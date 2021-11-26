КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1813 ГОДА
КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1813 года - договор между Российской империей и Пруссией о совместных действиях против наполеоновской Франции.
Подписан 15(27).02.1813 года в Бреславле с прусской стороны канцлером бароном К. А. фон Гарденбергом и 16(28).02.1813 года в польском городе Калиш с русской стороны генерал-фельдмаршалом М. И. Кутузовым после полного изгнания армии Наполеона за пределы России.
Ему предшествовала Таурогенская конвенция 1812 года, содержавшая договорённость о прекращении военных действий Пруссии против России и об отходе прусских войск за реку Неман. Прусский король Фридрих Вильгельм III по настоянию Франции отказался признать конвенцию. В то же время под давлением общественного мнения король Пруссии был вынужден начать переговоры с российским императором Александром I о военном союзе. Пруссия выдвинула требование вернуть немецкие и польские земли, принадлежавшие ей до 1806 года, включая Данциг, т. е. почти всю территорию Варшавского герцогства, а также присоединить к ней новые, северо-германские, земли. В качестве компенсации России предлагались земли в Восточной Пруссии. Требования Фридриха Вильгельма III, прежде всего в вопросе о территории Варшавского герцогства, были отвергнуты Александром I. В результате обеими сторонами был подписан вариант договора, предложенный российской стороной, в котором Варшавское герцогство не упоминалось (его значительная часть отошла к России согласно Венскому конгрессу 1814-1815 годов).
Договор состоял из 12 статей, к которым прилагались 2 секретные статьи. Согласно договору, между Россией и Пруссией заключался наступательный и оборонительный союз на период войны с Францией, устанавливалось общее руководство военными действиями, стороны отказывались от сепаратных переговоров с противником, обязывались совместными усилиями убедить австрийского императора Франца I присоединиться к их союзу. Предусматривалась выработка конвенции о возобновлении торговли между двумя странами и конвенции в отношении «маршей и продовольствования» российской армии на территории Пруссии.
Секретные статьи предусматривали продолжение военных действий российской армии до тех пор, пока «Пруссия не будет восстановлена в статистическом, географическом и финансовом отношении в размерах, соответствующих её положению» до русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов. Россия соглашалась на переход к Пруссии земель «в северной части Германии, за исключением прежних владений дома Ганноверского», которые будут приобретены в ходе совместных действий российской и прусской армий или в результате дипломатических переговоров. Российский император также гарантировал королю Пруссии сохранение за ним «настоящих его владений, особливо старой Пруссии», и присоединение к ней территории, связывающей её с Силезией.
Источники:
Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1885. Т. 7