ВОЛКОНСКИЙ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Светлейший князь, российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1850), почётный член Петербургской АН (1813), Российской академии (1823).

Военная служба. Наполеоновские войны

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Вскоре после рождения был записан в Преображенский полк в сержантском чине. С 1797 г. состоял пол­ко­вым адъ­ю­тантом Се­мё­нов­ско­го пол­ка, ше­фом ко­то­ро­го был великий князь Алек­сандр Пав­лович. Был одним из участников событий 11 марта 1801 г., приведших к гибели Павла I. Осенью 1801 г. стал генерал-адъютантом. Сражался во время наполеоновских войн 1805 г. и 1806-1807 гг. В 1805 г. получил звание дежурного генерала и начал службу в качестве генерал-квартирмейстера русско-австрийских войск, отлично показал себя в битве при Аустерлице; удостоился ордена Св. Георгия 3 класса. Во время войны 1806-1807 гг. и в момент подписания Тильзитского мирного договора 1807 г. находился при государе Александре Павловиче. После Тильзита был командирован во Францию, где изучал армии и Генштаб французов, с 1810 г. служил генерал-квартирмейстером. По инициативе Волконского создано Петербургское военное училище колонновожатых (1810). Он стоял во главе раз­ра­бот­ки «Ру­ко­во­дства к от­прав­ле­нию служ­бы чи­нов­ни­ка­ми ди­ви­зи­он­но­го ге­не­рал-шта­ба» (1811), реорганизовал Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской части. Принимал участие в составлении «Уч­ре­ж­де­ни­я для управ­ле­ния боль­шой дей­ст­вую­щей ар­мии» (1812).

Во время Отечественной войны 1812 г. состоял при Александре I, убедил его в необходимости отступления из плохо расположенного укреплённого Дрисского лагеря. С зимы 1812 г. возглавлял Главный шта­б дей­ст­вую­щей ар­мии при генерале-фельдмаршале М.И. Ку­ту­зо­ве, с весны 1813 г. служил начальником Главного шта­ба Е.И.В. Участник Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг., проявил себя в битвах под Лют­це­ном (за что удостоился звания генерал-лейтенанта), при Бау­це­не, под Дрез­де­ном, при Куль­ме, под Лейп­ци­гом, при Бри­енн-ле-Ша­то, Ар­си-сюр-Об, Фер-Шам­пе­нуа­зе. В марте 1814 г. вместе с союзными войсками наступал на французскую столицу (именно Волконский доказал необходимость этого). Вместе с Алек­сан­д­ром I присутствовал на Вен­ском кон­грессе 1814–1815 гг. После бегства Бонапарта с о. Эльба стал во главе передвижения российской армии к Рейну.

Дальнейшая карьера

В 1815 г. занимался преобразованием центрального военного управления, практически создал Главный штаб, который возглавил в декабре 1815 г. и оставался его начальником до 1823 г. В 1820-1823 гг. посещал вместе с государем международные конгрессы в Троппау, Лайбахе, Вероне. В 1824-1825 гг. состоял чрезвычайным послом во Франции. Осенью 1825 г. отправился в Таганрог вместе с императрицей Елизаветой Алексеевной. 19 ноября (1 декабря) 1825 г. находился при кончине Александра I, руководил отправкой его тела в столицу. Состоял при императрице Елизавете Алексеевне до её смерти в мае следующего года.

При новом царе Николае Павловиче Волконский возглавлял министерство императорского двора и уделов, а также был управляющим Кабинетом Е.И.В. (1826-1852). В 1834 г. Волконский был удостоен титула светлейшего князя. С 1837 г. служил генерал-ин­спек­тором за­пас­ных войск. В 1839 г. князь - шеф Белозерского пехотного полка (через четыре года тот стал именоваться в честь Петра Михайловича). С 1839 г. возглавлял Комиссию для построения Исаакиевского собора. Спустя три года стал канц­лером российских ор­де­нов.

Волконский был почётным членом Русского географического общества, Русского археологического общества, Московского общества сельского хозяйства (все – 1851).

Награды

Награждён рядом орденов и медалей, среди которых Св. Георгий 3 степени (1806), Св. Анна 1 степени (1803), Св. Александр Невский (1813, алмазные знаки к нему в 1817), Св. Владимир 1 степени (1814), Св. Андрей Первозванный (1823, алмазные знаки к нему в 1828), Чёрный Орел (Пруссия, 1813) и др.