ОРЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ОРЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - граф (1762), светлейший князь Священной Римской империи (1763, разрешено принять в 1772 году), российский государственный и военный деятель, коллекционер, меценат, генерал-аншеф (1765).
Из рода Орловых. Брат А.Г. Орлова (с 1775 года Орлов-Чесменский) и В.Г. Орлова, отец А.Г. Бобринского (основателя рода Бобринских). Получил домашнее образование. Служил в лейб-гвардии Семёновском полку (1755-1757 годы; числился с 1749 года). Участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов в составе Обсервационного корпуса генерела- фельдцейхмейстера графа П.И. Шувалова (в 1760-1762 годах его адъютант); отличился в Цорндорфском сражении 1758 года. Доставил в 1759 году в Санкт-Петербург пленного адъютанта прусского короля Фридриха II Великого графа К. Ф.В. фон Шверина. В конце 1750-х годов, по свидетельству А.Т. Болотова, посвящён в масоны. Летом 1761 года познакомился с великой княгиней Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной II, стал её фаворитом (до 1772 года). Вместе с братьями А.Г., И.Г. и Ф.Г. Орловыми участвовал в подготовке переворота 28.6(9.7).1762 года, совершённого в пользу Екатерины II. Привлёк к участию в нём офицеров лейб-гвардии Измайловского, Преображенского и Семёновского полков. Готовил полки к присяге Екатерине II. Организовал коронационные мероприятия 22.9(3.10).1762 года.
Генерал- адъютант (с 1762 года). Командир в чине подполковника лейб-гвардии Конного полка (1764-1783 годы), шеф Кавалергардского корпуса - личной охраны императрицы (1765-1783 годы). Руководил следствием над поручиком В.Я. Мировичем, пытавшимся освободить из Шлиссельбургской крепости бывшего российского императора Ивана VI Антоновича (1764). Генерал-фельдцейхмейстер, генерал-директор над фортификациями (1765-1783 годы). Одновременно президент Канцелярии опекунства иностранных (с 1763 года; в 1767 году инициировал создание при Малороссийской коллегии экспедиции для надзора за иностранными колонистами, главным образом немцами, проживавшими на территории Малороссийской губернии). Один из учредителей и первых избранных президентов ВЭО (1766). Депутат Уложенной комиссии 1767-1768/69 годов от дворянства Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии. Пропагандировал оспопрививание, одним из первых в России вместе с императрицей Екатериной II в 1768 году сделал прививку против оспы. Член Совета при Высочайшем дворе. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов убедил Екатерину II направить ВМФ в Средиземное море, занимался формированием и отправкой на фронт артиллерийских команд. Приказал переплавить бракованные артиллерийские орудия в специальные монеты для выплаты жалованья в действующей российской армии (с 1771 года). В 1771 году в Москве остановил распространение эпидемии чумы, вызвавшей в городе «Чумной бунт», пресёк мародёрство, открыл лечебницы и приюты. Российский уполномоченный на русско-турецком мирном конгрессе в городе Фокшаны (1772; совм. с А.М. Обресковым). В 1773 году отошёл от государственных дел; в 1777 году женился на своей двоюродной сестре Е.Н. Зиновьевой (брак осуждён Синодом из-за близкого родства супругов, однако приговор об их заключении в монастырь не утверждён Екатериной II).
Покровительствовал М.В. Ломоносову, Д.И. Фонвизину, В.И. Баженову, оказывал им финансовую поддержку. Почетный член АХ (с 1765 года). Коллекционировал картины (в том числе Рембрандта, П.П. Рубенса, Тициана), скульптуру, китайский, японский и русский фарфор, охотничье оружие и другое (собрание Орлова сохранилось практически полностью; ныне в Государственном музее-заповеднике «Гатчина»). Крупный землевладелец; в частности, ему принадлежали поместья в Казанской и Московской губерниях, мыза Ропша (с 1764 года), Гатчинская мыза с деревнями (ныне Гатчина; с 1765 года), где по заказу Орлова построен дворец, устроен пейзажный парк и другие, замок Колувере (Лоде) в Ревельской губернии (с 1771 года). Имя Орлова носит самый крупный алмаз, украшающий императорский скипетр (ныне в Алмазном фонде РФ).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1762), Святого Андрея Первозванного (1763), Святого Владимира 1-й степени (1782).
Был похоронен в фамильной усыпальнице в усадьбе Отрада Серпуховского уезда Московского наместничества (смотри Семёновское-Отрада), в 1832 году останки Орлова по инициативе племянницы графини А.А. Орловой-Чесменской перенесены в Свято-Юрьев монастырь близ Новгорода, в 1896 году графом А.В. Орловым-Давыдовым возвращены в Отраду, в 1924 году при разграблении усадьбы сожжены.