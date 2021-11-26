ГРИБОВСКИЙ АНДРИАН МОИСЕЕВИЧ
ГРИБОВСКИЙ АНДРИАН МОИСЕЕВИЧ - российский государственный деятель, надворный советник (1792), полковник (1793).
В 1778-1783 годы учился в Московском университете. В 1784-1786 годы служил под началом Г.Р. Державина секретарём, затем казначеем Олонецкого приказа общественного призрения. Вышел в отставку, растратив казённые деньги (дело было прекращено по ходатайству Державина). В 1787-1792 годы в военно-походной канцелярии Г.А. Потёмкина-Таврического; правитель канцелярии П.А. Зубова. Став постепенно правой рукой фаворита Екатерины II, Грибовский получил доступ в покои императрицы; читал ей иностранную почту, подносил к подписанию указы, а в 1795 году назначен её статс-секретарём. По распоряжению Екатерины II работал над проектом «Свода государственных установлений», предусматривавшего реорганизацию Сената, составлял замечания на Генеральный регламент 1720 года и другие. С восшествием на престол императора Павла I выслан из Санкт-Петербурга (январь 1797). В 1798-1801 годы по обвинению в хищениях из Таврического дворца находился в заключении. Автор мемуаров о Екатерине II, содержащих интересные детали её частной жизни и придворного быта, а также записок об эпохе императоров Александра I и Николая I (опубликованы в журнале «Русский архив», 1899, книга I).