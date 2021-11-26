ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ - в Российской империи орган управления губернией при губернаторе, фактически его канцелярия.
Были созданы в ходе губернской реформы 1775 года. Первоначально включали двух советников, в дальнейшем состав правлений неоднократно менялся, с 1845 года в них входили вице-губернатор, 3 советника, асессор, с 1865 года - также губернский врачебный инспектор, губернский инженер, губернский архитектор, с 1890 года - губернский тюремный инспектор. С 1824 года канцелярия Губернского правления делилась на отделения, которые возглавлялись советниками. Часть дел (отдача чиновников под суд, толкование законов и др.) должна была решаться коллегиально в общем присутствии, однако на практике решения по наиболее важным делам принимались, как правило, губернатором единолично, по менее важным - вице-губернатором или советниками. При правлениях имелись архив, типография (в них с 1838 года издавались губернские ведомости). Жалобы на решения Губернского правления принимал Сенат.
Упразднены после Февральской революции 1917 года.