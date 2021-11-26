ЖОЛКЕВСКИЙ Станислав

Военный и государственный деятель Речи Посполитой , поль­ный ко­рон­ный гет­ман (1588–1613), ве­ли­кий ко­рон­ный гет­ман (1613–1620), ве­ли­кий канц­лер ко­рон­ный (1618–1620).

Про­ис­хо­дил из шля­хет­ско­го ро­да. В 1566 от­прав­лен ко дво­ру ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста . Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Я. За­мой­ско­го и сам ока­зы­вал ему под­держ­ку. В 1573 уча­ст­во­вал в по­соль­ст­ве во Фран­цию для при­гла­ше­ния Ген­ри­ха Ва­луа (бу­ду­щий франц. ко­роль Ген­рих III) на пре­стол Ре­чи По­спо­ли­той. В 1579–81, в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, в чи­не рот­ми­ст­ра уча­ст­во­вал в трёх по­хо­дах Сте­фа­на Ба­то­рия на Рус. гос-во, от­ли­чил­ся при оса­де Пско­ва 1581–82. На вы­бо­рах ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той в 1587 вы­сту­пил за кан­ди­да­ту­ру Си­гиз­мун­да III, ко­то­рый в 1588 по­жа­ло­вал Ж. ста­рос­тво Гру­бе­шов­ское. Счи­тая, что гл. опас­ность для Ре­чи По­спо­ли­той ис­хо­дит от Ос­ман­ской им­пе­рии, Ж. всту­пил в серь­ёз­ные раз­но­гла­сия с Си­гиз­мун­дом III, стре­мив­шим­ся спо­соб­ст­во­вать по­бе­де ка­то­ли­че­ст­ва над ос­таль­ны­ми хри­сти­ан­ски­ми кон­фес­сия­ми и вер­нуть се­бе швед. пре­стол, за­ня­тый его дя­дей Кар­лом IX. В 1589–94 Ж. вое­вал на юж. гра­ни­цах Ре­чи По­спо­ли­той про­тив крым­ских та­тар. В 1595 и 1600 уча­ст­во­вал в ор­га­ни­зо­ван­ных Я. За­мой­ским по­хо­дах польск. войск в Мол­дав­ское кн-во. В 1596–97 ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем ка­зац­ко­го вос­ста­ния С. На­ли­вай­ко и Г. Ло­бо­ды на Ук­раи­не. Од­но­вре­мен­но вы­сту­пил с иде­ей ис­поль­зо­ва­ния ка­за­чест­ва в ин­те­ре­сах Ре­чи По­спо­ли­той и пер­вым из польск. гос. дея­те­лей ука­зал на не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния на Ук­раи­не ре­форм, при­зван­ных уре­гу­ли­ро­вать от­но­ше­ния вла­стей Ре­чи По­спо­ли­той и ка­за­че­ст­ва. В 1601–02, в хо­де поль­ско-швед. вой­ны 1600–09, за­хва­тил за­мок Ве­зен­берг, от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Ре­ве­лем. Вме­сте с Я. За­мой­ским вы­сту­пил про­тив аван­тю­ры Лже­дмит­рия I. Во вре­мя мя­те­жа Н. Зеб­жи­дов­ско­го (1606–07), не­смот­ря на на­пря­жён­ные лич­ные от­но­ше­ния с Си­гиз­мун­дом III, воз­гла­вил вер­ные ко­ро­лю вой­ска и раз­гро­мил мя­теж­ни­ков в сра­же­нии у Гу­зо­ва. В кон. 1607 – 1608 пы­тал­ся по­ме­шать ухо­ду кн. Р. Ру­жин­ско­го на служ­бу Лже­дмит­рию II. В хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. воз­гла­вил ко­рон­ное вой­ско, от­прав­лен­ное из-под Смо­лен­ска на Мо­ск­ву. Одер­жал по­бе­ду над со­юз­ным рус.-швед. вой­ском в Клу­шин­ском сра­же­нии 1610, что пре­до­пре­де­лило свер­же­ние ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. На пе­ре­го­во­рах с «Се­ми­бо­яр­щи­ной» ле­том 1610, по­ни­мая, что пла­ны на­сильств. при­сое­ди­не­ния Рус. гос-ва к Ре­чи По­спо­ли­той об­ре­че­ны на про­вал, Ж. по собств. ини­циа­ти­ве вы­дви­нул про­ект соз­да­ния поль­ско-рус. гос-ва под ски­пет­ром ди­на­стии Ва­за. Убе­дил бо­яр и со­б­ран­ный в Мо­скве Зем­ский со­бор из­брать ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польск. ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на рус. пре­стол. Под­пи­сал 18(28).8.1610 до­го­вор с боя­ра­ми, пре­ду­смат­ри­вав­ший не­ру­ши­мость пра­во­слав­ной ве­ры в Рус. гос-ве, со­хра­не­ние и да­же рас­ши­ре­ние прав бо­яр и де­тей бо­яр­ских. Од­но­вре­мен­но до­бил­ся раз­ва­ла вой­ска Лже­дмит­рия II . Пы­тал­ся убе­дить Си­гиз­мун­да III при­нять за­клю­чён­ный им до­го­вор с боя­ра­ми, од­на­ко ко­роль фак­ти­че­ски де­за­вуи­ро­вал до­го­вор. В ре­зуль­та­те кон­флик­та Ж. по­ки­нул став­ку и вер­нул­ся в Речь По­спо­ли­ту, уве­зя с со­бой Ва­си­лия Шуй­ско­го. В 1616 на сей­ме ог­ла­сил «Трак­тат о сол­да­тах», в ко­то­ром из­ло­жил ком­плекс не­об­хо­ди­мых мер по ор­га­ни­за­ции сол­дат­ской служ­бы на юж. по­гра­ни­чье. В 1618 по по­ру­че­нию Си­гиз­мун­да III воз­гла­вил обо­ро­ну юж. ру­бе­жей Ре­чи По­спо­ли­той. В 1620 по­тер­пел по­ра­же­ние в сра­же­нии в хо­де поль­ско-тур. вой­ны 1620–21, убит во вре­мя от­ступ­ле­ния. Ко­манд. тур. ар­ми­ей Ис­кан­дер-па­ша от­пра­вил его го­ло­ву сул­та­ну Ос­ма­ну II в знак по­бе­ды (позд­нее вы­ку­п­ле­на вдо­вой Ж.). По­хо­ро­нен в с. Жул­кев (ны­не г. Жолк­ва Львов­ской обл., Ук­раи­на).

Ав­тор ме­муа­ров (пи­сал в 1611–12), ко­то­рые счи­та­ют­ся од­ним из луч­ших со­чи­не­ний ино­стран­цев о Смут­ном вре­ме­ни.

Сочинения:

Pisma. Lwów, 1861;

Listy, 1584–1620. Kraków, 1868;

За­пис­ки о Мос­ко­вит­ской вой­не. 2-е изд. СПб., 1871;

Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1609. Kraków, 1918. T. 3;

O chowaniu żołnierza kwarcianego. Traktat na sejmie anno 1616 // Przeglą d Hi­sto­ryczno-Wojskowy. Warsz., 1930. T. 2;

Początek i progres wojny moskiewskiej. Warsz., 1966.

Иллюстрации:

С. Жол­кев­ский. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. До 1620. Архив БРЭ.

Автор статьи: И. О. Тю­мен­цев.