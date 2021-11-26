КУПЕЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КУПЕЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - система сословного самоуправления купечества в Российской империи.

На­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в хо­де со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний XVIII века. В XII - 1-й четверти XVIII веков ему пред­ше­ст­во­ва­ли са­мо­управ­ляю­щие­ся ку­печеские кор­по­ра­ции, чле­ны ко­то­рых ве­ли круп­ную внут­рен­нюю и внеш­нюю тор­гов­лю (в том числе с Ган­зой) - «Иван­ское сто», гос­ти, гос­ти­ная сот­ня, су­кон­ная сот­ня.

Вплоть до при­ня­тия Го­ро­до­во­го по­ло­же­ния 1870 года (смотри в статье Го­ро­до­вые по­ло­же­ния ) для купеческого самоуправления бы­ло ха­рак­тер­но пе­репле­те­ние функ­ций со­слов­но­го и городского са­мо­управ­ле­ния. Гиль­дии, об­ра­зо­ван­ные в 1721 году, юри­ди­че­ски объ­е­ди­ня­ли выс­шие слои все­го городского на­се­ле­ния, но по со­ста­ву бы­ли ку­печ. ор­га­на­ми управ­ле­ния. Ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны II от 17 марта 1775 года бы­ло ут­вер­жде­но, что в гиль­дии вхо­ди­ли толь­ко куп­цы. Уч­ре­ж­дён­ные Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 года «Со­б­ра­ния Град­ско­го об­ще­ст­ва» яв­ля­лись фак­ти­че­ски не все­со­слов­ны­ми, а ку­печескими ин­сти­ту­та­ми, вклю­чав­ши­ми куп­цов 1-й и 2-й гиль­дий. Од­на­ко специального ор­га­на со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва ку­пе­че­ст­ва не бы­ло соз­да­но вплоть до XIX века.

Сло­жив­шая­ся к концу XVIII века сис­те­ма ор­га­ни­за­ции ку­печеского со­сло­вия окон­ча­тель­но офор­ми­лась с из­да­ни­ем «Сво­да за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии» (1832 год). Все три городских ку­печеских гиль­дии вы­би­ра­ли сво­их стар­шин, а по­след­ние - ста­рос­ту (с 1879 года из­би­рал­ся еди­ный ста­рос­та для двух ос­тав­ших­ся к то­му вре­ме­ни гиль­дий). К ве­де­нию ку­печеского ста­рост от­но­си­лись по­пе­че­ние о де­лах ку­печеского со­сло­вия, пе­ре­да­ча ку­печескому об­ще­ст­ву ука­зов и сло­вес­ных рас­по­ря­же­ний вы­ше­стоя­щих уч­ре­ж­де­ний и лиц, сбор и сис­те­ма­ти­за­ция све­де­ний о куп­цах для вне­се­ния в го­ро­до­вую обы­ва­тель­скую кни­гу, рас­пре­де­ле­ние меж­ду чле­на­ми ку­печеского об­ще­ст­ва не­ре­гу­ляр­ных сбо­ров и по­вин­но­стей, их взы­ска­ние и пе­ре­чис­ле­ние в со­от­вет­ст­вую­щие ве­дом­ст­ва и прочее.

В конце XIX века ин­сти­тут ку­печеских ста­рост су­ще­ст­во­вал в 141 го­ро­де (из 290), в боль­шин­ст­ве ос­таль­ных го­ро­дов де­ла­ми ку­печеских об­ществ (за от­сут­ст­ви­ем вы­бран­ных ста­рост) ве­да­ли ор­га­ны городского са­мо­уп­рав­ле­ния. Са­мо­сто­ятельные ор­га­ны купеческого самоуправления - ку­печеские упра­вы, ко­то­рые из­би­ра­лись чле­на­ми ку­печеского об­ществ сро­ком на 3 го­да, су­ще­ст­во­ва­ли в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1846 года), Мо­ск­ве (с 1862 года) и Одес­се (с 1863 года). Ку­печеские упра­вы за­ни­ма­лись те­ку­щи­ми де­лами ку­печеских об­ществ, за­ве­до­ва­ли со­слов­ным иму­ще­ст­вом, учеб­ны­ми и бла­го­тво­рительными за­ве­де­ния­ми, ре­ги­ст­ри­ро­ва­ли тор­го­вые до­ма, уча­ст­во­ва­ли в вы­ра­бот­ке хо­да­тайств об удов­ле­тво­ре­нии нужд ку­пе­че­ст­ва. Ку­печеское об­ще­ст­во уча­ст­во­ва­ло в вы­бо­рах чле­нов по­дат­ных при­сут­ст­вий, име­ло пра­во вхо­дить че­рез го­род­ско­го го­ло­ву или бир­же­вые ко­ми­те­ты в Министерство фи­нан­сов с пред­став­ле­ния­ми о ну­ж­дах тор­гов­ли, хо­да­тай­ст­во­вать об уч­ре­ж­де­нии ко­ми­те­тов тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (с 1872 года) и прочее.

Дея­тель­ность ор­га­нов купеческого самоуправления по­сле ре­форм 2-й половины XIX века (в пер­вую оче­редь ре­форм городского са­мо­управ­ле­ния) сво­ди­лась главным образом к от­прав­ле­нию кан­це­ляр­ских фор­маль­но­стей, уп­рав­ле­нию ка­пи­та­ла­ми и иму­щест­вом ку­печеского об­щест­ва, бла­го­тво­ри­тель­но­сти (на ни­ве бла­го­тво­ри­тель­но­сти вы­де­ля­лись Московское, Санкт-Пе­тербуржское и Одес­ское ку­печеские об­ще­ст­ва).

С из­да­ни­ем По­ло­же­ния о государственном про­мы­сло­вом на­ло­ге от 8 июля 1898 года, от­де­лив­ше­го при­об­ре­те­ние со­слов­ных прав от вы­пла­ты про­мы­сло­во­го на­ло­га, ку­печеские об­ще­ст­ва окон­ча­тель­но по­те­ря­ли ха­рак­тер проч­ных со­слов­ных ор­га­ни­за­ций. Ин­те­ре­сы ку­пе­че­ст­ва, главным образом тор­го­во-про­мыш­лен­ные, пред­став­ля­ли так­же со­ве­щательные уч­ре­ж­де­ния при Министерстве фи­нан­сов, бир­же­вые об­ще­ст­ва, со 2-й половины XIX века - пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ни­за­ции бур­жуа­зии.

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