ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814 ‒ 1815

Международный конгресс, завершивший войны коалиций европейский держав с наполеоновской Францией.

За­се­дал в Ве­не в сент. 1814 – ию­не 1815. В его ра­бо­те при­ни­ма­ли участие 216 пред­ста­ви­те­лей всех ев­роп. го­су­дарств (кро­ме Тур­ции) во гла­ве с по­бе­ди­те­ля­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та – Рос­си­ей (Алек­сандр I, К. В. Нес­сель­ро­де, А. К. Ра­зу­мов­ский, Г. О. Шта­кель­берг), Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (Р. С. Кас­лри, позд­нее А. Вел­линг­тон, Ч. Стю­арт и У. Кат­карт), Прус­си­ей (Фрид­рих Виль­гельм III, К. А. фон Гар­ден­берг, К. В. фон Гум­больдт) и Ав­ст­ри­ей [Франц I (Франц II), К. Мет­тер­них, Ф. Генц, К. Ф. Швар­цен­берг]. В Ве­ну съе­ха­лась выс­шая ев­роп. знать – 2 им­пе­ра­то­ра, 4 ко­ро­ля, 2 на­след­ных прин­ца, 3 ве­ли­кие гер­цо­ги­ни и 250 вла­де­тель­ных кня­зей. Од­ной из по­след­них в Ве­ну при­бы­ла франц. де­ле­га­ция во гла­ве с Ш. М. Та­лей­ра­ном.

Уча­ст­ни­ки кон­грес­са ста­ви­ли пе­ред со­бой сле­дую­щие осн. за­да­чи: 1) вос­ста­нов­ле­ние до­ре­во­люц. по­ряд­ков в Ев­ро­пе, в пер­вую оче­редь рес­тав­ра­ция сверг­ну­тых ди­на­стий; 2) тер­ри­то­ри­аль­ный пе­ре­дел в ин­те­ре­сах дер­жав-по­бе­ди­тель­ниц; 3) соз­да­ние га­ран­тий про­тив воз­вра­ще­ния к вла­сти На­по­ле­о­на и во­зоб­нов­ле­ния Фран­ци­ей за­вое­ват. войн; 4) соз­да­ние сис­те­мы борь­бы с ре­во­люц. опас­но­стью, га­ран­ти­рую­щей ев­роп. мо­нар­хии от по­тря­се­ний в бу­ду­щем.

В. к. про­хо­дил в фор­ме дву­сто­рон­них кон­суль­та­ций и пе­ре­го­во­ров пред­ста­вите­лей отд. го­су­дарств, за­клю­чав­ших меж­ду со­бой до­го­во­ры и со­гла­ше­ния. Де­ле­га­ты со­бра­лись вме­сте толь­ко один раз – для под­пи­са­ния за­клю­чит. до­ку­мен­та. Для уча­ст­ни­ков В. к. ор­га­ни­зо­вы­ва­лись мно­го­числ. ба­лы и др. свет­ские уве­се­ле­ния, что да­ло ос­но­ва­ние австр. ди­пло­ма­ту кн. де Ли­ню на­звать его «тан­цую­щим кон­грес­сом».

Че­ты­ре дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы, под­пи­сав­шие Шо­мон­ский трак­тат 1814 , по­пы­та­лись пред­ва­ри­тель­но до­гово­рить­ся по всем наи­бо­лее важ­ным во­про­сам с тем, что­бы на­вя­зать свою во­лю Фран­ции и ос­таль­ным уча­ст­ни­кам кон­грес­са. Од­на­ко вскрыв­шие­ся ме­ж­ду ни­ми раз­но­гла­сия от­но­си­тель­но судь­бы Поль­ши и Сак­со­нии по­зво­ли­ли Ш. М. Та­лей­ра­ну не толь­ко при­сое­ди­нить­ся к ру­ко­во­дя­щей «чет­вёр­ке», пре­вра­тив её в «пя­тёр­ку», а за­тем в «вось­мёр­ку» (за счёт вклю­че­ния в со­став комис­сии Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии и Шве­ции), но и ус­пеш­но вли­ять на при­ни­мае­мые ре­ше­ния.

На кон­грес­се об­на­ру­жи­лись три разл. под­хо­да к ре­ше­нию во­про­са о по­сле­во­ен­ном уст­рой­ст­ве Ев­ро­пы. На на­чаль­ном эта­пе до­ми­ни­ро­ва­ла идея ле­ги­ти­миз­ма, от­вер­га­лись лю­бые по­ли­тич. из­ме­не­ния, про­ис­шед­шие на кон­ти­нен­те с 1789, и вы­дви­га­лось тре­бо­ва­ние вос­ста­но­вить в пол­ном объ­ё­ме «за­кон­ный по­ря­док» в Ев­ро­пе, га­ран­ти­рую­щий от но­во­го ре­во­люц. взры­ва. Наи­бо­лее ак­тив­ным при­вер­жен­цем та­ко­го под­хо­да был Ш. М. Та­лей­ран. Не от­вер­гая в прин­ци­пе идеи рес­тав­ра­ции, Алек­сандр I счи­тал не­об­хо­ди­мым учи­ты­вать не­об­ра­ти­мость мн. пе­ре­мен в Ев­ро­пе. В ко­неч­ном счё­те на кон­грес­се во­зоб­ла­да­ла по­ли­ти­ка мел­ких ин­триг и ком­би­на­ций разл. ин­те­ре­сов, на­вя­зан­ная К. Мет­тер­ни­хом. Идео­ло­ги­че­ски эта по­ли­ти­ка ис­хо­ди­ла из прин­ци­пов ле­ги­ти­миз­ма, но в сво­ём прак­тич. во­пло­ще­нии вы­ра­жа­ла ко­ры­ст­ные ин­те­ре­сы осн. уча­ст­ни­ков кон­грес­са. Мет­тер­них стре­мил­ся обес­пе­чить австр. ге­ге­мо­нию в ра­зоб­щён­ной Гер­ма­нии, ук­ре­пить по­зи­ции Ав­ст­рии в Ита­лии и на Бал­ка­нах, а так­же не до­пус­тить вклю­че­ния всей Поль­ши в со­став Рос­сии.

Алек­сандр I, ока­зы­вав­ший боль­шое влия­ние на ход кон­грес­са, вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние по­ли­тич. рав­но­ве­сия, ко­то­рое долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать уси­ле­нию влия­ния Рос­сии на кон­ти­нен­те. Он был за­ин­те­ре­со­ван в про­дол­же­нии со­пер­ни­че­ст­ва Ав­ст­рии и Прус­сии и в со­з­да­нии про­ти­во­ве­са им в ли­це Фран­ции, чрез­мер­ное ос­лаб­ле­ние ко­то­рой пред­став­ля­лось ему не­до­пус­ти­мым. Прус­сия, на­стаи­вав­шая на при­ня­тии са­мых су­ро­вых мер про­тив по­бе­ж­дён­ной Фран­ции, стре­ми­лась при­сое­ди­нить к се­бе Сак­со­нию и часть рейн­ских кня­жеств. Ве­ли­ко­бри­та­ния, за­ин­те­ре­со­ван­ная в под­дер­жа­нии ев­роп. рав­но­ве­сия и в за­кре­п­ле­нии сво­его гос­под­ствую­ще­го по­ло­же­ния на мо­рях и в ко­ло­ни­ях, дей­ст­во­ва­ла за­од­но с Прус­си­ей про­тив Фран­ции, Ав­ст­рии и Рос­сии, не же­лая до­пус­тить уси­ле­ния к.-л. из них в ущерб брит. ин­те­ре­сам. Фран­ция, стре­мив­шая­ся обес­пе­чить при­ня­тие В. к. мак­си­маль­но прием­ле­мых для се­бя ре­ше­ний, ус­мат­ри­ва­ла наи­боль­шую опас­ность со сто­ро­ны Прус­сии и все­ми си­ла­ми про­ти­ви­лась удов­ле­тво­ре­нию прус. при­тя­за­ний на Сак­со­нию и рейн­ские об­лас­ти. Ш. М. Та­лей­ран был со­ли­да­рен с К. Мет­тер­ни­хом и в во­про­се по­гло­ще­ния Рос­си­ей Поль­ши. 3.1.1815 Фран­ция под­пи­са­ла сек­рет­ный до­го­вор с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ав­ст­ри­ей о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях на кон­грес­се и взаи­мо­по­мо­щи в слу­чае опас­но­сти со сто­ро­ны др. дер­жав. До­го­вор был на­прав­лен про­тив Прус­сии и Рос­сии и за­ста­вил Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III и Алек­сан­д­ра I пой­ти на ус­туп­ки в сак­сон­ском и польск. во­про­сах.

Обо­ст­рив­шие­ся про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми В. к. гро­зи­ли его сры­вом, ко­гда в пер­вых чис­лах мар­та 1815 ста­ло из­вест­но о бег­ст­ве На­по­ле­о­на I с о. Эль­ба и его по­хо­де на Па­риж (см. «Сто дней»). Все спо­ры бы­ли не­мед­лен­но ос­тав­ле­ны. Го­су­дар­ст­ва – уча­ст­ни­ки В. к. об­ра­зо­ва­ли 7-ю ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию про­тив На­по­ле­о­на и во­зоб­но­вили Шо­мон­ский трак­тат. 9.6.1815, за неск. дней до сра­же­ния при Ва­тер­лоо, пред­ста­ви­те­ли Рос­сии, Фран­ции, Прус­сии, Ав­ст­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Швей­ца­рии под­пи­са­ли за­клю­чит. ге­не­раль­ный акт В. к., со­сто­яв­ший из 121 ста­тьи и 17 при­ло­же­ний (до 1820 к нему при­со­еди­ни­лись 35 государств).

Этот до­ку­мент внёс су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в тер­ри­то­ри­аль­но-по­ли­тич. уст­рой­ст­во Ев­ро­пы и сфор­му­ли­ро­вал ре­зуль­та­ты пе­ре­де­ла Ев­ро­пы и ко­ло­ний ме­ж­ду по­бе­ди­те­ля­ми На­по­ле­о­на. Он пре­ду­смат­ри­вал ли­ше­ние Фран­ции за­вое­ва­ний, соз­да­ние вдоль её гра­ниц «барь­е­ров», ко­то­ры­ми дол­жны бы­ли стать Ни­дер­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во, Швей­ца­рия, уси­лен­ная за счёт рас­ши­ре­ния гра­ниц и вклю­че­ния в её со­став стра­те­ги­че­ски важ­ных гор­ных пе­ре­ва­лов, а так­же Прус­сия, рас­ши­рившая свою тер­ри­то­рию за счёт при­сое­ди­не­ния рейн­ских про­вин­ций. При этом Фран­ции уда­лось со­хра­нить се­бя в гра­ни­цах 1792, оп­ре­де­лён­ных по Па­риж­ско­му ми­ру 1814, по­те­ряв Са­ар­скую обл. и неск. по­гра­нич­ных кре­по­стей на вос­то­ке. С неё взи­ма­лась кон­три­бу­ция в раз­ме­ре 700 млн. фр., а её тер­ри­то­рия под­ле­жа­ла ино­стр. ок­ку­па­ции сро­ком от 3 до 5 лет. Рос­сия по­лу­чи­ла зна­чит. часть Поль­ши с Вар­ша­вой (Цар­ст­во Поль­ское), но вы­ну­ж­де­на бы­ла от­ка­зать­ся от при­тя­за­ний на Тар­но­поль­ский окр., ус­ту­пив его Ав­ст­рии. Она за­кре­пи­ла так­же за со­бой Фин­лян­дию и Бес­са­ра­бию, за­воё­ван­ные ею в 1809 и 1812. Кра­ков был объ­яв­лен воль­ным го­ро­дом под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии, Ав­ст­рии и Прус­сии (см. Кра­ков­ская рес­пуб­ли­ка ). Ав­ст­рия бы­ла вос­ста­нов­ле­на в гра­ни­цах 1792, но без Австр. Ни­дер­лан­дов и зе­мель в юго-зап. час­ти Гер­ма­нии. По­ми­мо Тар­но­по­ля, под её власть пе­ре­да­ва­лись Ве­не­ция, Лом­бар­дия, Ти­роль и Дал­ма­ция. На парм­ский и тос­кан­ский пре­сто­лы бы­ли по­са­же­ны пред­ста­ви­те­ли до­ма Габс­бур­гов. Ей уда­лось по­лу­чить пре­об­ла­даю­щее влия­ние в Гер­ма­нии – К. Мет­тер­них до­бил­ся ге­ге­мо­нии Ав­ст­рии в Гер­ман­ском сою­зе 1815–66, соз­дан­ном ак­том от 8.6.1815, б. ч. ста­тей ко­то­ро­го во­шла в за­клю­чит. акт Вен­ско­го кон­грес­са.

Прус­сия по­лу­чи­ла сев. часть Сак­со­нии (Юж. Сак­со­ния со­хра­ни­ла са­мо­стоя­тель­ность). В ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции к Прус­сии ото­шли По­знань, б. ч. Вест­фа­лии, Рейн­ская про­вин­ция, о. Рю­ген и Швед­ская По­ме­ра­ния. Шве­ция по­лу­чи­ла Нор­ве­гию, ко­то­рая бы­ла от­де­ле­на от Да­нии – быв. со­юз­ни­цы На­по­ле­о­на I. В Ита­лии вос­ста­нав­ли­ва­лось Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во, ко­то­ро­му воз­вра­ща­лись Са­войя и Ниц­ца. Ве­ли­ко­бри­та­ния за­кре­пи­ла за со­бой б. ч. за­воё­ван­ных тер­ри­то­рий, в т. ч. о. Маль­та, Кап­скую ко­ло­нию в Юж. Аф­ри­ке и о. Цей­лон. Под брит. про­тек­то­ра­том ока­за­лись так­же Ио­ни­че­ские о-ва, что обес­пе­чи­ло Ве­ли­ко­бри­та­нии гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в Сре­ди­зем­ном мо­ре. В Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии вос­ста­нов­ли­ва­лась власть сверг­ну­тых На­по­ле­о­ном I ди­на­стий.

Вен­ская дек­ла­ра­ция, за­клю­чён­ная 20.3.1815, ка­сав­шая­ся судь­бы Швей­ца­рии, бы­ла вклю­че­на в ге­не­раль­ный акт В. к. в ви­де при­ло­же­ния XI и по­вто­ре­на в стать­ях 74–84 ак­та. Она про­воз­гла­ша­ла «веч­ный ней­тра­ли­тет» Швей­ца­рии, при­зна­ва­ла це­ло­ст­ность и не­при­кос­но­вен­ность 19 кан­то­нов Гель­ве­тич. сою­за, при­сое­ди­ня­ла к ним ещё 3 кан­то­на и соз­да­ва­ла на ос­но­ве это­го объ­е­ди­не­ния Швей­цар­скую кон­фе­де­ра­цию . На В. к. был при­нят рег­ла­мент ме­ж­ду­нар. су­до­ход­ст­ва и сбо­ра по­шлин по ре­кам, слу­жа­щим гра­ни­цей го­су­дарств или про­хо­дя­щим по тер­ри­то­рии неск. го­су­дарств (Рейн, Мо­зель, Ма­ас, Шель­да и др.). Од­но из при­ло­же­ний к за­клю­чит. ак­ту В. к. со­дер­жа­ло фор­маль­ный за­прет ра­бо­тор­гов­ли. В. к. впер­вые ус­та­но­вил еди­ное де­ле­ние на «клас­сы» ди­пло­ма­тич. аген­тов и оп­ре­де­лил по­ря­док их стар­шин­ст­ва при за­ня­тии мест на пе­ре­го­ворах и при под­пи­са­нии до­го­во­ров (по ал­фа­ви­ту франц. на­пи­са­ния то­го или ино­го го­су­дар­ст­ва). Сис­те­ма ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний, соз­дан­ная на В. к., бы­ла до­пол­не­на за­клю­че­ни­ем Свя­щен­но­го сою­за (сент. 1815), ус­ло­вия­ми Па­риж­ско­го ми­ра 1815 и во­зоб­нов­ле­ни­ем сою­за Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­рии и Прус­сии (но­яб. 1815). В. к. за­кре­пил но­вое со­от­но­ше­ние сил в Ев­ро­пе по­сле кру­ше­ния на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии. Эта сис­те­ма про­су­ще­ст­во­ва­ла до сер. 19 в. и окон­ча­тель­но рас­па­лась с за­вер­ше­ни­ем объ­е­ди­не­ния Ита­лии и Гер­ма­нии.

Исторические источники:

Мар­тенс Ф. Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1876. Т. 3. С. 207–533.

Иллюстрации:

«Вен­ский кон­гресс 1814–15». Гра­вю­ра Ж. Год­фруа с кар­ти­ны Ж. Б. Иза­бе. Архив БРЭ.

Автор статьи: П. П. Чер­ка­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)