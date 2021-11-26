ПЕУТЛИНГ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Военная служба

Александр Пеутлинг родился в 1739 г., барон. Отец – генерал-майор Александр Александрович Пеутлинг.

Военную службу начал в 1750 г. Офицер Выборгского пехотного полка. Участник Семилетней войны 1756 – 1763 гг., Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг.

Постепенно поднимался по карьерной лестнице: в 1770 г. назначен премьер-майором, в 1771 г. – подполковником 4-го гренадерского полка, в 1777 г. – полковником, в 1783 г. – генерал-майором, в 1791 г. – генерал-поручиком.

На государственной службе

В 1785 г. А.А. Пеутлинг был назначен руководителем Выборгского наместничества, гражданским губернатором Выборга. В этом же году состоялось уже утверждение на посту главы Уфимского наместничества. С 7 декабря 1789 г. фактически совмещал две должности, управляя губернией вместо генерал-губернатора барона О.А. Игельстрома, который был направлен на войну со шведами. В 1791 г. А.А. Пеутлинг организовал выборы хана Малой орды Ирали.

С 7 ноября 1792 г. по 1 ноября 1794 г. А.А. Пеутлинг исполнял обязанности симбирского и уфимского генерал-губернатора. Возглавлял войска Оренбургского полевого корпуса. В полномочия А.А. Пеутлинга во время его губернаторства входило: забота об отношениях с киргизами, назначение нарядов на линейную службу в Оренбургском полевом корпусе, производство в зауряд-офицеры, в урядники, избрание атаманов станиц, увольнение их в отставку.

После смерти хана Ирали в июне 1794 г. издал распоряжение о передаче управления Малой ордой ханскому совету вплоть до назначения императрицей нового хана. Однако ханский совет действовал неэффективно. Основал в Уфимском наместничестве на своей земле дер. Миловку.

7 ноября 1794 г. А.А. Пеутлинг был отправлен в отставку. Управление краем было временно передано вице-губернатору Уфимского наместничества, действительному статскому советнику князю И.М. Баратаеву.

Умер А.А. Пеутлинг в 1795 г.

Семья

Супруга – Анна Петровна Пеутлинг.

У А.А. Пеутлинга было семеро детей, четверо из которых на момент его смерти были малолетними. В 1808 г. А.П. фон Пеутлинг обращалась за помощью к оренбургскому губернатору князю Г.С. Волконскому, прося средств на содержание семьи.