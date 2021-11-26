ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

Знаменитый православный монастырь, основанный прп. Сергием Радонежским в 1337 году. Находится на территории города Сергиев Посад Московской области. Здесь действует Московская Духовная академия. В Свято-Троицком соборе хранятся мощи Сергия Радонежского. В 1993 году ансамбль монастыря вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь при Сергии Радонежском

В 1337 году инок Варфоломей вместе с братом Стефаном поселились на холме Маковец, находившимся недалеко от Радонежа . Здесь они выстроили бревенчатую келью и Троицкую церковь. Вскоре Стефан, не выдержав суровой жизни в лесу, ушел в Богоявленский монастырь в Москве. Некоторое время Варфоломей жил один, но постепенно слух о молодом отшельнике начал распространяться в монашеской среде. К нему начали приходить иноки, желавшие разделить с ним духовный подвиг. Пустынь разрасталась. Варфоломей, постриженный в монахи игуменом Митрофаном и получивший имя Сергий, стал игуменом нового монастыря в 1354 году. Тогда же он был рукоположен в сан священника епископом Волынским Афанасием. Вскоре в Троицком монастыре был введен общежительный устав. Это было новшеством, так как почти все русские монастыри того времени придерживались особножительного устава, при котором иноки жили отдельно и устраивались согласно своим личным средствам. Общежительный монастырь (киновия) был устроен иначе. Здесь предусматривалось имущественное равенство монахов, которые отказывались от личной собственности. Всем распоряжалась иноческая община во главе с игуменом. Насельники жили одинаково, одинаково ели и одевались. Различие было только в степени подвижничества каждого из них. Сергий и его ближайшие ученики основали десятки новых монастырей-киновий.

Постепенно Троицкий монастырь становился центром духовной жизни страны. Именно сюда в 1380 году приехал князь Дмитрий Донской для благословения на Куликовскую битву . Иноки монастыря Ослябя и Пересвет, присоединившиеся к походу князя, прославились своей храбростью. В 1392 году преподобный Сергий преставился и был похоронен в Троицком храме.

XV-XVII века

Новым игуменом стал ученик Сергия Никон Радонежский. В 1408 году обитель пострадала от набега татар хана Едигея , устремившегося в поход на Москву. После этого монастырь восстанавливался. В 1422-1423 годах на месте старого деревянного был построен новый белокаменный Троицкий собор. При его возведении были обретены мощи св. Сергия. Храм расписывали знаменитые иконописцы Даниил Черный и Андрей Рублев , специально для нового собора создавший легендарную «Троицу». В 1469 году была построена каменная трапезная. В 1476 году к востоку от Троицкого собора псковскими мастерами была возведена кирпичная церковь-звонница во имя Сошествия Св. Духа на апостолов.

Монастырь почитался московскими князьями. Здесь они совершали молебны по случаю важных событий, здесь крестили наследников престола (например, в 1530 году в монастыре был крещен будущий царь Иван Грозный ).

В 1540-1550-е годы обитель опоясали крепостные стены с 12 башнями общей протяженностью 1370 м. Современный вид они приобрели в XVII веке. В 1559-1585 годах создавался Успенский собор. В 1684 году в нем появились фрески, а в 1780 году на месте западной паперти собора была устроена усыпальница Годуновых .

К концу XVI века Троицкий монастырь был крупнейшим в стране.

В 1608-1610 годах, во время Смуты , обитель пережила осаду польско-литовских войск. Об этом событии повествует «Сказание Авраама Палицына», бывшего монастырским келарем. Монастырь внес большой вклад в деятельность Второго ополчения Минина и Пожарского. После Смуты монастырь восстанавливался. В 1635-1638 годах напротив Успенского собора появился комплекс казначейского корпуса и больничных палат с шатровой церковью преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В 1682-1692 годах в стиле «нарышкинского» барокко была возведена трапезная с храмом прп. Сергия Радонежского В 1692-1699 годах был построен пятиглавый надвратный храм в честь Рождества св. Иоанна Предтечи. Также в конце XVII века были созданы Царские чертоги и Надкладезная часовня.

В 1688 году Троицкий монастырь получил статус ставропигиального.

В 1689 году в нем укрылся от царевны Софьи царь Петр I . Отсюда он выехал уже полноправный правителем, здесь же пытали сторонников Софьи.

XVIII-XIX века

В 1738 году управление обителью было передано Духовному совету. В 1742 году здесь была открыта духовная семинария. В 1744 году монастырь получил почетный статус Лавры, его главой теперь был митрополит Московский.

В 1734 году над гробом прп. Михея Радонежского была возведена церковь. В 1746-1748 годах появилась церковь Смоленской иконы Богоматери, выполненная в стиле елизаветинского барокко. К лучшим памятникам русского зодчества XVIII века относится пятиярусная колокольня (1741-1770), занявшая одно из центральных мест архитектурного ансамбля лавры.

В XVIII-XIX веках обитель стала одной из самых богатых в России, чему способствовали обильные пожертвования и торговля, которую вели монахи. Также лавра являлась образовательным и культурным центром. В 1814 году сюда была переведена Московская Духовная академия.

В 1895 году в монастыре был построен больнично-богадельный корпус с храмом прп. Иоанна Лествичника. В настоящее время здесь находится Московская духовная семинария.

XX-XXI века

С 1905 года в лавре существовала своя типография, лавки и мастерские. В самом Сергиевом Посаде ей принадлежали две гостиницы. К лавре были приписаны малые монастыри и скиты.

В 1918 году, с приходом к власти большевиков, монастырь стал трудовой артелью. В следующем году его монахи были переселены в Черниговский скит, Московская Духовная академия была распущена. В 1920 году лавра превратилась в историко-архитектурный музей. Также на территории обители до 1953 года располагался Загорский учительский институт.

Еще в 1918 году была создана комиссия по охране памятников искусств и старины Троице-Сергиевой лавры. Тогда же предпринимались первые попытки реставрации, возобновленные в 1920-1930-е годы. В 1940 году памятники лавры вошли в Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. Реставрационные работы велись вплоть до 1970-х годов. Они проводились и в 1990-2000-е годы. В 1993 году ансамбль Троице-Сергиевой лавры был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Духовная жизнь в лавре возобновилась в 1946 году, новым настоятелем стал патриарх Алексий I (до 1983 года обитель была основным местом пребывания патриархов). Тогда же в Свято-Троицкий собор были перенесены мощи Сергия Радонежского, которые с 1919 года были экспонатом музея. В 1949 году в стенах лавры вновь заработала Московская Духовная академия. В 1959 году был принят новый устав монастыря. В лавре проходили Поместные церковные соборы 1971, 1988, 1990 годов.

С 1988 года и по настоящее время наместником Троице-Сергиевой лавры является архиепископ Феогност (Гузиков). Настоятель – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас в монастыре подвизается около 200 монахов. При нем действует православное издательство (Патриарший издательско-полиграфический центр Свято-Троицкой Сергиевой лавры) и паломнический центр.