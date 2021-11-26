КУРАКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
КУРАКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник 1-го класса.
Из рода Куракиных. Брат Алексея Б. Куракина. Крупный землевладелец и душевладелец (ему принадлежали имения в Саратовской, Пензенской, Московской, Санкт-Петербургской, Псковской, Тамбовской, Рязанской губерниях).
После смерти отца воспитывался Н. И. Паниным, братом бабушки А. И. Куракиной, вместе с великим князем Павлом Петровичем (будущим императором Павлом I), стал другом детства наследника престола. Слушал лекции в университетете Кристиана Альбрехта в Киле (1766 год), Страсбургском (1769 год) и Лейденском (1770-1771 годы) университетах. По возвращении в Россию в 1773 году состоял при великом князе Павле Петровиче, в 1776 году сопровождал его в поездке в Берлин для знакомства с невестой - вюртембергской принцессой Софией Доротеей Августой Луизой (будущая императрица Мария Фёдоровна), затем великокняжескую чету - в их путешествии по Западной Европе (1781-1782 годы).
С 1777 года исполнительный директор обер- прокурора 3-го департамента Сената, в 1779 году исполнительный директор обер-прокурора 2-го департамента. В 1780-1783 годы предводитель дворянства Санкт-Петербуржской губернии и заседатель в 1-м (уголовном) департаменте Верхнего земского суда. Один из инициаторов открытия в 1778-1779 годах масонской ложи «шведской системы строгого наблюдения» в России, которую императрица Екатерина II подозревала в подстрекательстве наследника к её свержению.
В 1782 году за переписку с флигель-адъютантом П. А. Бибиковым, содержавшую критику Г. А. Потёмкина (смотри Потёмкин-Таврический) и нравов российского двора, удалён в саратовское имение (впоследствии благодаря великому князю Павлу Петровичу получил разрешение дважды в год посещать столицу). Возвращён ко двору императором Павлом I при его вступлении на престол.
Член Совета при Высочайшем дворе (1796-1798, 1801 годы). В 1796-1798 годы член Коллегии иностранных дел (в 1801-1802 годах управляющий ею) и вице-канцлер (вновь в 1801-1802 годы). Вместе с Ф. В. Ростопчиным и великим князем Александром Павловичем (будущим императором Александром I) разбирал бумаги императрицы Екатерины II и, вероятно, участвовал в уничтожении её завещания, лишавшего Павла I престола. Полномочный представитель Е. И. В. при подписании 4 января 1797 года Конвенции с Мальтийским орденом (смотри в статье Иоанниты) об учреждении Великого приорства Российского (великий бальи ордена с 1801 года). Действительный член Российской академии (с 1798 года). Сенатор (с 1798 года).
Должности вице-канцлера лишился в результате придворной интриги И. П. Кутайсова (из рода Кутайсовых), имевшей целью ослабить влияние «партии» императрицы Марии Фёдоровны, к которой относили обоих братьев Куракиных. Его опала прекращена после отставок Н. П. Панина и Ф. В. Ростопчина.
1 марта 1801 года подписал договор со Швецией о дружбе, торговле и мореплавании. С 1801 года член Непременного совета. С 1802 года канцлер российских орденов. После поражения 3-й антифранцузской коалиции сторонник заключения франко-российского союза. Российский посол в Вене (1807-1808 годы). Сменил П. П. Долгорукого и П. Я. Убри на переговорах в Тильзите, участвовал в подписании Тильзитского мира 1807 года. Посол в Париже (1808-1812 годы; одновременно с 1810 года член Государственного совета). Проявлял большую настойчивость, пытаясь добиться подписания конвенции, гарантировавшей отказ Франции от восстановления Польши, чем вызывал нарастающее раздражение Наполеона I. Прославился героическим поведением во время пожара на балу у австрийского посла князя К. Ф. Шварценберга (1810 год).
С 1811 год в депешах призывал императора Александра I готовиться к войне с Францией, предлагал добиться поддержки или нейтралитета со стороны Австрийской империи и Пруссии, заключить мирный договор с Османской империей, а с Великобританией и Швецией - союзы, в случае войны рекомендовал избегать генерального сражения, используя тактику «малой войны», применяемую испанцами против французов. В феврале 1812 года предлагал Н. П. Румянцеву вести с Наполеоном I переговоры, чтобы оттянуть начало войны.
До конца жизни сохранял облик и привычки вельможи XVIII века; за любовь к бриллиантам и чрезмерное внимание к одежде получил прозвище Павлин. В браке не состоял, имел множество внебрачных детей, от него произошли два баронских рода - Сердобины и Вревские.
В 1804 году перевёл в вольные хлебопашцы около 3 тысяч крестьян слобод Белокуракинская и Павловка Старобельского у Воронежской губернии. Уступил им 60 тысяч десятин (65,5 тысяч гектаров) земли за выкуп.
Член ВЭО (с 1776 года), в 1797 году избран его президентом (от должности отказался).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1796 год), Святого Андрея Первозванного (1796 год), Владимира 1-й степени (1802 год) и другими.
Сочинения:
Souvenirs d’un voyage en Hollande et en Angleterre. Saint-Pétersbourg, 1815 год
Описание путешествия в 1786 г. вниз по Суре... // Сура. 2001 год. № 1