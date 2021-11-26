ГРИБОВСКИЙ АНДРИАН МОИСЕЕВИЧ

ГРИБОВСКИЙ АНДРИАН МОИСЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, надворный советник (1792), пол­ков­ник (1793).

В 1778-1783 годы учил­ся в Московском университете. В 1784-1786 годы слу­жил под на­ча­лом Г.Р. Дер­жа­ви­на сек­ре­та­рём, за­тем каз­на­че­ем Оло­нец­ко­го при­ка­за об­щественного при­зре­ния. Вы­шел в от­став­ку, рас­тра­тив ка­зён­ные день­ги (де­ло бы­ло пре­краще­но по хо­да­тай­ст­ву Дер­жа­ви­на). В 1787-1792 годы в во­ен­но-по­ход­ной кан­це­ля­рии Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го ; пра­ви­тель кан­це­ля­рии П.А. Зу­бо­ва. Став по­сте­пен­но пра­вой ру­кой фа­во­ри­та Ека­те­ри­ны II, Грибовский по­лу­чил дос­туп в по­кои им­пе­рат­ри­цы; чи­тал ей иностранную поч­ту, под­но­сил к под­пи­са­нию ука­зы, а в 1795 году на­зна­чен её статс-сек­ре­та­рём. По рас­по­ря­же­нию Ека­те­ри­ны II ра­бо­тал над про­ек­том «Сво­да го­су­дар­ст­вен­ных ус­та­нов­ле­ний», пре­ду­смат­ри­вав­ше­го ре­ор­га­ни­за­цию Се­на­та, со­став­лял за­ме­ча­ния на Ге­не­раль­ный рег­ла­мент 1720 года и другие. С вос­ше­ст­ви­ем на пре­стол императора Пав­ла I вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га (январь 1797). В 1798-1801 годы по об­ви­не­нию в хи­ще­ни­ях из Тав­ри­че­ско­го двор­ца на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. Ав­тор ме­муа­ров о Ека­те­ри­не II, со­дер­жа­щих ин­те­рес­ные де­та­ли её ча­ст­ной жиз­ни и при­двор­но­го бы­та, а так­же за­пи­сок об эпо­хе им­пе­ра­то­ров Алек­санд­ра I и Ни­ко­лая I (опубликованы в журнале «Рус­ский ар­хив», 1899, книга I).