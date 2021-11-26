КУРАКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ

КУРАКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель; боярин.

Из ро­да Ку­ра­ки­ных . Служ­бу на­чал в чи­не столь­ни­ка, впер­вые упо­ми­на­ет­ся ле­том 1594 года. В 1597-1605 годах уча­ст­во­вал в при­двор­ных це­ре­мо­ни­ях - был рын­дой, при­слу­жи­вал за цар­ски­ми сто­ла­ми и так далее. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел вот­чи­ны в Мо­с­ков­ском, Рос­тов­ском, Ко­ст­ром­ском, Га­лиц­ком и Дмит­ров­ском уез­дах. В 1605 году на­прав­лен ца­рём Бо­ри­сом Фё­до­ро­ви­чем Го­ду­но­вым вое­во­дой в Ту­лу. Пе­ре­шёл на сто­ро­ну Лже­дмит­рия I и уча­ст­во­вал в его по­хо­де из Кром на Мо­ск­ву. Вое­во­да в Смо­лен­ске (1605-1606 годы). С во­ца­ре­ни­ем Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го Куракин, со­сто­яв­ший с ним в род­ст­ве (че­рез свою се­ст­ру Ма­рию, быв­шую за­му­жем за князем И. П. Буй­но­со­вым-Рос­тов­ским), во­шёл в бли­жай­шее ок­ру­же­ние ца­ря. Вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1606 год). В 1607-1610 годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Лже­дмит­рия II , в том числе в сра­же­ни­ях под Бол­хо­вом [30 апреля - 1 мая 1608 года], на Хо­дын­ке [25 июня 1608 года], на Мед­вежь­ем Бро­де [28 июня 1608 года] и в по­хо­де на Алек­сан­д­ро­ву сло­бо­ду (осень 1609 года). Зи­мой 1609-1610 годов раз­гро­мил «ли­тов­ских лю­дей» под Дмит­ро­вом. По­сле свер­же­ния Ва­си­лия Шуй­ско­го пе­ре­шёл на сто­ро­ну польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III и стал его ак­тив­ным при­вер­жен­цем. Член «Се­ми­бо­яр­щи­ны» (1610-1612 годы). В на­ча­ле цар­ст­во­ва­ния Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Куракин со­хра­нил чин боя­ри­на и по­на­ча­лу поль­зо­вал­ся вли­я­ни­ем при дво­ре. По сви­де­тель­ст­вам со­вре­мен­ни­ков, был бли­зок к пра­ви­тельств. груп­пи­ров­ке Б. М. и М. М. Сал­ты­ко­вых. Су­дья Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1612-1614 годы). В мае 1614 года вое­во­да в Мо­ск­ве для от­ра­же­ния воз­мож­но­го на­па­де­ния со сто­ро­ны крым­ских та­тар и но­га­ев. В мар­те 1615 года уча­ст­во­вал в ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­рах с английским по­слом Дж. Ме­ри­ком, при­быв­шим в Мо­ск­ву для со­дей­ствия в за­клю­че­нии ми­ра ме­ж­ду Русским государством и Шве­ци­ей.

Вое­во­да в То­боль­ске (1615-1620 годы). В 1617 году от­пра­вил лю­дей для опи­са­ния пу­ти на Ени­сей. Вы­сту­пил ор­га­ни­за­то­ром по­хо­да сы­на бо­яр­ско­го О. Хар­ла­мо­ва, ка­зачь­е­го го­ло­вы М. Лав­ро­ва и татарского го­ло­вы О. Ко­ко­ре­ва в вер­хо­вья реки То­мь для сбо­ра яса­ка и строи­тель­ст­ва ост­рож­ка (в феврале 1618 года за­ло­жен Куз­нец­кий ост­рог, ны­не город Но­во­куз­нецк), а так­же удач­но­го по­хо­да А. А. Во­рон­цо­ва-Вель­я­ми­но­ва на калмыкского ца­ре­ви­ча Иши­ма. В 1618-1619 годах на­пра­вил на Ени­сей от­ряд сы­на бо­яр­ско­го П. Ал­бы­че­ва и стре­лец­ко­го сот­ни­ка Ч. Ру­ки­на, а за­тем сы­на бо­яр­ско­го М. Труб­ча­ни­но­ва, ко­то­рые ос­но­ва­ли Ма­ков­ский ост­рог (1618 год) и Тун­гус­ский (Ени­сей­ский) ост­рог (1619 год; ны­не город Ени­сейск). В То­боль­ске на­пи­сал па­не­ги­рическое сочинение «Ча­ша го­су­да­ре­ва», в ко­то­ром за­сви­де­тель­ст­во­вал свою пре­дан­ность ди­на­стии Ро­ма­но­вых (опубликовано Г. П. Ге­ор­ги­ев­ским в 1907 году).

Вес­ной 1620 года под­верг­ся опа­ле - ве­ро­ят­но, вслед­ст­вие его про­поль­ских сим­па­тий (Куракин «ра­до­вал­ся и ожи­дал на Мо­с­ков­ское го­су­дар­ст­во вся­ко­го дур­на» во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву в 1618 году), ко­то­рые вы­зы­ва­ли опа­се­ния у русского пра­ви­тель­ст­ва, вы­на­ши­вав­ше­го пла­ны вой­ны с Ре­чью По­спо­ли­той . В ре­зуль­та­те Куракин был со­слан в свои га­лиц­кие име­ния, где на­хо­дил­ся под над­зо­ром при­ста­вов вплоть до смер­ти.