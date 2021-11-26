ОРЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ОРЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - граф (1762), светлейший князь Свя­щен­ной Римской импе­рии (1763, разре­ше­но принять в 1772 году), российский государственный и во­енный де­я­тель, кол­лек­цио­нер, ме­це­нат, генерал-ан­шеф (1765).

Из ро­да Ор­ло­вых . Брат А.Г. Ор­ло­ва (с 1775 года Ор­лов-Чес­мен­ский) и В.Г. Ор­ло­ва, отец А.Г. Боб­рин­ско­го (ос­но­ва­те­ля ро­да Боб­рин­ских). По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку (1755-1757 годы; чис­лил­ся с 1749 года). Уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов в со­ста­ве Об­сер­ва­ци­он­но­го кор­пу­са генерела- фельд­цейх­мей­сте­ра графа П.И. Шу­ва­ло­ва (в 1760-1762 годах его адъ­ю­тант); от­ли­чил­ся в Цорн­дорф­ском сра­же­нии 1758 года. Дос­та­вил в 1759 году в Санкт-Пе­тер­бург плен­но­го адъ­ю­тан­та прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го графа К. Ф.В. фон Шве­ри­на. В конце 1750-х годов, по сви­де­тель­ст­ву А.Т. Бо­ло­то­ва, по­свя­щён в ма­со­ны. Ле­том 1761 года по­зна­ко­мил­ся с великой княгиней Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной, бу­ду­щей императрицей Ека­те­ри­ной II , стал её фа­во­ри­том (до 1772 года). Вме­сте с брать­я­ми А.Г., И.Г. и Ф.Г. Ор­ло­вы­ми уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пе­ре­во­ро­та 28.6(9.7).1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу Ека­те­ри­ны II. При­влёк к уча­стию в нём офи­це­ров лейб-гвардии Из­май­лов­ско­го, Пре­об­ра­жен­ско­го и Се­мё­нов­ско­го пол­ков. Го­товил пол­ки к при­ся­ге Ека­те­ри­не II. Ор­га­ни­зо­вал ко­ро­на­ци­он­ные ме­ро­прия­тия 22.9(3.10).1762 года.

Генерал- адъ­ю­тант (с 1762 года). Ко­ман­дир в чи­не под­пол­ков­ни­ка лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка (1764-1783 годы), шеф Ка­ва­лер­гард­ско­го кор­пу­са - лич­ной ох­ра­ны им­пе­ра­три­цы (1765-1783 годы). Ру­ко­во­дил след­ст­ви­ем над по­ру­чи­ком В.Я. Ми­ро­ви­чем, пы­тав­шим­ся ос­во­бо­дить из Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти быв­ше­го российского императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча (1764). Генерал-фельд­цейх­мей­стер, генерал-ди­рек­тор над фор­ти­фи­ка­ция­ми (1765-1783 годы). Од­но­вре­мен­но пре­зи­дент Кан­це­ля­рии опе­кун­ст­ва ино­стран­ных (с 1763 года; в 1767 году ини­ции­ро­вал соз­да­ние при Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии экс­пе­ди­ции для над­зо­ра за иностранными ко­ло­ни­ста­ми, главным образом нем­ца­ми, про­жи­вав­ши­ми на тер­ри­то­рии Ма­ло­рос­сий­ской губернии). Один из уч­ре­ди­телей и пер­вых из­бран­ных пре­зи­дентов ВЭО (1766). Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/69 годов от дво­рян­ст­ва Ко­пор­ско­го уезда Санкт-Пе­тербургской губернии. Про­па­ган­ди­ро­вал ос­по­при­ви­ва­ние, од­ним из пер­вых в Рос­сии вме­сте с императрицей Ека­те­ри­ной II в 1768 году сде­лал при­вив­ку про­тив ос­пы. Член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов убе­дил Ека­те­ри­ну II на­пра­вить ВМФ в Сре­ди­зем­ное море, за­ни­мал­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем и от­прав­кой на фронт артиллерийских ко­манд. При­ка­зал пе­ре­пла­вить бра­ко­ван­ные артиллерийские ору­дия в специальные мо­не­ты для вы­пла­ты жа­ло­ва­нья в дей­ст­вую­щей российской ар­мии (с 1771 года). В 1771 году в Мо­ск­ве ос­та­но­вил рас­про­стра­не­ние эпи­де­мии чу­мы, выз­вав­шей в го­ро­де «Чум­ной бунт», пре­сёк ма­ро­дёр­ст­во, от­крыл ле­чеб­ни­цы и при­юты. Российский упол­но­мо­чен­ный на русско-турецком мир­ном кон­грес­се в городе Фок­ша­ны (1772; совм. с А.М. Об­рес­ко­вым). В 1773 году ото­шёл от государственных дел; в 1777 году же­нил­ся на сво­ей двою­род­ной се­ст­ре Е.Н. Зи­новь­е­вой (брак осу­ж­дён Си­но­дом из-за близ­ко­го род­ст­ва суп­ру­гов, од­на­ко при­го­вор об их заклю­че­нии в мо­на­стырь не ут­вер­ждён Ека­те­ри­ной II).

По­кро­ви­тель­ст­во­вал М.В. Ло­мо­но­со­ву, Д.И. Фон­ви­зи­ну, В.И. Ба­же­но­ву, ока­зы­вал им фи­нан­со­вую под­держ­ку. Почетный член АХ (с 1765 года). Кол­лек­цио­ни­ро­вал кар­ти­ны (в том числе Рем­бранд­та, П.П. Ру­бен­са, Ти­циа­на), скульп­ту­ру, китайский, японский и русский фар­фор, охот­ни­чье ору­жие и другое (со­б­ра­ние Орлова со­хра­ни­лось прак­ти­че­ски пол­но­стью; ны­не в Государственном му­зее-за­по­вед­ни­ке «Гат­чи­на»). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец; в ча­ст­но­сти, ему при­над­ле­жа­ли по­ме­стья в Ка­зан­ской и Мо­с­ков­ской гу­бер­ни­ях, мы­за Роп­ша (с 1764 года), Гат­чин­ская мы­за с де­рев­ня­ми (ны­не Гат­чи­на; с 1765 года), где по за­ка­зу Орлова по­стро­ен дво­рец, уст­ро­ен пей­заж­ный парк и другие, за­мок Ко­лу­ве­ре (Лоде) в Ре­вель­ской губернии (с 1771 года). Имя Орлова но­сит са­мый круп­ный ал­маз, ук­ра­шаю­щий императорский ски­петр (ны­не в Ал­маз­ном фон­де РФ).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1762), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1763), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1782).

Был по­хо­ро­нен в фа­миль­ной усы­паль­ни­це в усадь­бе От­ра­да Сер­пу­хов­ско­го уезда Московского на­мест­ни­че­ст­ва (смотри Се­мё­нов­ское-От­ра­да), в 1832 году ос­тан­ки Орлова по ини­циа­ти­ве пле­мян­ни­цы графини А.А. Ор­ло­вой-Чес­мен­ской пе­ре­не­се­ны в Свя­то-Юрь­ев монастырь близ Нов­го­ро­да, в 1896 году графом А.В. Ор­ло­вым-Да­вы­до­вым воз­вра­ще­ны в От­ра­ду, в 1924 году при раз­граб­ле­нии усадь­бы со­жже­ны.