости нашли на месте Азова совершенный пустырь. Визирь оставил на месте большой гарнизон, войско распустил и возвратился в Константинополь.

Положение донских казаков после азовского сиденья определялось их отпиской в Москву, в которой писалось: «В сидении мы приобрели много славы, а не добычи. От нужды и истомы голодные, и обнищали так, что к будущей весне не можем снарядиться в морские поиски и не в состоянии противиться совокупной силе турецкой и татарской». Для поддержки казаков Москвой была принята мера, предлагавшаяся на Земском Соборе: послать на помощь казакам ратные силы пеших вольных людей, опричь крепостных и кабальных. Причем московские воеводы на Дону должны быть под начальством казаков. «А сидети им в Азове за одно с казаками под атаманским началом, а государевым воеводам в Азове быть нельзя, потому что казаки люди самовольные».

В 1643 году в Черкасск был послан воевода со стрельцами. Но напряжение в отношении Турции и Крыма не ослабевало, а, наоборот, усиливалось. В 1645 г. на Дон были посланы из Астрахани кн. Семен Пожарский с войском; из Воронежа дворянин Кондырев с 3000 человек, набранных из вольных людей и Петр Красников с 1050 набранных новых казаков. Москвой казакам и воеводам повелевалось обоюдно «быть в сговоре и служить без всякого развратья». Но отношения между казаками и воеводами на местах разрешались не так легко. Воевода Кондырев прибыл со вспомогательными войсками на Дон, не желал идти на Круг и звал атаманов и казаков к себе в стан. Войсковые есаулы от Круга заявили, что «Войску Донскому к вам в стан не хаживать, а напред того не бывало и вы затеваете собою то, чего в царской грамоте не писано». Встреча произошла у часовни после молебна.

Положение Донского Войска к этому времени стало весьма затруднительно. В июле 1645 года крымский царевич Давлет Гирей Нурадин, с 5000 всадников неожиданно подступил к Черкасску, но с большими потерями был отбит. Отступив от Черкасска, татары остановились на р. Кагальнике, ниже Азова. После совещания атаман с воеводами произвели неожиданное нападение на стан татар и захватили много пленных. Азовский паша, заслышав бой, бросился на помощь с янычарами, спагами. Воевода и атаман, имея 6000 пеших казаков и 1100 московской конницы, обремененные пленными и добычей, должны были отбиваться от 10000 бусурман. 6 августа они благополучно возвратились в Черкасск, уничтожив при отступлении 207 пленных татар. Царевич ушел в Крым, преследуемый легкой частью конницы. Но в этом сражении со стороны стрельцов, видимо, набранных из вольных людей, не было проявлено достаточной стойкости, так как при отходе они не только разбежались, но, захватив струги уплыли на них вверх по Дону и, приплыв, там их порубили.

С донесением о боях с татарами в Москву была отправлена станица с атаманом Васильевым. 25 сентября 1645 года царь ответственной грамотой благодарил казаков за мужество и храбрость «бившихся честно жалуем и милостиво похваляем и посылаем вам, нашему донскому войску, атаманам и казакам нашего царского величества знамя, да впредь на Нашу царскую милость будьте надежны. Тех же вольных людей и штатных стрельцов, которые при отходе разбрелись и струги ваши вверх по Дону порастаскали и порубили, велели бить кнутом, чтоб такое воровство другим было не в повадку. Крымцев и ногаев воевать, а с туркскими людьми под Азовом жить мирно повелеваем».

Этой грамотой закончилось царствование Михаила Федоровича.

А.А. Гордеев. Азовское сидение. Информационный сервер города Азова

ИТОГИ «СИДЕНИЯ»

По данным казаков, они уничтожили под стенами Азова примерно 96 тыс. врагов, о том же сообщил и московский посол в Стамбуле: «Из 150000 активного войска осталось 50000, остальных казаки побили». Кафинский паша Юсуф погиб, раненый хан Крымской орды Бегадир-Гирей умер в пути, главнокомандующий Хусейн Дели-паша и адмирал Пияла-паша были лишены своих чинов. Это было полное поражение «Великой армии», которая обладала мощью, с помощью которой можно было захватить какую-нибудь европейскую страну.

Донцы написали тогда в Москву, что в том сражении нет среди казаков того, кто не был бы ранен и пролил свою кровь во имя Божие. «Всем войском просим мы государя-царя всея Руси принять из рук наших Азов-город. Тем защитит он всю свою украйну, не будет угроз от татар, как сядут наши в Азове. А коли государь не примет Азова-города, то, заплакав, оставим его!». В Москве радовалась победе «лихих воровских» казаков, которые все же свои. Казакам дали щедрое жалованье, похвалили, но взять Азов отказались. С точки зрения стратегии, с одной стороны, взять город было выгодно - начать выходить в южные моря, развивать торговлю, укрепить южный рубеж, но, с другой стороны, опять бы в итоге пришлось воевать, а на западных границах назревали грозные события (одним из их итогов будет славная Переяславская Рада), турецкий султан угрожал уничтожить всех православных христиан в своих владениях. Решение царя подтвердил и созванный в январе 1642 года Земской Собор. Казакам повелели оставить Азов, что они и сделали: летом 1642 года они оставили Азов, разрушив остатки укреплений. Но город все же стал русским, спустя чуть более полстолетия, в 1696 году город Азов был взят русскими войсками Петра Первого навсегда, и очень символично, что первыми в крепость вошли донские казаки. Азовское сидение по праву считается одной из самых ярких страниц истории казачества и Русской истории, образцом беспримерной доблести русских воинов, которые победили врага не числом, а умением…

Военное обозрение