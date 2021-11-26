ОРЛОВЫ
ОРЛОВЫ - русские дворянские роды различного происхождения.
1) По одной из версий, является ветвью известного с конца XV - начала XVI веков дворянского рода Орловых (однородцев Беклемишевых, Змеевых, Княжниных, Щепотьевых и др.). Родоначальник - Владимир Лукьянович Орлов (?-1639 год), дворовой сын боярский Бежецкого Верха, губной староста (1613, 1626-1628 годы), владел деревней Люткино в Бежецком Верхе. Известны его сыновья: Степан Владимирович (около 1604-1607 - 1641 годы), городовой сын боярский по Бежецкому Верху (упоминается в 1631, 1634 годах), новик (в 1622 году), участник русско-польской войны 1632-1634 годы; Иван Владимирович [1617-28.6(8.7).1659 года], выборный сын боярский по Бежецкому Верху, впервые упоминается в 1622 году как недоросль, с 1640-х годах служил в жильцах, в 1647/1648 годах участвовал в обновлении крепости Ливны и постройке города Царёв-Алексеев (ныне Новый Оскол), убит в Конотопском сражении 1659 года.
Известен сын И.В. Орлова - Иван Иванович [?-10(20).6.1693 года], стряпчий царицы Прасковьи Фёдоровны (с 1692 года), до этого служил жильцом. Из его 6 сыновей наиболее известен Григорий Иванович [1676-1(12).4.1746 года], действительный статский советник (1741), начал службу жильцом (1698), участник Северной войны 1700-1721 годов, в том числе Нарвского сражения 1700 года, штурма Ниеншанца (1703), сражения при Соколках (1709), Полтавской битвы 1709 года, взятия Выборга, Риги и Дюнамюнде (1710), в 1711-1724 годах служил в Ингерманландском пехотном полку, находился в составе морского десанта в Гангутском сражении 1714 года. Участник Прутского похода 1711 года. В 1724 году за скупку предназначенного для солдат хлеба разжалован из полковников в солдаты и сослан в Рогервик (ныне Палдиски) на каторгу на 3 года, после смерти императора Петра I (1725) восстановлен в чинах, исполняющий обязанности обер-кригс-комиссара в Астрахани (1725-1727 годы), временный управляющий генеральной комиссией Низового корпуса (1727-1730 годы), в 1738 году отставлен с военной службы, вице-губернатор Новгородской губернией (с 1742 года).
Известны 5 сыновей Г.И. Орлова, которые деятельно участвовали в перевороте 1762 года, совершённом в пользу императрицы Екатерины II, за что указом императрицы от 22.9(3.10).1762 года возведены в графское достоинство: Иван Григорьевич [3(14).9.1733-18(29).11.1791], гвардии капитан (1762), действительный камергер (1762), с 1764 года в отставке, жил в основном в Москве, управлял неразделёнными имениями Орловых, депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов от дворянства Вяземского уезда (избран маршалом комиссии, но взял самоотвод); Г.Г. Орлов, возведённый 21.7.1763 года грамотой императора Священной Римской империи Франца I в княжеское достоинство Священной Римской империи; А.Г. Орлов [с 10(21). 7.1775 года - Орлов-Чесменский]; Фёдор Григорьевич [8(19).2.1741-17(28).5. 1796], генерал-аншеф (1775), участник Семилетней войны 1756-1763 годов, обер-прокурор 4-го департамента Сената (с 1763 года), депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов от дворянства Орловского уезда, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, находясь в составе эскадры адмирала Г.А. Спиридова во время 1-й Архипелагской экспедиции русского флота (смотри в статье Архипелагские экспедиции), участвовал в подготовке Пелопоннесского восстания 1770 года, отличился при осаде крепости Корон, в Чесменском сражении 1770 года, в сражении у острова Гидра (в 1770 году награждён орденом Святого Георгия 2-й степени и шпагой, усыпанной бриллиантами), с 1775 года в отставке, имел значительную библиотеку, не был женат, имел детей от внебрачных связей с дочерью московского купца и вдовой (с 1780 года) камердинера императрицы Екатерины II Елизаветой Михайловной Поповой (урождённой Гусятниковой) [1757-25.4(6.5).1791 года] и дворянкой Татьяной Фёдоровной Окуловой (урождённой Ярославовой) [?-7(19)3.1846 года]; В.Г. Орлов. За время своего правления императрицы Екатерина II пожаловала Орловам около 45 тысяч душ мужского пола, указом от 23.4(4.5).1768 года имения Орлова в Московской и Казанской губерниях обменены на казённые земли (свыше 218,5 тысяч га) в Поволжье, в районе Самарской Луки и Жигулёвских гор. Кроме этих земель, находившихся до 1791 года в общем владении Орловых, каждому из братьев принадлежали обширные пожалованные и приобретённые имения в Московской губернии, Воронежском, Симбирском и Тверском наместничествах. Их двоюродный брат - Григорий Никитич [26.1(6.2).1728-23.3(4.4).1803], обер-гофмаршал (чин получен в 1782 году), действительный камергер (1766), занимал должности гофмаршала (1768-1777 годы; до 1773 года исполняющий обязанности) и обер-гофмаршала (1777-1795 годы; до 1782 года исполняющий обязанности), президент Придворной конторы (1786-1795 годы), построил в своём имении в селе Комлево Рузского уезда церковь во имя иконы Божией Матери «Знамение» (1802).
Известен сын Г.Г. Орлова от внебрачной связи с великой княжной Екатериной Алексеевной (будущей императрицей Екатериной II) - А.Г. Бобринский, родоначальник графов Бобринских. Известны дети А.Г. Орлова-Чесменского: внебрачный сын дворянин Александр Алексеевич (с 1775 года Чесменский) [1761 или 1762 - 27.2(10.3).1820 года], генерал-майор (1807), учился в Лейпцигском университете (1771 - вероятно, 1774; под именем графа Александра Владимировича Орлова) и Кембриджском университете (1779-1780 годы), с 1774 года на военной службе, участник похода в Финляндию в 1788 года во время русско-шведской войны 1788-1790 годов, затем участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов: дежурный полковник при светлейшем князе Г.А. Потёмкине-Таврическом (1789-1790 годы), участник сражений при Кушанах, Аккермане, взятия Бендер, участник Польской кампании 1792 года, отличился при подавлении Польского восстания 1794 года (орден Святого Георгия 4-й степени), с декабря 1796 года в отставке, в 1804 году в подмосковном имении Садки основал первоклассную фабрику сельскохозяйственных орудий, с 1808 года управляющий делами единокровной сестры графини А.А. Орловой-Чесменской, в 1810-е годы руководил проведением конных бегов близ Москвы, тарусский уездный предводитель дворянства (1814-1817 годы); графиня Анна Алексеевна [2(13).5.1785-5(17).10.1848], камер-фрейлина Его Императорского Величества (с 1817 года), фрейлина Ее Императорского Величества (с 1792 года), после смерти отца (1807/1808 годы) унаследовала огромное состояние (только недвижимость оценивалась в 45 миллионов рублей), в юности пережила период духовных исканий, отличалась набожностью, посвятила себя религиозно-благотворительной деятельности, участница так называемой русской православной оппозиции, её духовными наставниками были старец Ростовского Спасо- Яковлевского монастыря Амфилохий (с 1817 года) и иеромонах (с 1822 года архимандрит) Фотий (возвышению которого она способствовала), настоятель Деревяницкого (1820-1822 годы), Сковородского (1822) и Юрьева (1822-1838 годы) монастырей близ Новгорода. С 1821 года официально стала духовной дочерью архимандрита Фотия, который отговорил её принимать монашество и рекомендовал ей продолжать жить светской жизнью, при этом соблюдая монашеские обеты; сохранилась переписка А.А. Орловой-Чесменской с архимандритом Фотием (11 томов оригиналов за 1829-1838 годы; 19 томов копий за 1820-1835 годы). Крупнейшая церковная благотворительница (всего потратила около 25 миллионов рублей), жертвовала на восстановление Юрьева монастыря после пожара в 1823 году (30 тысяч рублей; в 1838-1843 годах для нужд Юрьева монастыря создала капитал свыше 100 тысяч рублей), на создание бронзового иконостаса в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (около 1 миллиона рублей ассигнациями; в 1840-е годы выделила на нужды лавры около 50 тысяч рублей), на сооружение серебряной раки и сени для мощей великомученницы Варвары в Михайловском Златоверхом монастыре, серебряной раки для мощей святителя Алексия в московском Чудовом монастыре и пр., на украшение церквей Константинополя, Александрии, Дамаска и др. К концу жизни финансовое положение графини было подорвано, однако практически всё оставшееся наследство назначалось к раздаче церквам, монастырям и на благотворительность. Будучи противницей крепостного права, обратила многих своих крестьян в вольных хлебопашцев, а часть перевела в удельное ведомство, организовала миссионерскую деятельность в своих самарских имениях.
Из детей Ф.Г. Орлова, которым указом императрицы Екатерины II от 27.4(8.5).1796 года дарованы потомственное дворянство и фамилия Орловы, наиболее известны: А.Ф. Орлов, возведённый указом императора Николая I от 25.12.1825(6.1.1826 года) в графское достоинство, а указом императора Александра II от 26.8(7.9).1856 года в княжеское достоинство; М.Ф. Орлов. Известен сын А.Ф. Орлова - князь (с 1856 года) Н.А. Орлов. Его сыновья: Алексей Николаевич (30.4.1867-2.10.1916), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1909), с 1885 года на военной службе, в 1887-1894 годах служил в лейб-гвардии Конном полку, в 1894-1896 и 1901-1916 годах состоял при российском посольстве во Франции, помощник российского военного агента в Париже (1896-1901 годы); Владимир Николаевич (12.1.1869-29.8.1927), генерал-лейтенант (1915), в 1889-1901 годах служил в лейб-гвардии Конном полку, помощник начальника (1901-1906 годы), начальник (1906-1915 годы) Канцелярии Императорской Главной квартиры (с 1904 года Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1909). Входил в ближайшее окружение императора Николая II. Крайне негативно относился к Г.Е. Распутину и по требованию императрицы Александры Фёдоровны был удалён от двора. Помощник по гражданской части наместника на Кавказе (1915-1917 годы). Сразу после Февральской революции 1917 года отстранён от должности, с 31.3(13.4).1917 года в отставке. В 1917-1918 годах жил в имении Чаир в Крыму вместе с великим князем Николаем Николаевичем Младшим, затем эмигрировал во Францию, где проживал в своём замке Бельфонтен. Сын В.Н. Орлова - Николай Владимирович [16(28).2.1895-30.5.1961], участник 1-й мировой войны, служил в артиллерийской бригаде гвардейской кавказской дивизии, 1-м браком (1917-1940 годы) был женат на княжне императорской крови Надежде Петровне [3(15).3.1898-21.4.1988], в апреле 1919 года эвакуирован из Крыма вместе с женой, тестем, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной и некоторыми другими членами династии Романовых на британском крейсере «Мальборо», в эмиграции жил во Франции, Югославии, с 1940 года в США, в 1946-1955 годах работал главным переводчиком в ООН, в 1959 году сопровождал Н.С. Хрущёва в поездке по США в качестве переводчика, с его смертью род князей Орловых по мужской линии пресёкся. Окончательно род князей Орловых пресёкся со смертью старшей дочери Н.В. Орлова - Ирины Николаевны (27.3.1918-16.9.1989).
Из детей В.Г. Орлова наиболее известны: Софья Владимировна [6(17).11. 1774-7(19).1.1844], замужем (с 1789 года) за графом Н.П. Паниным; Григорий Владимирович [3(14).9.1777-23.6(5.7).1826], тайный советник (1812), действительный камергер (1798), обер-прокурор 1-го департамента Сената (1806-1809 годы), в 1808 году на свои средства основал на Елагином острове в Санкт-Петербурге Орловский практически-теоретический лесной институт, главный директор государственных лесов (1809-1811 годы), директор Департамента государственных имуществ (1811-1813 годы), сенатор (с 1812 года), жил главным образом за границей, его дом в Париже был одним из центров культурной жизни столицы Франции, автор книг (все на французском языке) «Очерки по истории музыки в Италии...» (тома 1-2, 1823), «Путешествие по Франции, или письма... к графине Софье Строгановой» (тома 1-3, 1824), «Записки... о Неаполитанском королевстве» (1825), по инициативе Г.В. Орлова и его жены Анны Ивановны, урождённой графини Салтыковой [9(20).9. 1780-5(17).12.1824], осуществлён перевод басен И.А. Крылова на французский и итальянский языки (тома 1-2, 1825); Наталья Владимировна [4(15).6.1782-12(24). 9.1819], замужем (с 1803 года) за Петром Львовичем Давыдовым [22.6(3.7).1781-1842 год].
Известен внебрачный сын Г.В. Орлова от связи с полькой Марией Кос (1799-1852 годы) - Григорий Григорьевич (в 1824-1834 годах Орлов, с 1834 года Григорьев) (26.9.1819-17.3.1899), тайный советник (1875), в 1834 году записан в купечество Санкт-Петербурга, окончил Императорскую Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге (1844), в 1847-1850 годах служил в Военном министерстве, с 1850 года в МВД, потомственный дворянин (1861), вице-губернатор Пензенской (1863-1866 годы) и Владимирской (1866-1870 годы) губерний. Губернатор Олонецкой губернии (1870-1890 годы), много сделал для развития инфраструктуры региона. По его предложению реорганизована земская медицинская служба (в частности, построены 7 новых больниц). Настоял на организации Морским министерством масштабной экспедиции по гидрографическому описанию и съёмке Онежского озера (1874-1894 годы), активно содействовал развитию и благоустройству Петрозаводска, в 1885 году в городе установлен первый в России памятник императору Александру II (скульптор И.Н. Шрёдер). Инициатор основания Олонецкого естественно-промышленного и историко-этнографического музея (1871; ныне Карельский государственный краеведческий музей), постройки театрального здания для Благотворительного общества (1872), создания Общества любителей музыкального и драматического искусства (1877) и др. Член совета министра внутренних дел (с 1890 года). Первым браком был женат на княжне М.И. Одоевской (из рода Одоевских).
Старший сын Н.В. и П.Л. Давыдовых - Владимир Петрович Давыдов [22.4(4.5).1809-24.4(6.5). 1882], тайный советник (1862), камергер (1850), почетный член Петербургской АН (1878). В 1823-1838 годах служил в Коллегии иностранных дел и МИД, в 1825-1829 годах состоял при российском посольстве в Лондоне, получил в Эдинбургском университете степень доктора права (1829), в 1834-1837 годах состоял сверх штата при российской миссии в Риме. В 1835 году вместе с художником К.П. Брюлловым, архитектором Н.Е. Ефимовым и прусским археологом Крамером путешествовал по итальянским государствам, Греции и Османской империи, изучал памятники античности, собрал значительную коллекцию древних рукописей; автор «Путевых записок, ведённых во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году» (части 1-2, 1839-1840 годы). В 1838-1842 годах служил в Министерстве народного просвещения. В 1842-1848, 1861-1862 и 1865-1866 годах в отставке. Санкт-Петербургский совестный судья (1849-1854 годы, избран и утверждён в 1848 году), член Консультации при Министерстве юстиции (1854-1856 годы). Высочайше утверждённым 20.3(1.4).1856 года мнением Государственного совета получил право присоединить к своей фамилии фамилию и титул своего деда по матери и потомственно именоваться графом Орловым-Давыдовым. С 1855 года вице-президент Санкт-Петербургского комитета Общества попечительного о тюрьмах. Коронационный обер-церемониймейстер на коронации императора Александра II (1856). Член совета министра внутренних дел (1856-1861 годы), участвовал в организации Симбирского и Санкт-Петербургского обществ сельского хозяйства, в 1858-1859 годах член Симбирского губернского комитета по крестьянскому делу, один из лидеров его консервативного большинства. В 1857 году дебютировал как публицист со статьей «Положение о крестьянах Эстляндской губернии» («Журнал Министерства внутренних дел», 1857, ч. 24, № 6). В 1859 году опубликовал в Париже на французском языке «Письмо к председателю Редакционных комиссий...», в котором отстаивал приоритетное право дворянства на разработку программы крестьянской реформы, утверждал, что редакционные комиссии и Главный комитет по крестьянскому делу должны выполнить лишь подготовительную работу по редактированию постановлений губернских комитетов по крестьянскому делу, а окончательное решение вопроса об условиях освобождения крестьян должно принадлежать специально созванному временному собранию депутатов от дворянства. Выступал за выкуп крестьянами личных повинностей и земли на основе добровольного соглашения с помещиками, с предоставлением крестьянам права отказа от надела и свободного выхода из общины. При этом помещики должны были сохранить свои земли. С конца 1850-х годов являлся одним из лидеров так называемой консервативной партии (Н.А. Безобразов, граф А.П. Бобринский, князь Н.А. Лобанов-Ростовский, А.П. Платонов, князь П.Н. Трубецкой, графы А.П., П.П. и П.А. Шуваловы и др.); участвовал в разработке программы, которая должна была обеспечить крупным земельным собственникам первенствующую роль в обществе и государстве в качестве «охранительной силы», противостоящей бюрократии (идеалом аграрного и политического устройства считал Великобританию). Выступал за привлечение дворянства к законодательной деятельности, развитие майоратного землевладения как главного средства сохранения дворянских земельных владений (в 1863 году создал майораты для трёх своих сыновей), ликвидацию крестьянской общины. С 1864 года финансировал издание газеты «Весть». 2-й обер-церемониймейстер Двора Его Императорского Величества (1862-1865 годы). В 1865 году участвовал в составлении адреса московского дворянства императору Александру II, в котором содержалось ходатайство о созыве общего собрания «выборных людей» (в ходе обсуждения текста выступил с речью, в которой высказался за организацию двух представительных собраний по образцу британского парламента); публикация вопреки запрету цензуры речи графа В.П. Орлова-Давыдова и текста адреса в газете «Весть» повлекли за собой судебное разбирательство в Сенате (граф был оправдан, но подал в отставку). Санкт-Петербургский губернский предводитель дворянства (1866-1869 годы), выступил против закрытия властями в 1867 году губернских земских учреждений. В 1873 году опубликовал в журнале «Вестник Европы» статью «Земледелие и землевладение», в которой высказал мысль о том, что поместное дворянство, сохраняя в своей собственности земельный доход, должно стать на английский манер арендодателем, сдающим землю в аренду зажиточному крестьянину-единоличнику. В 1874-1875 годах член созданной Санкт-Петербургским губернским дворянским собранием комиссии по составлению проектов реорганизации системы местного самоуправления (предлагал предоставить крупным земельным собственникам право контролировать на местах как правительственную администрацию, так и сословные органы крестьянского самоуправления). Автор «Биографического очерка графа В.Г. Орлова» (тома 1-2, 1878), сохранился его дневник за 1861-1882 годы (не опубликован). Владел родовыми имениями в Воронежской, Московской, Нижегородской, Самарской и Симбирской губерниях (большая часть унаследована от деда по матери и его ближайших родственников; в 1860 году - свыше 292,8 тысяч га земли и 23 тысяч крепостных мужского пола). Приобрёл для семейной библиотеки, хранившейся в родовом гнезде - имении Семёновское-Отрада в Серпуховском уезде Московской губернии, собрание русских и славянских старопечатных книг купца и библиофила И.Н. Царского. Был женат (с 1832 года) на родной сестре князя А.И.Барятинского княжне Ольге Ивановне [17(29).4. 1814-9(21).9.1876].
Из их детей наиболее известны: Анатолий Владимирович (с 1856 года граф Орлов-Давыдов) [13(25).11.1837-19.12.1905(1.1.1906)], обер-шталмейстер (1891), с 1855 года служил в Кавалергардском полку, участник Кавказской войны 1817-1864 годов: офицер для особых поручений (1859-1860 годы), адъютант (1861-1864 годы) при главнокомандующем Кавказской армией (в 1862 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1872), командир 2-й (1875-1876 годы) и 1-й (1876-1881 годы) бригад 1-й гвардейской кавказской дивизии, исполняющий обязанности обер-гофмаршала Двора Его Императорского Величества и президента Московской дворцовой конторы (1882-1886 годы), исполняющий обязанности обер-гофмейстера Двора Его Императорского Величества и заведующий дворцовой частью в Москве (1886-1891 годы), обер-шталмейстер Двора Его Императорского Величества (1891-1905/1906 годы). В начале русско-японской войны 1904-1905 годов пожертвовал на нужды Российского Красного Креста 1 миллион рублей. Владел майоратом [имения Усолье (свыше 51 тысяч га), Жигули (свыше 25,3 тысяч га), Натальино (свыше 14,2 тысяч га) в Самарской и Симбирской губерниях]; унаследовал практически все владения братьев, к середине 1905 года его владения превышали 350,7 тысяч га и оценивались примерно в 16 миллионов рублей;
Владимир Владимирович (с 1856 года граф Орлов-Давыдов) [13(25).11. 1837-7(19).4.1870], генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1866), с 1855 года служил в Кавалергардском полку, в 1856-1864 годах участник Кавказской войны 1817-1864 годов: офицер для поручений при своём дяде - князе А.И. Барятинском (1859-1861 годы), адъютант главнокомандующий Кавказской армией (1861-1864 годы), отличился при Гуниба штурме 1859 года, в том же году тяжело ранен при штурме аула Беной, в 1863-1865 годах служил в Кабардинском пехотном полку, губернатор Симбирской губернии (1866-1868 годы), пожертвовал 100 тысяч рублей на устройство в Симбирске ремесленных школ. Его майорат [имение Семёновское-Отрада (свыше 7,6 тысяч га), а также имения Икорецкая Степь и Каменная Степь (свыше 58,8 тысяч га) в Воронежской губернии, Борковка (свыше 28,9 тысяч га), Рязаново (свыше 9,7 тысяч га) и Бахилово (свыше 6,2 тысяч га) в Самарской губернии] унаследовали братья (главным образом граф А.В. Орлов-Давыдов);
Мария Владимировна (с 1856 года графиня Орлова-Давыдова) [2(14).1.1840-1931], основательница женской церковной общины «Отрада и Утешение» (1893, официальный статус получила в 1898) в селе Добрыниха Серпуховского уезда Московской губернии (ныне в городском округе Домодедово, Московская область), в 1902 году приняла постриг с именем Магдалина, в 1918-1925 годах руководила артелью, возникшей на базе общины, в 1925 году исключена из артели, в 1927-1931 годах жила в соседнем селе Степыгино;
Сергей Владимирович (с 1856 года граф Орлов- Давыдов) [26.6(8.7).1849-22.4(5.5). 1905], действительный статский советник (1891), в звании камергера (1893). В 1868-1880 годах служил на Балтийском флоте. Известен благотворительной деятельностью: основатель (1884) и почетный попечитель детской больницы Святой Ольги в Москве (направил на её содержание около 1 миллиона рублей), действительный член Московского общества сельского хозяйства (1883), Славянского благотворительного общества (1885), РГО (1892), Императорского Человеколюбивого общества. Владел майоратом [имения Симбилей (свыше 15,7 тысяч га), Мухоедово (свыше 3,2 тысяч га), Рождественское (свыше 10,8 тысяч га), Богословское (свыше 5 тысяч га), Толмачёвское (свыше 22,9 тысяч га) и др. в Курской, Нижегородской и Орловской губерниях], который после его смерти перешёл во владение брата графа А.В. Орлова-Давыдова.
Известны сыновья графа А.В. Орлова-Давыдова: Владимир Анатольевич [28.8(9.9). 1865-9.5.1936], в 1917 году вместе с братом Александром Анатольевичем [28.4(10.5).1869-19.1.1935] передал значительную часть семейных сокровищ, хранившихся в Семёновском-Отраде (в том числе свыше 420 славянских старопечатных книг), в Исторический музей в Москве, в эмиграции во Франции; Алексей Анатольевич [13(25).12.1871-1947], коллежский регистратор (1897), в должности церемониймейстера (1906), с 1896 года служил в Государственной канцелярии, жиздринский уездный предводитель дворянства (1908-1917 годы), депутат 4-й Государственной думы (1912-1917 годы), в 1912-1916 годах член фракции «прогрессистов». Находился в дружеских отношениях с великим князем Николаем Михайловичем - лидером великокняжеской оппозиции императору Николаю II. Представитель правления акционерных обществ Нижнепокровского (1915-1916 годы) и Покровского (1916) свеклосахарных рафинадных заводов. Видный масон: член-основатель ложи «Возрождение» (Москва, с 1906 года), член и казначей Верховного совета русского масонства (с 1908 года), член ложи «Полярная Звезда» (Санкт-Петербург, с 1907 года; с 1908 года досточтимый мастер). Во время Февральской революции 1917 года находился в Петрограде при А.Ф. Керенском, его помощник и шофёр, участник Государственного совещания (август 1917 года). В эмиграции во Франции и Швейцарии, член масонских лож «Мирская защита» (Париж, 1920-е годы - 1933), «Свободная Россия» (Париж, с 1932 года) и др. С его смертью род графов Орловых-Давыдовых по мужской линии пресёкся. Известен сын графа Алексея А. Орлова-Давыдова - Сергей Алексеевич [28.4(11.5).1905-12.8.1945], в эмиграции жил в Великобритании, лейтенант-коммандер добровольного резерва королевского флота Великобритании, участник 2-й мировой войны, переводчик в составе британской миссии на Тегеранской конференции 1943 года, погиб в автокатастрофе, был женат (с 24.7.1935 года) на Элизабет Гвендолен (5.12.1914-3.5.1976), дочери британского лорда Т.Э. Скотт-Эллиса 8-го барона Хауарда де Уолдена 4-го барона Сифорда. Две их дочери являются последними представительницами рода графов Орловых-Давыдовых.
Род графов Орловых внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги Московской губернии, а также в дворянские матрикулы Курляндии, Лифляндии и Эстляндии. Род дворян Орловых внесён в 1-ю часть дворянской родословной книги Московской губернии. Род князей Орловых внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской губернии. Род графов Орловых-Давыдовых внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Воронежской, Московской, Санкт-Петербургской и Симбирской губерний.
2) Казачий, дворянский и графский (Орловы-Денисовы) род. Родоначальник - живший в Москве во 2-й половине XVII века Патрикей Орлов (годы рождения и смерти неизвестны), сын которого бежал на Дон. От двух правнуков П. Орлова - братьев В.П. и А.П. Орловых произошли две ветви рода.
Основатель первой ветви рода - Василий Петрович [около 1753 - 30.7(11.8). 1801], генерал от кавалерии (1799), с 1764 года на военной службе, с 1766 года служил в крепости Моздок, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в 1774 году участвовал в подавлении восстания Е.И. Пугачёва, первый командиром придворной Донской лейб-казачьей команды (1775-1779 годы), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов (с 1789 года походный атаман Войска Донского), отличился в сражениях при Кинбурне (1787; орден Святого Георгия 4-й степени), в сражении на реке Салча с корпусом Гассан-паши (1789; орден Святого Георгия 3-й степени), в ходе штурма Измаила 1790 года командовал 4-й колонной, отличился в сражениях при переправе через Дунай (1791), у деревни Лунковице (1791), при Мачине (1791). Участник Польской кампании 1792 года и подавления Польского восстания 1794 года, войсковой атаман Войска Донского (1797-1801 годы), при нём упразднено Войсковое гражданское правительство и восстановлена Войсковая канцелярия, автор «Наставления станицам, заключающее в себе наказ станичному управлению» (1797). В 1798 году командовал 22 донскими полками в так называемом Пинском походе, в 1799-1800 годах возглавлял кордонную линию из донских полков в Польше для предотвращения эпидемии чумы, в 1801 году командовал 42 полками в Индийском походе (войска дошли до Оренбурга), был дважды женат: первым браком на Дарье Фёдоровне, урождённой Денисовой (? - не позднее 1789 года), дочери генерала от кавалерии (1798) графа (1799) Ф.П. Денисова (1738-1803 годы); вторым браком (с 1790 года) на Екатерине Дмитриевне, урождённой Иловайской (? - около 1852 года), дочери Д.И. Иловайского (из рода Иловайских).
Из его детей наиболее известны: Василий Васильевич [8(19).11.1775-24.1(5.2). 1843], генерал от кавалерии (1826), участник русско- турецкой войны 1787-1791 годов, подавления Польского восстания 1794 года, указом императора Александра I от 26.4(8.5).1801 года ему дозволено принять с нисходящим потомством фамилию и титул его родного деда по матери и именоваться потомственно графом Орловым-Денисовым. Участник русско-прусско.-французской войны 1806-1807 годов, в том числе сражений при Гутштадте, Гейльсберге, при переправе через реку Алле (все - 1807; в 1808 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), Фридландского сражения 1807 года. Командир лейб-гвардии Казачьего полка (1808-1827 годы). Участник русско-шведской войны 1808-1809 годов, отличился в сражениях при Форсбю, при взятии Борго, Гельсингфорса и Свеаборга, в действиях у городов Кристинестад и Ваза. Генерал-адъютант (1811). В начале Отечественной войны 1812 года командовал гвардейской кавалерийской бригадой, участвовал в арьергардных боях, под Вильной дважды атаковал противника и последним покинул город, под Витебском рассеял три французских конных полка (награждён золотой саблей с алмазами и надписью «За храбрость»), успешно командовал 1-м резервным кавалерийским корпусом в бою под Валутиной Горой (близ Смоленска), в Бородинском сражении 1812 года во время рейда русской кавалерии руководил атакой трёх гвардейских конных полков на пехоту противника, отличился в Тарутинском сражении, где командовал первой колонной русских войск, внезапной атакой захватил лагерь французских войск и 38 орудий (орден Святого Георгия 3-й степени), в дальнейшем командовал отдельным отрядом, участвовал в Малоярославецком сражении 1812 года, в боях под Гжатском, Ляховом (действуя совместно с летучими отрядами Д.В. Давыдова, А.Н. Сеславина и А.С. Фигнера, взял в плен французскоую бригаду Ж.П. Ожеро), Красным (пленил трёх французских генералов), за Вильну (выбил из города войска И. Мюрата, захватил его обоз и казну) и Ковно. В 1813-1814 годах, во время заграничного похода российской армии, командовал личным конвоем императора Александра I, участвовал в сражениях под Лютценом, Бауценом, Дрезденом, Кульмом, отличился в Лейпцигском сражении 1813 года (не только спас императора от грозившего ему пленения, но и успешной атакой изменил ход сражения в пользу союзников), затем в боях при Эйзенахе и Ганау в ходе преследования французских войск, в 1815 году состоял при императоре. Командующий 5-го резервного кавалерийского корпуса (1825-1827 годы), в декабре 1825/январе 1826 - феврале 1826 года сопровождал гроб императора Александра I из Таганрога в Санкт-Петербург, участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов (находился при Главной квартире), с 1830 года в отставке, крупный благотворитель (в 1841 году основал в Харькове детский приют и др.), автор воспоминаний (частично опубликованы в 1900 и 1988 годах), с 1904 года его имя как вечного шефа носил 9-й Донской казачий полк; Пётр Васильевич (около 1792 - не ранее 1832 года), полковник(1827), с 1827 года в отставке, войсковой депутат Земли войска Донского (1828-1832 годы).
Из детей графа В.В. Орлова-Денисова наиболее известен Фёдор Васильевич [5(17).2.1807-15.4.1865], генерал-лейтенант (1856), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов и подавления Польского восстания 1830-1831 годов, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1846), начальник штаба Войска Донского, председатель комиссии для размежевания войсковых земель и заведующий Главным управлением войсковых конских заводов (1848-1851 годы), в 1851-1853 годах в отставке, походный атаман донских казачьих полков при 3, 4 и 5-м Пехотных корпусах (1853), участник Крымской войны 1853-1856 годов, походный атаман казачьих полков Южной (позднее Крымской) армии (1853-1856 годы), генерал-адъютант (1854), участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов, сражения на реке Чёрная и др. Из его детей наиболее известны: Николай Фёдорович [11(23).6.1839-30.11.1897], генерал-лейтенант (1888), участник подавления Польского восстания 1863-1864 годов, русско-турецкой войны 1877-1878 годов (в 1877 году награждён золотой шашкой с надписью «За храбрость»), с 1885 года состоял по Войску Донскому; Алексей Фёдорович [27.3(8.4).1841-8(21).3.1907], камер-юнкер (1890), по Высочайшему повелению от 29.4(11.5).1852 года принял фамилию деда по матери генерала от кавалерии (1833) графа (1847) А.П. Никитина (1777-1858 годы) и стал именоваться графом Орловым-Денисовым-Никитиным. Владел Алапаевским горным округом в Пермской губернии (свыше 109 тысяч га), унаследованным от бабушки по матери Е.С. Никитиной (урождённой Яковлевой) (? - 1817 год). Умер бездетным, титул и фамилия графа Никитина были переданы Высочайше утверждённым 4(17).1.1901 года мнением Государственного совета его племяннику - графу А.Н. Граббе (1864-1947 годы) с правом именоваться графом Граббе-Никитиным. Известен правнук графа В.В. Орлова-Денисова - Василий Петрович [22.11(4.12).1876 - не ранее 1917 года], коллежский советник (1911), в должности церемониймейстера (1912), вольский уездный предводитель дворянства (1905-1917 годы), автор биографии своего прадеда (1911). Род графов Орловых-Денисовых пресёкся со смертью его младшего сына Георгия (Юрия) Васильевича [1(14).6.1903-24.8.1965].
Из потомков П.В. Орлова наиболее известен его внук - Пётр Петрович [15(27).7.1874-6.10.1929], генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1915), с 1895 года служил в лейб-гвардии Казачьем полку, участник 1-й мировой войны, командир лейб-гвардии Казачьим полком (январь/февраль 1915 - декабрь 1915/январь 1916 годов), командир 3-й бригады 1-й гвардейской кавказской дивизии (декабрь 1915/январь 1916 - июнь/июль 1916 года), 2-й бригады 3-й гвардейской кавказской дивизии (1916-1917 годы), командир 3-й гвардейской кавказской дивизией (1917-1918 годы). Участник Гражданской войны 1917-1922 годов в составе Донской армии и Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). В 1920 году вместе с отдельными частями ВСЮР эвакуировался из Новороссийска в Турцию, затем переехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Председатель русской колонии в Белграде и атаман Белградской казачьей станицы (с 1920 года), член окружного совета Объединённых монархических организаций в КСХС. В 1926 году член Организационного комитета Российского зарубежного съезда в Париже, его делегат от русской эмиграции в КСХС. После 1926 года жил во Франции. Председатель Объединения Донского казачества и Объединения Донского дворянского собрания.
Основатель второй ветви рода - Алексей Петрович [около 1755 - не ранее 1804 года], генерал-майор (1799), на службе с 1770 года, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, Польской кампании 1792 года, в 1798-1799 годах служил в Эстляндском корпусе, нёсшем кордонную службу по берегам Балтийского моря, командующий лейб-гвардии Казачьего полка (1799; 1801-1802/1803 годы). Из его сыновей наиболее известен Иван Алексеевич [1795-23.12.1874(4.1.1875)], генерал-лейтенант (1861), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, отличился в Бородинском сражении (ранен, награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), в Лейпцигском сражении (1813), участник подавления восстания декабристов на Сенатской площади 14(26).12.1825 года, русско-турецкой войны 1828-1829 годов, подавления Польского восстания 1830-1831 годов, отличился в сражениях при с.еле Пршетиц и др. В 1835-1837 годах в отставке. Походный атаман (1838-1841 годы), окружной генерал 1-го военного округа Войска Донского (1846-1848 годы), участник Крымской войны 1853-1856 годов, походный атаман казачьих полков Средней армии (1855-1856 годы), походный атаман донских казачьих полков 1-й армии (1860-1870 годы), генерал-адъютант (1870). Его единственный сын - Давыд Иванович [24.6(6.7).1840-11(24).8.1916], генерал-лейтенант (1892), с 1859 года служил в лейб-гвардии Казачьем полку, отличился при подавлении Польского восстания 1863-1864 годов, адъютант главнокомандущего войсками Гвардии и Петербургского ВО (1864-1873 годы), командующий Донских казачьих полков - № 25 (с 1875 года - № 14) (1873-1875 годы) и № 30 (1876-1877 годы), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, командир 1-й бригады 2-й казачьей дивизии (1877-1778 годы), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1878), донской областной предводитель дворянства (1882-1892 годы), начальник 12-й кавазской дивизии (1896-1898 годы), 1-й Донской казачьей дивизии (1898-1900 годы), с 1900 года состоял по Донскому казачьему войску. Из его сыновей наиболее известен Иван Давыдович [3(15).2. 1870-14.3.1918], генерал-майор (1913/1914 годы), с 1891 года служил в лейб-гвардии Казачьем полку, участник русско-японской войны 1904-1905 годов, адъютант главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского ВО (1906-1912 годы), командующий 1-го Донского казачьего полка (1912-1913/1914 годы), лейб-гвардии Казачьего полка (1913/1914-1915 годы), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1914). Участник 1-й мировой войны, командир 3-й бригады 1-й гваврдейской кавказской дивизии (январь/февраль 1915 - декабрь 1915/январь 1916 года; в 1915 году награждён Георгиевским оружием), Забайкальской казачьей бригады (позднее 1-я Забайкальская казачья дивизия) (декабрь 1915 / январь 1916 - 1917 годы), нач. 9-й Донской казачьей дивизии (с марта/апреля 1917 года). Участник Гражданской войны 1917-1922 годов в составе Донской армии, начальник войск Макеевского района (январь 1918 года), затем в распоряжении атамана; взят в плен частями РККА и убит в Новочеркасске.
Род дворян Орловых внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Области войска Донского, род графов Орловых-Денисовых - в 5-ю часть дворянской родословной книги Области войска Донского.
3) Основатель рода - Степан Андреевич Орлов (около 1766 - не ранее 1800 года), губернский секретарь (1796/1797 годы), личный дворянин (с 1795 года). Происходил из духовенства Московской губернии. Учился в Славяно-греко-латинской академии (до 1784 года), гимназии при Московском университете (1784-1786 годы), Московском университете (1786-1788 годы). С 1788 года преподаватель немецкого этимологического класса гимназии при Московском университете. Выступал как переводчик, среди опубликованных переводов: книга Х.Х. Штурма «Женщина в уединении, размышляющая о душеспасительных средствах, как украшением пола ее, так и наставлением добродетельных и чувствительных сердец, служащих» (1786), роман И.Я. Душа «Сила благородной и непорочной любви», произведение Ф.Т.М. де Бакюлара д’Арно «Истинная и трогающая повесть Карла и Амалии», анонимный роман «Приключения прекрасной и любви достойной Луцилии» (части 1-3), «Повесть о легкомысленном любовнике, в некоторых письмах, с присовокуплением к оной описания добродетельной супруги по притчам Соломоновым» из журнала «Mannigfaltigkeiten», проповедь неизвестного немецкого пастора «Краткое домашнее нравственное воспитание для детей всякого состояния» (все 1787), учебно-справочное пособие И.Я. Ленца «Краткое понятие о мифологии или о древних языческих богах и баснях» (1788). Его сыновья, выслужившие потомственное дворянство: Алексей Степанович (около 1790 - не позднее 1851 года), майор (1827 при увольнении от службы; 1830), служил в Московской конторе Синода (1803-1809 годы), затем в лейб-гвардии Уланском (1809-1811 годы) и Ольвиопольском гусарском (1811-1827 годы) полках. Участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов российской армии 1813-1814 годов и кампании 1815 года. Старший адъютант 1-й Гусарской дивизии (1816-1827 годы). В 1827-1828 годах и 1832-1835 годах в отставке. Ротный командир таможенной стражи Таганрогского округа (1828-1832 годы), с 1835 года помощник инспектора Комиссии для строений в Москве.
От двух его сыновей произошли 2 линии рода Орловых; Александр Степанович (не позднее 1791 - не ранее 1833 года), штабс-капитан (1833), в 1802-1810 годах служил в Московской конторе Синода, с 1813 года на военной службе в Гродненском (с 1824 года Клястицком) гусарском (1813-1815, 1820-1824, 1831-1833 годы), Каргопольском драгунском (1815-1816, 1817-1820 годы) и Ярославском пехотном (1833) полках. Участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. В 1824-1831 годах в отставке.
Основатель старшей линии рода - Александр Алексеевич [9(21).9. 1828 - не ранее 1897 года], надворный советник (1874), служил в Межевой канцелярии (1847-1864 годы), Московской сохранной казне (1864-1874 годы), с 1874 года разъездной чиновник Управления перевозкой почт по железным дорогам МВД. Из его сыновей наиболее известны: Владимир Александрович [10(22).6.1852 - не ранее 1910 года], генерал от инфантерии (1910), с 1868 года на военной службе, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1878), начальник штаба 19-й (1888-1890 годы) и 12-й (1894-1895 годы) пехотных дивизий, начальник Тифлисского пехотного юнкерского училища (1890-1892 годы), командир 161-го пехотного Александропольского Его Императорского Высочества великого князя Алексея Михайловича полка (1895-1897 годы), окружной дежурный генерал штаба Виленского ВО (1897-1903 годы), начальник 43-й пехотной дивизии (1903-1910 годы), с 1910 года в отставке;
Николай Александрович [8(20).4.1855 - не ранее 1917 года], генерал от инфантерии (1914), с 1871 года на военной службе, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1881), помощник главного редактора «Энциклопедии военных и морских наук» (1883-1897 годы), младший и старший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба (1884-1897 годы), член Комиссии по применению воздухоплавания к военным целям (1886-1891 годы), автор ряда научных работ и разработок в области воздухоплавания. Преподавал тактику и военную историю герцогу П.А. Ольденбургскому (из рода Ольденбургских), преподаватель 1-го Павловского военного училища, Пажеского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, экстраординарный (1892-1894 годы), ординарный (1894-1901 годы) профессор Николаевской академии Генерального штаба по кафедре военного искусства, член Комиссии по устройству Суворовского музея в Санкт-Петербурге (1898), член-учредитель Императорского военно-исторического общества (1907). При подавлении восстания Ихэтуань организатор и командир Хайларского отряда (лето 1900 года), разбил китайцев у Онгуни и при Якши, взял город Хайлар, рассеял китайскую армию на хребте Большой Хинган, командующий Забайкальской казачьей пешей бригадой (август - ноябрь/декабрь 1900 года), начальник 51-й пехотной резервной бригады (1901-1904 годы), участник русско- японской войны 1904-1905 годов, командующий 54-й пехотной дивизией (июнь - сентябрь/октябрь 1904 года), участник Ляоянского сражения 1904 года (ранен и контужен), в котором действовал крайне неудачно, состоял в распоряжении главнокомандующего на Дальнем Востоке (1904-1906 годы), в Мукденском сражении 1905 года командир авангарда 17-го армейского корпуса (контужен). Начальник 3-й (1906-1910 годы) и 12-й (1910-1914 годы) пехотных дивизий. В 1-ю мировую войну командир 8-го армейского корпуса (сентябрь - декабрь 1914 года; в ноябре 1914 года награждён Георгиевским оружием), с мая 1915 года в отставке. Автор многих работ, в частности трудов по тактике (курс лекций «Элементарная тактика», книли 1-2, 1897; «Употребление полевой артиллерии в бою», 1900; и др.) и по военной истории («Штурм Измаила Суворовым в 1790 году», 1890; «Суворов. Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 году», 1892; «Осенний поход 1813 года», 1893; «Штурм Праги Суворовым в 1794 году», 1894; «Крепость Букарест», 1897; «Забайкальцы в Маньчжурии в 1900 году. Очерки из похода Хайларского отряда», 1901; «Война за освобождение Германии в 1813 году и низложение Наполеона в 1814 году», 1911; и др.), в 1898 году в архиве Генерального штаба в Париже собрал 4 рукописных тома документов, касавшихся Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова (не опубликованы);
Павел Александрович [12(24).6.1872-15.6. 1915], генерал-майор (1915, посмертно), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1899), старший адъютант штаба 26-й пехотной дивизии (1899-1903 годы), участник подавления восстания Ихэтуань в составе Южно-Маньчжурского отряда (в 1901 году начальник штаба), старший адъютант штаба 43-й пехотной дивизии (1903-1904 годы), штаб-офицер для особых поручений при штабе 5-го армейского корпуса (март/апрель - июнь 1904 года). Участник русско-японской войны 1904-1905 годов в качестве штаб-офицера для особых поручений при штабе 5-го Сибирского армейского корпуса (в 1909 году награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»). Исполняющий обязанности начальника штаба 61-й пехотной дивизии (1905-1907 годы), штаб-офицер при управлении 61-й пехотной резервной бригады (1907-1909 годы), начальник штаба 24-й пехотной дивизии (1909-1914 годы), командир 7-го Финляндского стрелкового полка (1914-1915 годы), участник 1-й мировой войны, тяжело ранен во время боёв в Карпатах, умер от ран, автор работы «Шахе. Действия Западного отряда генерала Бильдерлинга на реке Шахе. - Мукден. Действия 2-й армии во время Мукденского сражения» (1911) и др.
Известны сыновья последнего: Николай Павлович [25.2(9.3).1904-11.12. 1984], с 1920 года в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия), инженер, профессор Технической школы «Никола Тесла» в Панчево (1954-1973 годы); Константин Павлович [31.12.1907(13.1.1908) - 17.11.1985], с 1920 года в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, окончил кафедру теоретичкойес математики философского факультета Белградского университета (1931), доктор математики (1934), специалист в области математических спектров, преподаватель математики в 5-й мужской гимназии Белграда (1934-1942, 1945-1947 годы), в 1947-1978 годах преподавал на природно-математическом факультете Белградского университета: один из основателей кафедры нумерической математики и её первый заведующий (1958-1962 годы), полный профессор (1964), автор многих научных работ, методик для улучшения преподавания математики в средней школе (в том числе с использованием так называемых математических весов), участник Международных математических конгрессов, неоднократно читал лекции за пределами Югославии (в том числе на механико-математическом факультете и факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ).
Основатель 2-й линии - Алексей Алексеевич [19.11(1.12).1833-20.9 (3.10).1903], действительный статский советник (1880), служил в Межевом корпусе (с 1854 года), исполняющий обязанности правителя канцелярии управляющего Московским архивом Министерства юстиции (1875-1886 годы), член Самарского окружного суда (1886-1889 годы), Московского окружного суда (1889-1895 годы), с 1895 года в отставке, почетный член Московского археологического института (1878), действительный член Московского юридического общества (1882), автор работ по истории и праву, в том числе: «Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год» (1885), «Заметки о вотчинном праве в России» (1902).
Его сыновья: Алексей Алексеевич [26.2(9.3).1860 - не ранее 1915 года], полковник (1904), офицер-воспитатель (1893-1904 годы), штатный преподаватель (с 1904 года) Пажеского корпуса; Сергей Алексеевич [29.2(12.3).1864-26.3.1941], коллежский асессор (1903), член губернского правления Владимирской губернии (1903-1905 годы), вольноопределяющимся участвовал в 1-й мировой войне. Участник Гражданской войны 1917-1922 годов в составе РККА: в 1919 году (до 15 июня) помощник командира 16-го отдельного полка обороны железных дорог РККА, летом - осенью 1920 года, находясь в составе 42-й стрелковой дивизии, участвовал в боях на юге Украины с «Русской армией» под командованием генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля, попал в плен. С того же года в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.
Из сыновей первого наиболее известен Алексей Алексеевич [2(14).4.1890-25.10.1942], полковник (1919), с 1911 года на военной службе в лейб-гвардии Семёновском полку, участник 1-й мировой войны и Гражданской войны 1917-1922 годов в составе Добровольческой и Северо-Западной армий, в эмиграции в Польше, умер и похоронен в Варшаве.
Из сыновей второго наиболее известны: Сергей Сергеевич [4(16).7.1894 - не ранее 28.12.1919], мичман (1915), окончил Морской корпус (1915), участник 1-й мировой войны в составе Черноморского флотского экипажа, флаг-офицер распорядительной части Штаба командующего Черноморским флотом (с февраля/марта 1917 года), участник Гражданской войны 1917-1922 годов в составе белого Черноморского флота, на декабрь 1919 года находился в резерве офицеров и чиновников города Севастополь; Фёдор Сергеевич [18.4(1.5).1902-11.4.1994], специалист в области пищевой промышленности, окончил заочное отделение Московского химико-технологического института (1928), в 1930-1962 годах работал в проектных организациях по строительству в пищевой промышленности, в том числе в «Роспродпроект» (1954-1959 годы, с 1956 года начальник производственного отдела), участник Великой Отечественной войны (1941-1942 годы, комиссован из-за плохого зрения), начальник производственного отдела (1959-1962 годы) Государственного института по проектированию предприятий местной промышленности «Гипроместпром», автор воспоминаний (не опубликованы); Михаил Сергеевич [28.9(11.10).1908-8.11.1983], спортсмен-мотогонщик, окончил высшую школу тренеров при Московском государственном центральном институте физической культуры по специальности тренер по мотоспорту (1940; преподавал в нём в 1953-1956 годах), участник Великой Отечественной войны в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД (в том числе Московской битвы 1941-1942 годов; в начале 1943 года демобилизован после ранения), начальник цеха Московского мотоциклетного завода (1943-1945 годы). Неоднократный участник соревнований по мотоспорту (в 1947 году в соревнованиях на первенство Москвы установил всесоюзный рекорд на дистанции 100 км в классе 350 см3; в 1951 году чемпион СССР в командном зачёте на соревнованиях Турист-Трофи), мастер спорта СССР (1948). Тренировал команды союзных республик для участия в первенстве СССР. Судья 1-й категории (1953).
Род внесён во 2-ю часть дворянской родословной книги Московской губернии (1851).
Литература:
Feudenreich O. Die Familie Orloff… Merseburg, 1833;
Елагин Н.В. Жизнь графини А. А. Орловой-Чесменской. СПб., 1853. М., 2011;
Сторожев В.Н. Тверское дворянство XVII в. Тверь, 1895. Вып. 4: Состав Бежецкого дворянства по десятням XVII в.;
Савелов Л.М. Донские дворянские роды. М., 1902. Вып. 1;
Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. P., 1960. T. L1. P., 1963. T. V2;
Майкова К.А. Архив Орловых-Давыдовых // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. 1971. Вып. 32;
Минарик Л.П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России конца XIX – начала XX в. М., 1971;
Шульгин В. Графы Орловы-Давыдовы и крестьяне их Усольской вотчины // Черный перелом. Самара, 1992;
Дворянские роды Российской империи. СПб., 1995. Т. 2. М., 1996. Т. 3;
Чернуха В.Г. Забытый общественный деятель - граф В.П. Орлов-Давыдов (1809-1882 годы) // Из глубины времен. СПб., 1996. Вып. 6;
Кабанов В.В. Орловы: историческая хроника. М., 1997;
Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de Russie. P., 1997. Vol. 1;
Алексушина Т.Ф. Портреты из Усолья: «Усольская» коллекция графов Орловых-Давыдовых // Мир музея. 1999. № 6(171);
Кондаков Ю.Е. Архимандрит Фотий (1792-1838 годы) и его время. СПб., 2000;
Поляшова О.М. Стекольные заводы графов Орловых конца XVIII - первой половины XIX вв. Материалы по истории производства // Научные чтения памяти В.М. Василенко: Сб. ст. М., 2001. Вып. 3;
Улыбин В.В. Архимандрит Фотий (Спасский) и графиня А. А. Орлова-Чесменская. СПб., 2001;
Иванов О.А. Граф А. Г. Орлов-Чесменский в Москве. М., 2002;
Корягин С.В. Орловы-Денисовы и другие. М., 2002;
Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850-х - середина 1870-х годов. М., 2002;
Лапир Л.Х. Прижизненные издания европейских классиков в иностранной части Усольского собрания графов и князей Орловых-Давыдовых // Библиотеки и судьбы. Самара, 2003;
Кремер-Высоцкая Н.Б. Организация управления Усольской вотчиной В.П. Орловым-Давыдовым в период позднего крепостничества // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Сер. История. 2005. Вып. 7; Полушкин Л.П. Братья Орловы, 1762-1820 годы. М., 2007;
Симоненко Н.А. Тайны графской усадьбы: записки о славном российском роде Орловых и Орловых-Давыдовых. М., 2010;
Файбисович В. Княжеская линия Орловых // Наше наследие. 2010. № 95;
Разумовская Е.А. Братья Орловы. Ростов н/Д., 2011.
Орлов-Денисов В.П. Биография генерал-адъютанта, генерала от кавалерии графа В. В. Орлова-Денисова. Саратов, 1911;