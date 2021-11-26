КАЗЁННЫЕ ПАЛАТЫ
КАЗЁННЫЕ ПАЛАТЫ - местные финансовые учреждения в Российской империи.
Образованы в соответствии с губернской реформой 1775 года. Состояли из вице-губернатора, директора экономии (директор домоводства), советника (с 1796 года - двух советников), двух асессоров, губернского казначея и четырёх присяжных. На протяжении XVIII - начала XIX веков штат казенных палат постоянно изменялся. Указом императрицы Екатерины II от 24.03(04.04).1781 года казенные палаты были разделены на 7 экспедиций: 1-я вела учёт податей с казённых, дворцовых и экономических крестьян, ведала окладными книгами казённых домов, лавок, земель и др.; 2-я отслеживала контрабанду на таможнях и проверяла правильность взимания пошлин с товаров; 3-я вела учёт налогов с частных и казённых заводов, контролировала снабжение сырьём последних; 4-я ведала соляными промыслами; 5-я вела учёт ревизских книг, рекрутских наборов, а также винных откупов и подрядов; 6-я контролировала приход и расход денег по каждому городу и уезду; 7-я ведала строительством и содержанием казённых строений в городах.
Позднее в ведение казенных палат были переданы корабельные леса (с 1782 года), приписанные к конным заводам крестьяне (с 1786 года), сбор хлебной подати и раздача хлеба на содержание армии (с 1794 года) и др. В некоторых губерниях, на территории которых находились крупные горнорудные предприятия (Вятская, Екатеринославская, Пермская и др.), при казенных палатах создавалась Горная экспедиция. После восстановления Берг-коллегии, Мануфактур-коллегии (обе - ноябрь 1796 года) и Главной соляной конторы были упразднены горная, таможенная экспедиции и экспедиция соляных дел казенной палаты. В 1797-1808 при казенных палатах действовала удельная экспедиция.
Начиная с 1810-х годов вместо экспедиций создавались отделения. К 1823 году казенные палаты состояли из отделений: хозяйственного, винного, соляного, винного и соляного (в 16 малороссийских, белорусских и прибалтийских губерниях), контрольного, а также отделения казначейств. Согласно «Инструкции казённым палатам» от 29.10(10.11).1831 года, казенные палаты учитывали податное население, управляли государственными крестьянами, надзирали за питейными заведениями, контролировали хранение и отпуск казённого вина, поступление окладных сборов, продажу соли и др. К конце XIX - начале XX веков основными функциями казенных палат остались учёт податного населения, определение ценности и доходности имуществ, подлежащих обложению, и др.
Казенные палаты упразднены декретом СНК РСФСР от 01.11.1918 года.