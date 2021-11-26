ПАНИН НИКИТА ИВАНОВИЧ
ПАНИН НИКИТА ИВАНОВИЧ - граф (1767), российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник 1-го класса (1773), почетный член Петербургской АН (1776/1777).
Из рода Паниных. Крупный землевладелец и душевладелец. Получил домашнее образование. Служил в лейб-гвардейском Конном полку (1735-1743). Чрезвычайный посланник в Дании (1747-1748), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Швеции (1748-1759 года, исполняющий должность до июня 1760 года). Пользовался покровительством канцлера графа А.П. Бестужева-Рюмина. Один из крупнейших участников масонского движения в России (с 1776 наместный великий мастер). Воспитатель великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) (1760-1773). Во время подготовки заговора против императора Петра III высказался за возведение на российский престол великого князя при регентстве матери. Однако после переворота 28.6(9.7).1762 года, совершённого в пользу императрицы Екатерины II, признал её государыней. Сенатор (с 1762). Подготовил манифест Екатерины II от 6(17).7.1762 года, в котором она обещала восстановить правосудие и искоренить «зло и всякие неправды», допущенные Петром III. Подготовил проект реформы государственного аппарата (1762; подписан императрицей в 1762/1763 годы, но не реализован). Выступил против фаворитизма, поскольку, по мнению Панина, временщики под видом воли самого государя лишали его власти. Приверженец конституционной монархии. Доказывал, что разумное ограничение самодержавной власти повысит эффективность управления страной. Считал необходимым вернуть Сенату утраченные им во 2-й половине 1750-х годов функции высшего учреждения (частично предложения Панина использованы при проведении реформы Сената в 1763 году). Высказывался за установление запрета для части российского дворянства приобретать земли, населённые крепостными крестьянами, и дарование этого права только лицам, имевшим гражданский или военный чин, вне зависимости от их сословной принадлежности (1763). Противник приписки государственных крестьян к частным мануфактурам и заводам. Сторонник восстановления смертной казни за убийство помещика крестьянином. Возглавлял Тайную экспедицию (в 1763-1764 годах совместно с А.И. Глебовым, с 1764 года совместно с князем А.А. Вяземским). Надзирал за содержанием бывшего императора Ивана VI Антоновича в Шлиссельбургской крепости; отдал приказ охране «умертвить» заключённого при попытке его освобождения, выполнив императорскую инструкцию 1762 года. Поддержал секуляризацию 1764 года. Считал «Наказ» Екатерины II 1767 года опасным для российского общества, назвав его «аксиомами», способными «разрушить стены». В начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов выступил против инициативы Екатерины II учредить Совет при Высочайшем дворе, тем не менее вошёл в его состав вместе с рядом рекомендованных им лиц. Отстаивал кандидатуру своего брата, графа П.И. Панина, на должность главнокомандующего действующей российской армией в противовес графу П.А. Румянцеву (с 1775 года Румянцев-Задунайский), поддержанному графом Г.Г. Орловым. В 1774 году добился назначения брата командующим российскими войсками, направленными на подавление Пугачёва восстания 1773-1775 годов. В научной литературе распространена версия о том, что в 1770-х или в 1780-х годах по инициативе Панина его секретарём, Д.И. Фонвизиным, составлен проект конституции, которую должен был утвердить Павел I при восшествии на российский престол (введением к ней принято считать «Рассуждение о непременных государственных законах» Фонвизина).
С началом 1760-х годов играл важную роль во внешней политике России, приоритетным направлением считал западное. Первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел (1765-1783 годы, фактически до 1781 года; с 1763 года исполняющий должность). Способствовал избранию в 1764 году королём Речи Посполитой С.А. Понятовского. Используя идеи барона И.А. Корфа, в противовес блоку католической Франции и Испании (заключили Фамильный пакт 1761) и примкнувшей к ним Священной Римской империи разработал проект многостороннего союза ряда некатолических государств Европы - так называемой Северной системы, или Северного аккорда. Участвовал в подготовке и подписании с российской стороны в Санкт-Петербурге союзных договоров с Пруссией (1764, 1769, 1777) и Данией (1765), торгового трактата 1766 года с Великобританией (переговоры о заключении российско-британского союза велись под руководством Панина в 1762-1770 годах). Содействовал заключению Варшавского договора 1768 года с Речью Посполитой, однако в 1772 году подписал (совместно с вице-канцлером князем А.М. Голицыным) конвенции о её 1-м разделе с Пруссией и Священной Римской империей. Направлял русско-турецкие мирные переговоры, завершившиеся подписанием Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Составил проект Декларации о вооружённом нейтралитете 1780 год. В 1781 году получил распоряжение великого князя Павла Петровича, собиравшегося в длительное заграничное путешествие, заботиться о его детях в случае кончины императрицы Екатерины II, организовать ему присягу как императору, а великому князю Александру Павловичу (будущему императору Александру I) как наследнику престола, сохранить в неприкосновенности бумаги императрицы. Убедил Павла Петровича, вопреки воле Екатерины II, посетить Берлин и встретиться с прусским королём Фридрихом II Великим.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1751), Святого Андрея Первозванного (1762), Святого Владимира 1-й степени (1782).
Исторические источники:
Письма и записки имп. Екатерины II к гр. Н. И. Панину // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1863. Кн. 2;
Переписка гр. Н. И. Панина с гр. П. А. Румянцевым. 1771-1774 // Русский архив. 1882. Кн. 1-2.