ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ - в Российской империи орган управления губернией при губернаторе, фактически его канцелярия.

Бы­ли соз­да­ны в хо­де гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года. Пер­во­на­чаль­но вклю­ча­ли двух со­вет­ни­ков, в даль­ней­шем со­став прав­ле­ний не­од­но­крат­но ме­нял­ся, с 1845 года в них вхо­ди­ли ви­це- гу­бер­на­тор , 3 со­вет­ни­ка, асес­сор, с 1865 года - так­же гу­берн­ский вра­чеб­ный инс­пек­тор, гу­берн­ский ин­же­нер, гу­берн­ский ар­хи­тек­тор, с 1890 года - гу­берн­ский тю­рем­ный ин­спек­тор. С 1824 года кан­це­ля­рия Губернского правления де­ли­лась на от­де­ле­ния, ко­то­рые воз­глав­ля­лись со­вет­ни­ка­ми. Часть дел (от­да­ча чи­нов­ни­ков под суд, тол­ко­ва­ние за­ко­нов и др.) долж­на бы­ла ре­шать­ся кол­ле­ги­аль­но в об­щем при­сут­ст­вии, од­на­ко на прак­ти­ке ре­ше­ния по наи­бо­лее важ­ным де­лам при­ни­ма­лись, как пра­ви­ло, гу­бер­на­то­ром еди­но­лич­но, по ме­нее важ­ным - ви­це-гу­бер­на­то­ром или со­вет­ни­ка­ми. При прав­ле­ни­ях име­лись ар­хив, ти­по­гра­фия (в них с 1838 года из­да­ва­лись гу­берн­ские ве­до­мо­сти). Жа­ло­бы на ре­ше­ния Губернского правления при­ни­мал Се­нат.

Уп­разд­не­ны по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

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