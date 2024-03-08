СОВЕТ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ

Совéт при Высочáйшем дворé — принятое в историографии название высшего совещательного органа при государе в Российской империи, существовавшего с 1768 по 1801. За это время в его работе приняли участие 37 высших гражданских и военных сановников.

Создан Екатериной II для обсуждения вопросов, связанных с Русско-­турецкой вой­ной 1768–1774 (см. Русско-турецкие войны XVII–XII вв .). В его состав первоначально вошли князья А. М. и А. М. Голицыны (вице-канцлер и будущий генерал-­фельдмаршал), М. Н. Волконский, А. А. Вяземский, графы Н. И. и П. И. Панины , Г. Г. Орлов, К. Г. Разумовский (фельдмаршал) и З. Г. Чернышев. По указу императрицы от 17[28] января 1769 стал собираться еженедельно.

После завершения вой­ны занимался не только внешнеполитическими, но и внутриполитическими делами. В их число входило обсуждение реформ системы местного управления и сословного устройства, мер по подавлению Пугачёва восстания 1775 , а также рассмотрение проектов манифестов и императорских указов.

При Павле I перестал созываться регулярно. Ликвидирован указом Александра I от 26 марта [7 апреля] 1801.

Ист .: Архив Государственного совета. Т. 1–2. СПб., 1869–1888. Н. В. Татарчук .