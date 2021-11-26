ПУЛО
ПУЛО - самая мелкая русская монета.
Чеканилась с конца XIV века в Московском (в Москве, Коломне, Дмитрове, Можайске, Переяславле, Малоярославце), Нижегородском (в Нижнем Новгороде, Городце, Суздале) и особенно в Тверском (в Твери, Городене, Кашине, Микулине) великих княжествах из меди; масса около 1-2,5 г.
На пуло помещались изображения всадников, воинов, зверей, птиц, названия городов или имена князей, выпускавших пуло. С вхождением в состав Русского государства Новгородской (1478 год) и Псковской (1510 год) республик, Тверского великого княжества (1485 год) пуло массой около 0,2-0,45 г выпускались в их бывших столицах и в Москве; набор изображений на пуло стал сокращаться. В начале XVI века новгородская деньга= 120пуло, после денежной реформы 1535 копейка=60пуло, к конце XVI века - до 120 пуло.
В обращении до конца XVI века; упоминается в документах XVI - начала XVII веков.