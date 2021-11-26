ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи, России и РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 22 мая (02 июня) 1784 года пу­тём пе­ре­име­но­ва­ния Оло­нец­кой области Санкт-Пе­тербургской губернии в Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во. Центр - город Пет­ро­за­водск. Площадь 127,8 тысяч км2 (1897). Население около 206 тысяч человек (1785), около 255,5 тысяч человек (1847), 366 тысяч человек (1897, в том числе око­ло 78% рус­ских, 16% ка­рел, 4,4% веп­сов, 0,6% фин­нов), 460 тысяч человек (1914).

Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 5 уез­дов: Вы­те­гор­ский, Кар­го­поль­ский, Оло­нец­кий, Пет­ро­за­вод­ский, По­ве­нец­кий. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 16 (27) мая 1785 года ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Кемь, Ло­дей­ное По­ле и Пу­дож, об­ра­зо­ва­ны Кем­ский, Ло­дей­но­поль­ский и Пу­дож­ский уез­ды. На тер­ри­то­рии на­ме­ст­ни­че­ст­ва рас­по­ла­гал­ся важ­ный центр ста­ро­об­ряд­цев-бес­по­пов­цев - Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во (су­ще­ст­во­ва­ло до середины 1850-х годов). Оп­ре­де­ляю­щую роль в промышленном раз­ви­тии Олонецкой губернии на про­тя­же­нии XVIII - начала XX веков иг­ра­ли Оло­нец­кие гор­ные за­во­ды (возникли в XVII веке). Со 2-й половины XVIII века ве­лись раз­ра­бот­ки де­ко­ра­тив­но­го кам­ня (тив­дий­ский), соз­да­ва­лись ле­со­пиль­ные и сте­коль­ные за­во­ды. До 1830 года дей­ст­во­ва­ла Ло­дей­но­поль­ская верфь (ос­но­ва­на в 1702 году). Зна­чительное раз­ви­тие по­лучи­ло льно­вод­ст­во (в Пу­дож­ском уезде, в конце XVIII века до 655 тонн льна на про­да­жу). Круп­ная яр­мар­ка про­хо­ди­ла в селе Шунь­га. Важ­ней­шей транс­порт­ной ар­те­ри­ей яв­лял­ся Санкт-Пе­тер­бур­го-Ар­хан­гель­ский тракт.

Ука­зом императора Пав­ла I от 12 (23) декабря 1796 года Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Олонецкую губернию, ко­то­рая тем же ука­зом уп­разд­ня­лась. При этом её южная часть (Вы­те­гор­ский, Кар­го­поль­ский, Ло­дей­но­поль­ский, Оло­нец­кий, Пет­ро­за­вод­ский уез­ды и часть По­ве­нец­ко­го уезда) пе­ре­да­ва­лась в со­став Нов­го­род­ской губернии, а северная часть (Кем­ский, Пу­дож­ский уез­ды и большая часть По­ве­нец­ко­го уезда) во­шла в Ар­хан­гель­скую губернию Ука­зом императора Пав­ла I от 15 (26) июля 1799 года под­твер­жда­лось уп­разд­не­ние Ло­дей­но­поль­ско­го, По­ве­нец­ко­го и Пу­дож­ско­го уез­дов.

Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 9 (21) сентября 1801 года Олонецкая губерния вос­ста­нав­ли­ва­лась в преж­нем ви­де. 10 (22) октября 1802 года под­твер­жда­лось вос­ста­нов­ле­ние уезд­ного ста­ту­са го­ро­дов Ло­дей­ное По­ле, По­ве­нец и Пу­дож, од­но­вре­мен­но Кемь и Кем­ский уезд бы­ли за­кре­п­ле­ны в со­ста­ве Ар­хан­гель­ской губернии. С 1810 года че­рез тер­ри­то­рию Олонецкой губернии про­хо­ди­ла трас­са Ма­ри­ин­ской вод­ной сис­те­мы. В 1826 году поя­ви­лись пер­вые ка­зён­ные па­ро­хо­ды-бук­си­ры на Онеж­ском озере, в 1831 году - пер­вые ча­ст­ные па­ро­хо­ды. В 1861 году от­кры­лось ре­гу­ляр­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние на ли­нии Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск, в 1873-1876 годах - по ли­ни­ям Пет­ро­за­водск - По­ве­нец, Пет­ро­за­водск - Пу­дож, Пу­дож - Под­по­ро­жье. С конца XIX века раз­ви­ва­лась железнодорожная сеть: в 1898 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Кар­го­поль­ский уезд уз­ко­ко­лей­ной ли­нии Во­ло­гда - Ар­хан­гельск (пе­ре­ши­та на ши­ро­кую ко­лею в 1915-1916); в 1915/1916 - по ли­нии Ду­бо­ви­ки - Ло­дей­ное По­ле, в 1916 году - по ли­ни­ям - Ло­дей­ное По­ле - Пет­ро­за­водск и Пет­ро­за­водск - Ро­ма­нов-на-Мур­ма­не.

В XIX веке в Олонецкой губернии ши­ро­кие мас­шта­бы при­об­ре­ло от­ход­ни­че­ст­во (главным образом в Санкт-Пе­тер­бург, Мо­ск­ву, Ри­гу), важ­ную роль для ме­ст­но­го кре­сть­ян­ст­ва иг­ра­ли охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Во 2-й половине XIX - начале XX века раз­ви­ва­лась ме­тал­лур­гическая и лес­ная промышленность. В 1860-1870-е годы по­строе­ны ча­ст­ные ме­тал­лур­гические за­во­ды, сре­ди них - Тул­мо­зер­ский, Вид­лиц­кий, Куй­теж­ский. Пет­ро­за­вод­ский, По­ве­нец­кий и Пу­дож­ский уез­ды ста­ли основными рай­она­ми ле­со­раз­ра­бо­ток (в По­ве­нец­ком уезде в конце XIX века еже­год­но за­го­тав­ли­ва­лось до 200 тысяч брё­вен). К 1898 году в Олонецкой губернии дей­ст­во­ва­ли 11 ле­со­пиль­ных за­во­дов.

В XIX - начале XX веков (до 1916 года) Олонецкая губерния яв­ля­лась ме­стом ссыл­ки, здесь её от­бы­вали пет­ра­шев­цы, чле­ны Ки­рил­ло-Ме­фо­ди­ев­ско­го брат­ст­ва, на­род­ни­ки, со­ци­ал-де­мо­кра­ты (в том числе М.И. Ка­ли­нин, С.Г. Стру­ми­лин, А.Д. Цю­ру­па).

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и ино­странной военной ин­тер­вен­ции зна­чительные тер­ри­то­рии Олонецкой губернии к ле­ту 1919 года бы­ли за­ня­ты Со­юз­ным экс­пе­диционным кор­пу­сом, Се­вер­ной об­лас­ти вой­ска­ми и от­ря­да­ми «бе­ло­фин­нов». По­ста­нов­ле­ни­ем НКВД от 30 апреля 1919 года Кар­го­поль­ский уезд был пе­ре­дан в со­став Во­ло­год­ской губернии. В бо­ях под Пет­ро­за­вод­ском, близ сёл Вид­ли­ца и Лиж­ма (ле­том - осе­нью 1919 года), РККА ос­та­но­ви­ла на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ков, а в феврале - мар­те 1920 года взя­ла под кон­троль тер­ри­то­рию Олонецкой губернии. В 1920 году большая часть Оло­нец­ко­го и Пет­ро­за­вод­ско­го уез­дов и часть По­ве­нец­ко­го уезда ото­шли к об­ра­зо­ван­ной 8 июня 1920 года Ка­рель­ской тру­до­вой ком­му­не (смотри в статью Ка­ре­лия).

Олонецкая губерния уп­разд­не­на дек­ре­том ВЦИК от 18 сентября 1922 года. Вы­те­гор­ский и Ло­дей­но­поль­ский уез­ды при­сое­ди­не­ны к Пет­ро­град­ской губернии, По­ве­нец­кий уезд и большая часть Пу­дож­ско­го уезда - к Ка­рель­ской тру­до­вой ком­му­не, часть во­лос­тей Пу­дож­ско­го уезда к Кар­го­поль­ско­му уезду Во­ло­год­ской гу­бер­нии.

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