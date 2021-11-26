ПАНИН НИКИТА ИВАНОВИЧ

ПАНИН НИКИТА ИВАНОВИЧ - граф (1767), российский государственный дея­тель и ди­пло­мат, действительный тайный советник 1-го клас­са (1773), почетный член Пе­тербургской АН (1776/1777).

Из ро­да Па­ни­ных . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил в лейб-гвардейском Кон­ном пол­ку (1735-1743). Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник в Да­нии (1747-1748), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Шве­ции (1748-1759 года, исполняющий должность до июня 1760 года). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом канц­ле­ра графа А.П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на. Один из круп­ней­ших уча­ст­ни­ков ма­сон­ско­го дви­же­ния в Рос­сии (с 1776 на­ме­ст­ный великий мас­тер). Вос­пи­та­тель великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I) (1760-1773). Во вре­мя под­го­тов­ки за­го­во­ра про­тив императора Пет­ра III вы­ска­зал­ся за воз­ве­де­ние на российский пре­стол великого кня­зя при ре­гент­ст­ве ма­те­ри. Од­на­ко по­сле пе­ре­во­ро­та 28.6(9.7).1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II, при­знал её го­су­да­ры­ней. Се­на­тор (с 1762). Под­го­то­вил ма­ни­фест Ека­те­ри­ны II от 6(17).7.1762 года, в ко­то­ром она обе­ща­ла вос­ста­но­вить пра­во­су­дие и ис­ко­ре­нить «зло и вся­кие не­прав­ды», до­пу­щен­ные Пет­ром III. Под­го­то­вил про­ект ре­фор­мы государственного ап­па­ра­та (1762; под­пи­сан им­пе­рат­ри­цей в 1762/1763 годы, но не реа­ли­зо­ван). Вы­сту­пил про­тив фа­во­ри­тиз­ма, по­сколь­ку, по мне­нию Панина, вре­мен­щи­ки под ви­дом во­ли са­мо­го го­су­да­ря ли­ша­ли его вла­сти. При­вер­же­нец кон­сти­туционной мо­нар­хии. До­ка­зы­вал, что ра­зум­ное ог­ра­ни­че­ние са­мо­дер­жав­ной вла­сти по­вы­сит эф­фек­тив­ность управ­ле­ния стра­ной. Счи­тал не­об­хо­ди­мым вер­нуть Се­на­ту ут­ра­чен­ные им во 2-й половине 1750-х годов функ­ции выс­ше­го уч­ре­ж­де­ния (час­тич­но пред­ло­же­ния Панина ис­поль­зо­ва­ны при про­ве­де­нии ре­фор­мы Се­на­та в 1763 году). Вы­ска­зы­вал­ся за ус­та­нов­ле­ние за­пре­та для час­ти российского дво­рян­ст­ва при­об­ре­тать зем­ли, на­се­лён­ные кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми, и да­ро­ва­ние это­го пра­ва толь­ко ли­цам, имев­шим гражданский или во­енный чин, вне за­ви­си­мо­сти от их со­слов­ной при­над­леж­но­сти (1763). Про­тив­ник при­пис­ки государственных кре­сть­ян к ча­ст­ным ма­ну­фак­ту­рам и за­во­дам. Сто­рон­ник вос­ста­нов­ле­ния смерт­ной каз­ни за убий­ст­во по­ме­щи­ка кре­сть­я­ни­ном. Воз­глав­лял Тай­ную экс­пе­ди­цию (в 1763-1764 годах совместно с А.И. Гле­бо­вым, с 1764 года совместно с князем А.А. Вя­зем­ским). Над­зи­рал за со­дер­жа­ни­ем бывшего императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча в Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти; от­дал при­каз ох­ра­не «уме­рт­вить» за­клю­чён­но­го при по­пыт­ке его ос­во­бож­де­ния, вы­пол­нив императорскую ин­ст­рук­цию 1762 года. Под­дер­жал се­ку­ля­ри­за­цию 1764 года. Счи­тал «На­каз» Ека­те­ри­ны II 1767 года опас­ным для российского об­ще­ст­ва, на­звав его «ак­сио­ма­ми», спо­соб­ны­ми «раз­ру­шить сте­ны». В на­ча­ле русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов вы­сту­пил про­тив ини­циа­ти­вы Ека­те­ри­ны II уч­ре­дить Со­вет при Вы­со­чай­шем дво­ре, тем не ме­нее во­шёл в его со­став вмес­те с ря­дом ре­ко­мен­до­ван­ных им лиц. От­стаи­вал кан­ди­да­ту­ру сво­его бра­та, графа П.И. Па­ни­на, на долж­ность глав­но­ко­мандующего дей­ст­вую­щей российской ар­мией в про­ти­во­вес графу П.А. Ру­мян­це­ву (с 1775 года Ру­мян­цев-За­ду­най­ский), под­дер­жан­но­му графом Г.Г. Ор­ло­вым. В 1774 году до­бил­ся на­зна­че­ния бра­та ко­ман­дую­щим российскими вой­ска­ми, на­прав­лен­ны­ми на по­дав­ле­ние Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов. В на­учной литературе рас­про­стра­не­на вер­сия о том, что в 1770-х или в 1780-х годах по ини­циа­ти­ве Панина его сек­ре­та­рём, Д.И. Фон­ви­зи­ным, со­став­лен про­ект кон­сти­ту­ции, ко­то­рую дол­жен был ут­вер­дить Па­вел I при вос­ше­ст­вии на российский пре­стол (вве­де­ни­ем к ней при­ня­то счи­тать «Рас­су­ж­дение о не­пре­мен­ных го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нах» Фон­ви­зи­на).

С началом 1760-х годов иг­рал важ­ную роль во внеш­ней по­ли­ти­ке Рос­сии, при­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем счи­тал за­пад­ное. Пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Кол­ле­гии иностранных дел (1765-1783 годы, фак­ти­че­ски до 1781 года; с 1763 года исполняющий должность). Спо­соб­ст­вовал из­бра­нию в 1764 году ко­ро­лём Ре­чи По­спо­ли­той С.А. По­ня­тов­ско­го. Ис­поль­зуя идеи ба­ро­на И.А. Кор­фа, в про­ти­во­вес бло­ку ка­то­лической Фран­ции и Ис­па­нии (за­клю­чи­ли Фа­миль­ный пакт 1761) и примк­нув­шей к ним Свя­щен­ной Римской им­пе­рии раз­ра­бо­тал проект мно­го­сто­рон­не­го сою­за ря­да не­ка­толических го­су­дарств Ев­ро­пы - так называемой Северной сис­те­мы, или Северного ак­кор­да. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и под­пи­са­нии с российской сто­ро­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге со­юз­ных до­го­во­ров с Прус­си­ей (1764, 1769, 1777) и Да­ни­ей (1765), тор­го­во­го трак­та­та 1766 года с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии российско-британского сою­за ве­лись под руководством Панина в 1762-1770 годах). Со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию Вар­шав­ско­го до­го­во­ра 1768 года с Ре­чью По­спо­ли­той, однако в 1772 году под­пи­сал (совместно с ви­це-канц­ле­ром князем А.М. Го­ли­цы­ным) кон­вен­ции о её 1-м раз­де­ле с Прус­си­ей и Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей. На­прав­лял русско-турецкие мир­ные пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года. Со­ста­вил про­ект Дек­ла­ра­ции о воо­ру­жён­ном ней­тра­ли­те­те 1780 год. В 1781 году по­лу­чил рас­по­ря­же­ние великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча, со­би­рав­ше­го­ся в дли­тель­ное за­гра­нич­ное пу­те­ше­ст­вие, за­бо­тить­ся о его де­тях в слу­чае кон­чи­ны императрицы Ека­те­ри­ны II, ор­га­ни­зо­вать ему при­ся­гу как им­пе­ра­то­ру, а великому князю Алек­сан­д­ру Пав­ло­ви­чу (бу­ду­ще­му императору Алек­сан­д­ру I ) как на­след­ни­ку пре­сто­ла, со­хра­нить в не­при­кос­но­вен­но­сти бу­ма­ги им­пе­рат­ри­цы. Убе­дил Пав­ла Пет­ро­ви­ча, во­пре­ки во­ле Ека­те­ри­ны II, по­се­тить Бер­лин и встре­тить­ся с прусским ко­ро­лём Фрид­ри­хом II Ве­ли­ким.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1751), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1762), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1782).

Исторические ис­точники:

Пись­ма и за­пис­ки имп. Ека­те­ри­ны II к гр. Н. И. Па­ни­ну // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1863. Кн. 2;

Пе­ре­пис­ка гр. Н. И. Па­ни­на с гр. П. А. Ру­мян­це­вым. 1771-1774 // Рус­ский ар­хив. 1882. Кн. 1-2.