ГЕРМОГЕН ПАТРИАРХ

ГЕРМОГЕН ПАТРИАРХ - Ермоген (в ми­ру Ер­мо­лай), пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си.

Про­ис­хо­дил из дон­ских ка­за­ков. В 1579 году свя­щен­ник церкви Святого Ни­ко­лая в Гос­ти­ном ря­ду (Ка­зань). При­нял ино­че­ст­во (1587), вско­ре стал игу­ме­ном, а за­тем ар­химандритом ка­зан­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря. В мае 1589 года рукоположен во епи­ско­пы и по­став­лен митрополитом Ка­зан­ским и Ас­т­ра­хан­ским. Про­во­дил хри­стиа­ни­за­цию не­сла­вян­ско­го на­се­ле­ния По­вол­жья, соз­да­вал осо­бые сло­бо­ды «но­во­кре­щен­цев». Ак­тив­но вёл цер­ков­ное строи­тель­ст­во. На­пи­сал «Ска­за­ние о яв­ле­нии ико­ны Ка­зан­ской Бо­го­ма­те­ри». Уча­ст­во­вал в из­бра­нии на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва (1598). Вы­зван­ный в Мо­ск­ву Лже­дмит­ри­ем I (1605), по­тре­бо­вал пе­ре­хо­да Ма­ри­ны Мни­шек в пра­во­сла­вие, за что был под­верг­нут опа­ле. По­сле па­де­ния са­мо­зван­ца из­бран пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским (июль 1606). Во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов пре­дал его уча­ст­ни­ков цер­ков­но­му про­кля­тию. Ор­га­ни­зо­вал пе­ре­не­се­ние мо­щей ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча из Уг­ли­ча в Мо­ск­ву (1606). Про­вёл в Ус­пен­ском со­бо­ре (1607) це­ре­мо­нию все­на­род­но­го цер­ков­но­го по­кая­ния за все со­вер­шён­ные в го­ды «сму­ты» клят­во­пре­сту­п­ле­ния.

В 1608 году вы­сту­пил про­тив Лже­дмит­рия II, по­сы­лал в Ту­шин­ский ла­герь «уве­ще­ва­тель­ные» гра­мо­ты (1610). Пре­пят­ст­во­вал свер­же­нию с пре­сто­ла ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. Вы­дви­гал не­пре­мен­ным ус­лови­ем во­ца­ре­ния польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва при­ня­тие им пра­во­сла­вия. По­сле за­хва­та Мо­ск­вы польскими вой­ска­ми воз­гла­вил пат­рио­тическое дви­же­ние, рас­сы­лал гра­мо­ты в Ниж­ний Нов­го­род, Суз­даль, Вла­ди­мир с при­зы­вом к вос­ста­нию про­тив ин­тер­вен­тов (декабрь 1610 - январь 1611 годов). Вско­ре был аре­сто­ван ин­тер­вен­та­ми на пат­ри­ар­шем дво­ре в Мо­сков­ском Крем­ле. От­верг тре­бо­ва­ние М.Г. Сал­ты­ко­ва ос­та­но­вить про­дви­же­ние к Мо­ск­ве от­ря­дов Пер­во­го опол­че­ния 1611 года. Во вре­мя московского вос­ста­ния заклю­чён ин­тер­вен­та­ми в тем­ни­цу Чу­до­ва мо­на­сты­ря (март 1611 года). При­звал ни­же­го­род­цев не под­дер­жи­вать И.М. За­руц­ко­го и Ма­ри­ну Мни­шек в их по­пытках про­воз­гла­сить ца­рём сы­на Лже­дмит­рия II и Ма­ри­ны - Ива­на. Умо­рён го­ло­дом, воз­мож­но, убит. По­гре­бён в Чу­до­вом монастыре, в 1652 году пе­ре­за­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре Крем­ля.

Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ [день па­мя­ти 17 февраля (2 мар­та)].