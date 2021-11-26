ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКАЯ ДУМА - в Рос­сии вы­бор­ный рас­по­ря­ди­тель­ный ор­ган городского са­моуправ­ле­ния.

1) Создан в соответствии с Жалованной грамотой городам 1785 года под названием Общая городская дума. Исполнительный орган - Шестигласная дума (в некоторых городах с 1846 года - Распорядительная дума). Возглавлялась городским головой. По закону выборы в Общую Городскую думу проводились раз в три года от 6 разрядов избирателей - дворян-домовладельцев, купцов, цеховых ремесленников, постоянно проживавших в городе иностранных и иногородних купцов, именитых граждан, посадских. Каждый разряд, независимо от числа избранных в Думу гласных, имел в ней один голос. На практике Общая Городская дума состояла главным образом из купцов, мещан и ремесленников (в Москве преобладали гласные от иностранных и иногородних купцов). Между выборами Шестигласной думы заседания Общей Городской думы или не проводились, или устраивались тогда, когда «нужда и польза городская потребует» (например, заседания Московской общей Городской думы в 1786-1798 годы состоялись 19 раз). Принимала меры для развития городской торговли, следила за состоянием городских публичных зданий, охраняла «мир, тишину и доброе согласие» между жителями города, содействовала городскому благоустройству и учреждению в городе школ, больниц, богаделен и сиротских домов. Располагала небольшими источниками доходов; как правило, они распределялись по усмотрению губернатора (генерал-губернатора). Общие Городские думы упразднены в 1798-1800 императором Павлом I, в 1802 восстановлены императором Александром I; в 1820-е годы прекратили существование в ряде городов, в 1840-е годы - повсеместно (выборы Шестигласной думы производили депутатские собрания).

Вновь созданы в Санкт-Петербурге (1846 год; реформирована в 1862 году), Москве (1862 год), Одессе (1863 год) и Тифлисе (1866 год). Влияние Общих Городских дум на городские дела возросло, что было связано с активным участием дворянства в их деятельности. В 1863-1871 годы Московская общая Городская дума заседала 15-19 раз в год.

Согласно Городовому положению 1870 года в городах стали создаваться городские думы. Формировавшийся Городской думой исполнительный орган стал называться го­род­ской упра­вой . Право выборов гласных получили плательщики городских сборов : не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва , свидетельств (купеческих, на мелочный торг, приказчичьих 1-го класса), билетов на содержание промышленных заведений и пр. Избирательные права получили и женщины, они участвовали в выборах через доверенных лиц. Избиратели разделялись на разряды, от каждого из которых поступала 1/3 часть от общей суммы всех городских налогов и сборов (в 1889 году в Москве 1-й разряд открывал плательщик налога в 37,8 тысяч рублей, 2-й в 1,2 тысяч рублей, 3-й - в 217 рублей). Большинство избирателей относились к 3-му разряду (до 70-80% всех избирателей). Все разряды избирали равное число гласных. Общее число избирателей было небольшим, например, в Москве, Одессе и Санкт-Петербурге - около 2% населения, в городах с населением до 200 тысяч человек - около 4%, в городах с населением менее 20 тысяч человек - 7%. Фактически в выборах участвовали 5-30% избирателей. Для выдвижения кандидатуры на выборы было достаточно самовыдвижения или предложения от одного из избирателей (огромное число кандидатов превращало проведение выборов в изнурительную работу). Гласные Городской думы избирались на 4 года. Городская дума в зависимости от величины города состояла из 30-72 гласных (в Москве их число достигало 180, в Санкт-Петербурге - 250 человек), к концу 1880-х годов в 613 городах (из 621, где действовало Городовое положение 1870) насчитывалось около 28 тысяч гласных. Среди них преобладали представители мещан, ремесленников и крестьян (около 46%); дворяне и чиновники составляли 19%, купцы и почётные граждане - 35%.

Городская дума,Городская дума осуществляла общее «попечение и распоряжение по городскому хозяйству и благоустройству». Она получила право издавать обязательные для жителей города постановления (ранее принадлежало только органам полиции), самостоятельно расходовать городские средства и распоряжаться городским имуществом, делать займы, устанавливать городские налоги с недвижимой собственности, с выдачи торгово-промысловых документов, с трактиров, лавок, извозного промысла, определять сборы с содержания лошадей, экипажей и пр. (в установленных законом пределах). Надзор «за законным исполнением» обязанностей Думы и её управы осуществлял губернатор (градоначальник) через посредничество Губернского по городским (с 1892 года - по земским и городским) делам присутствия (смотри в статье Губернские присутствия).

С жалобами на действия администрации Городская дума могла обращаться в Сенат.

Слабость контроля над деятельностью Городской думы и отсутствие чётко обозначенных пределов её компетенции вели к расхищению городских средств и частым конфликтам Городской думы с администрацией. В связи с этим Городовым положением 1892 года чётко регламентирована деятельность Городской думы, ограничена её финансовая и хозяйственная самостоятельность. Губернатор (градоначальник) стал утверждать городские сметы, а также контролировать не только законность, но и целесообразность постановлений Городской думы. В случае если губернатор (градоначальник) считал, что постановление Городской думы «нарушает интересы местного населения» или противоречит интересам государства, он мог приостановить действие такого постановления и передать дело на рассмотрение Губернского по земским и городским делам присутствия, а затем - министру внутренних дел, который в определённых случаях в свою очередь должен был представить вопрос на разрешение Государственного совета или Комитета министров. Некоторые постановления Городской думы стали требовать утверждения министра внутренних дел. В 3-4 раза был сокращён круг избирателей за счёт введения на выборах имущественного ценза (его величина зависела от административного значения города и числа его жителей) и лишения избирательных прав мелких торговцев и промышленников (как правило, ранее игнорировали выборы). Было сокращено число гласных (в Европейской России - в 2 раза): в Москве и Санкт-Петербурге до 160 человек, в городах с населением свыше 100 тысяч человек и в Одессе - до 80 человек, в остальных городах Городская дума стала насчитывать 20-60 человек. В состав Городской думы стали входить председатель уездной земской управы и представитель православного духовенства.

Городская дума,Находившиеся в распоряжении всех Городских дум средства в 1871 году составили 21 миллион рублей и в дальнейшем значительно опережали рост городского населения: в 1894 их доход составлял 67 миллионов рублей, в 1913 году - 297 миллионов рублей. Первоначально большую часть средств Городские думы получали от налогообложения городского населения, к 1912 половину доходов Городских дум составили поступления от эксплуатации муниципальной собственности (скотобоен, хлебопекарен, электростанций, трамвайных линий и так далее). Городские думы развернули строительство бесплатных школ и больниц, с помощью концессий или облигационных займов совершенствовали мостовые, освещение города, вели дорогостоящее строительство водопроводов, канализационных сетей, позднее - трамвайных линий и т. д. Препятствием для их нормальной хозяйственной деятельности являлись «обязательные расходы» на содержание полиции (с 1913 года половину расходов на этот предмет несло правительство), воинских частей, государственных учреждений и пр., поглощавшие значительную часть городских бюджетов.

Образованное в результате Февральской революции 1917 года Временное правительство постановлениями от 15(28) апреля и 9(22) июня 1917 года предоставило Городской думе широкие полномочия и максимально расширило круг её избирателей (в Петрограде их число увеличилось в 115 раз, в Москве - в 130 раз), установило порядок проведения выборов по спискам кандидатов от политических партий. Избирательные права получило всё городское население (независимо от срока пребывания в городе) старше 20 лет, в том числе и женщины, а также расквартированные в городе войска. Число гласных Городской думы заметно увеличилось (в Москве и Петрограде - до 200 человек). В результате проведённых в июне - октябре 1917 года в 643 городах выборов по новым законам произошло полное обновление состава Городских дум. В них стала преобладать интеллигенция; впервые были избраны женщины (в Москве - 12, Петрограде - не менее 10, в Коломне -2). Среди гласных появилось много политических деятелей, не искушённых в хозяйственных вопросах и рассматривавших Городскую думу как трибуну для политических выступлений, что способствовало углублению политического кризиса в стране, а также дезорганизации городского хозяйства. Городской думе была подчинена городская милиция. Государство (в лице губернских комиссаров Временного правительства) перестало осуществлять надзор за целесообразностью действий Городских дум. На рассмотрение министра внутренних дел должны были поступать лишь постановления дум, имевшие решающее значение для городских бюджетов.

После Октябрьской революции 1917 года началась ликвидация Городских дум (большей частью ликвидирована в 1918 году), процесс замены Городских дум городскими советами завершился с окончанием Гражданской войны 1917-1922 годов.

Работа гласных была безвозмездной, оплачивалась с апреля 1917 года.

2) В Российской Федерации в городских поселениях ряда субъектов Российской Федерации (например, Нижний Новгород, Челябинск и др.) наименование представительского органа муниципального образования. Состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах, численность которых определяется уставом городского поселения в соответствии с требованиями закона. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. В исключительной компетенции Городской думы находятся вопросы: принятие устава муниципального образования, утверждение местного бюджета, установление местных налогов, принятие планов и программ развития муниципального образования, контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и др. Организацию деятельности в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава муниципального образования, а в случае если указанное должностное лицо является главой местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) - председатель, избираемый Городской думой из своего состава.

3) В субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве - наименование законодательного (представительского) органа государственной власти. Московская Городская дума состоит из 35 депутатов, избираемых населением города на 4 года.

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