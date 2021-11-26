ИЛЕЙКА МУРОМЕЦ
ИЛЕЙКА МУРОМЕЦ - русский самозванец, выдававший себя за мифического царевича Петра, сына царя Фёдора Ивановича.
Беглый сын посадского человека И. Коровина из Мурома. Ходил кашеваром на торговых судах по Волге. В 1604 году поступил в холопы, затем бежал на Терек, где стал чуром (молодым казаком). В 1606 году казачий круг заставил Илейку Муромца играть роль «царевича Петра», чтобы получить жалованье у его «дяди» «царя Дмитрия» - Лжедмитрия I.
С казаками Илейка Муромец поднялся по Волге до Свияжска, где узнал о гибели «царя Дмитрия». Казаки повернули обратно, по пути грабили торговые караваны. Переволокой казаки ушли с Волги на Дон, поднялись к Воронежу, близ которого вспыхнуло восстание против царя Василия Ивановича Шуйского. После поражения восставших у Ельца (август 1606 года) Илейка Муромец и казаки отправились в низовья Дона, откуда, по приглашению князя Г. П. Шаховского, Северским Донцом в конце ноября - начале декабря 1606 года пришли в Путивль - центр Болотникова восстания 1606-1607 годов.
В январе 1607 года Илейка Муромец побывал в Белоруссии, где ожидалось появление Лжедмитрия II. На Северщине и в др. местах, занятых повстанцами, Илейка Муромец как «принц крови» учинил расправы над служилыми людьми - изменниками «царю Дмитрию». Вскоре присягнувшие Лжедмитрию I бояре и дворяне составили Боярскую думу при «царевиче Петре», получили воеводские назначения и оттеснили от власти прежних руководителей движения.
В 1-й половине февраля 1607 года Илейка Муромец с небольшим войском совершил поход из Путивля в Тулу, где соединился с войском И. И. Болотникова. После сдачи Тулы царским войскам 10(20).10.1607 года Илейка Муромец был выдан вместе с другими предводителями восстания царю Василию Шуйскому. Илейку Муромца привезли в Москву, подвергли пытке и казнили под стенами Данилова монастыря.