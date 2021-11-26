КУРАКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ
КУРАКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель; боярин.
Из рода Куракиных. Службу начал в чине стольника, впервые упоминается летом 1594 года. В 1597-1605 годах участвовал в придворных церемониях - был рындой, прислуживал за царскими столами и так далее. Крупный землевладелец, имел вотчины в Московском, Ростовском, Костромском, Галицком и Дмитровском уездах. В 1605 году направлен царём Борисом Фёдоровичем Годуновым воеводой в Тулу. Перешёл на сторону Лжедмитрия I и участвовал в его походе из Кром на Москву. Воевода в Смоленске (1605-1606 годы). С воцарением Василия Ивановича Шуйского Куракин, состоявший с ним в родстве (через свою сестру Марию, бывшую замужем за князем И. П. Буйносовым-Ростовским), вошёл в ближайшее окружение царя. Воевода в Серпухове (1606 год). В 1607-1610 годах активно участвовал в военных действиях против Лжедмитрия II, в том числе в сражениях под Болховом [30 апреля - 1 мая 1608 года], на Ходынке [25 июня 1608 года], на Медвежьем Броде [28 июня 1608 года] и в походе на Александрову слободу (осень 1609 года). Зимой 1609-1610 годов разгромил «литовских людей» под Дмитровом. После свержения Василия Шуйского перешёл на сторону польского короля Сигизмунда III и стал его активным приверженцем. Член «Семибоярщины» (1610-1612 годы). В начале царствования Михаила Фёдоровича Куракин сохранил чин боярина и поначалу пользовался влиянием при дворе. По свидетельствам современников, был близок к правительств. группировке Б. М. и М. М. Салтыковых. Судья Владимирского судного приказа (1612-1614 годы). В мае 1614 года воевода в Москве для отражения возможного нападения со стороны крымских татар и ногаев. В марте 1615 года участвовал в дипломатических переговорах с английским послом Дж. Мериком, прибывшим в Москву для содействия в заключении мира между Русским государством и Швецией.
Воевода в Тобольске (1615-1620 годы). В 1617 году отправил людей для описания пути на Енисей. Выступил организатором похода сына боярского О. Харламова, казачьего головы М. Лаврова и татарского головы О. Кокорева в верховья реки Томь для сбора ясака и строительства острожка (в феврале 1618 года заложен Кузнецкий острог, ныне город Новокузнецк), а также удачного похода А. А. Воронцова-Вельяминова на калмыкского царевича Ишима. В 1618-1619 годах направил на Енисей отряд сына боярского П. Албычева и стрелецкого сотника Ч. Рукина, а затем сына боярского М. Трубчанинова, которые основали Маковский острог (1618 год) и Тунгусский (Енисейский) острог (1619 год; ныне город Енисейск). В Тобольске написал панегирическое сочинение «Чаша государева», в котором засвидетельствовал свою преданность династии Романовых (опубликовано Г. П. Георгиевским в 1907 году).
Весной 1620 года подвергся опале - вероятно, вследствие его пропольских симпатий (Куракин «радовался и ожидал на Московское государство всякого дурна» во время похода королевича Владислава на Москву в 1618 году), которые вызывали опасения у русского правительства, вынашивавшего планы войны с Речью Посполитой. В результате Куракин был сослан в свои галицкие имения, где находился под надзором приставов вплоть до смерти.