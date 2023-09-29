Новоси́льцев, Нико­лай Николаевич

Новоси́льцев (Новосильцов) , Нико­лай Николаевич (1761–08[20].04.1838, Санкт-­Петербург) — российский государственный деятель, член Негласного комитета , президент Императорской академии наук (1803–1810), председатель Комитета министров (1832–1838), председатель Государственного совета (1834–1838).

Получил домашнее образование в доме графа А. С. Строганова (см. Строгановы ). После выпуска из Пажеского корпуса (1783) служил в армии, в Коллегии иностранных дел (с 1786), принимал участие в вой­не со Швецией (1788–1790). С 1796 жил в Лондоне, где посещал лекции по физике, математике, медицине. В 1801–1803 член Негласного комитета . Принимал участие в разработке Положения о лифляндских крестьянах (1804), проекта о правах и обязанностях Сената , проекта об учреждении министерств. В 1805 успешно выполнил миссию по заключению союза с Великобританией. В Отечественную вой­ну 1812 состоял при Александре I. В 1813–1815 — вице-президент временного совета, управляющего Варшавским герцогством (впоследствии Царство Польское ). В 1820 по поручению Александра I разработал положения «Уставной грамоты Российской империи» — конституционного проекта, предусматривавшего создание в России двухпалатного парламента; в следующем году вместе с М. С. Воронцовым и А. С. Меншиковым разработал и представил Александру I проект отмены крепостного права (оба проекта не были реализованы). С 1821 советник наместника Царства Польского и доверенное лицо великого князя Константина Павловича . В 1824–1831 занимал пост попечителя Виленского учебного округа и Виленского университета. Известен жесткостью в отношении польских молодежных студенческих патриотических организаций. После восстания в Царстве Польском в 1830 вернулся в Санкт-­Петербург, с 1832 председатель Комитета министров.

Лит .: Филиппова Э. Н. Николай Николаевич Новосильцов // Во главе первенствующего ученого сословия России. СПб., 2000; Чернов К. С. Забытая конституция: «Государственная Уставная Грамота Российской империи». М., 2007; Минаева Н. В. Потаенные конституции России. М., 2010. Ю. Л. Михайлова.