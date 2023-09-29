Орло́вы

Орло́вы — княжеский, несколько графских и дворянские роды разного происхождения.

Родоначальник графского рода О., Владимир Лукьянович, был губным старостой Бежецкого верха (1613). Его правнук Григорий Иванович (? — 1746) был новгородским губернатором (1742–1743). Из пяти его сыновей (Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир) наиболее известны Григорий и Алексей.

Григорий Григорьевич (1734–1783) — граф, князь Священной Римской империи. Воспитывался в Шляхетском кадетском корпусе. Сыграл выдающуюся роль в перевороте 28 июня 1762, став одним из ближайших приближенных Екатерины II . Был возведен в графское достоинство и назначен генерал-­адъютантом, генерал-директором инженеров, генерал-аншефом и генерал-фельдцейхмейстером. Принимал активное участие в основании Вольного экономического общества , оказывал покровительство М. В. Ломоносову и Д. И. Фонвизину. Одним из первых высказал мысль об освобождении греков от турецкого владычества. Был послан в Москву «с полною мочью» для прекращения Чумного бунта (1771). После возвышения Г. А. Потемкина (1774) уехал за границу.

Алексей Григорьевич (1737–1808) — генерал-­аншеф. Отличался невероятной физической силой. Сыграл большую роль в возведении на престол Екатерины II. Ему было поручено отвезти свергнутого Петра III в Ропшу, где тот скончался (по одной из версий О. был виновен в его смерти). Главнокомандующий русским флотом в вой­не с Турцией (1768–1774) (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв .), командовал им во время Чесменского боя, окончившегося полной победой России, за что ему был дарована почетная приставка к фамилии — Чесменский. В том же году вышел в отставку и поселился в Москве. Был знаменитым конезаводчиком, вывел орловскую породу рысаков.

Княжеский род О. происходит от Алексея Федоровича (1787–1862), побочного сына Федора Григорьевича. Алексей Федорович принимал активное участие в Наполеоновских вой­нах (1805–1815). Участвовал в подавлении выступления декабристов 14 декабря 1825, за что был пожалован в графское достоинство. Участвовал в подписании мирного договора по итогам Русской-турецкой вой­ны 1828–1829. Был назначен послом в Турции, заключил Ункяр-­Искелисийскую конвенцию. Исполнял ряд дипломатических поручений в Вене и Берлине, подписал Парижский мир, завершивший Крымскую вой­ну . Член Государственного совета (с 1836), управляющий III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1845–1856). В 1856 возведен в княжеское достоинство, назначен председателем Государственного совета и Комитета министров . С 1857 председательствовал в Главном комитете по крестьянскому делу, хотя относился негативно к освобождению крестьян.

Михаил Федорович (1788–1842) — генерал-­майор, флигель-­адъютант. Участник наполеоновских вой­н, во время штурма Парижа (18[30] марта 1814) составил условия и «заключил договор о сдаче сей столицы Французской империи союзным вой­скам». Симпатизировал декабристам, стал одним из создателей Ордена русских рыцарей и Союза благоденствия, за что был уволен от службы.

Лит .: Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом: Жизнеописание графа Алексея Орлова-­Чесменского. М., 1996; Разумовская Е. А. Братья Орловы. Ростов-на-­Дону, 2011; Бондаренко А. Ю. Михаил Орлов. М., 2014. Н. А. Могилевский.