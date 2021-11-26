МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно- территориальная еди­ни­ца на юге Российской им­пе­рии.

Впер­вые соз­да­на по­сле ли­к­ви­да­ции 10(21) ноября 1764 года гет­ман­ст­ва на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны.

В официальных до­ку­мен­тах для обо­зна­че­ния дан­ной тер­ри­то­рии упот­реб­ля­лись так­же на­зва­ния «Ма­лая Рос­сия», «Ма­ло­рос­сия», «Ма­ло­рос­сий­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во» и другие.

Центр Малороссийской губернии не­од­но­крат­но пе­ре­но­сил­ся: Глу­хов (1764-1773, 1779-1781 годы), Ко­зе­лец (1773-1775 годы), Ки­ев (1775-1779 годы). Вклю­ча­ла тер­ри­то­рию 10 пол­ков: Га­дяч­ско­го (Га­дяц­ко­го), Ки­ев­ско­го, Лу­бен­ско­го, Мир­го­род­ско­го, Не­жин­ско­го, Пе­ре­яс­лав­ско­го, Пол­тав­ско­го, При­луц­ко­го, Ста­ро­дуб­ско­го и Чер­ни­гов­ско­го.

Управ­ле­ние Малороссийской губернией осу­ще­ст­в­ля­ла Ма­ло­рос­сий­ская кол­ле­гия .

В ре­зуль­та­те рас­про­стра­не­ния на тер­ри­то­рию Ук­раи­ны по­ло­же­ний гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года 16(27) ноября 1781 года Малороссийская губерния уп­разд­не­на, на её тер­ри­то­рии соз­да­ны Ки­ев­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (смотри в статье Киевская губерния), Нов­го­род-Се­вер­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (смотри в статье Нов­го­род-Се­вер­ская гу­бер­ния) и Чер­ни­гов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (смотри в статье Чер­ни­гов­ская гу­бер­ния).

Вновь об­ра­зо­ва­на, со­глас­но ука­зу императора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года, в со­ста­ве Чер­ни­гов­ско­го и Нов­го­род-Се­вер­ско­го на­ме­ст­ни­честв, час­тей Ки­ев­ско­го и Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­честв.

Центр - город Чер­ни­гов. В со­от­вет­ст­вии с док­ла­дом Се­на­та, ут­вер­ждён­ным императором Пав­лом I 29 августа (9 сентября)1797 года, раз­де­ле­на на уез­ды: Га­дяч­ский (Га­дяц­кий), Глу­хов­ский, Зень­ков­ский, Зо­ло­то­нош­ский, Ко­зе­лец­кий, Ко­но­топ­ский, Кре­мен­чуг­ский, Лу­бен­ский, Мглин­ский, Не­жин­ский, Нов­го­род- Се­вер­ский, Пе­ре­яс­лав­ский, Пи­ря­тин­ский, Пол­тав­ский, При­луц­кий, Ро­мен­ский, Со­сниц­кий, Ста­ро­дуб­ский, Чер­ни­гов­ский, Хо­роль­ский.

В со­от­вет­ст­вии с ука­за­ми императора Алек­сан­д­ра I от 9(21) сентября 1801 года и 27 февраля (11 марта) 1802 года Малороссийская губерния раз­де­ле­на на Чер­ни­гов­скую гу­бер­нию и Пол­тав­скую гу­бер­нию.

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