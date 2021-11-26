ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР 1813
ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР 1813 года - мирный договор между Российской империей и Персией, завершивший русско-персидскую войну 1804-1813 годов.
Подписан 12(24) октября в урочище Гюлистан в Карабахе, со стороны России - генералом Н.Ф. Ртищевым, со стороны Персии - советником тайных дел персидского двора Мирзой Абул-Хасан-ханом. Во время начавшихся в октябре 1812 года русско-персидских переговоров Персия потребовала отторжения от Российской империи всего Закавказья, а затем продолжила военные действия, прервав переговоры. Однако её военные неудачи, заключение Бухарестского мира 1812 года между Российской империей и Османской империей, ослабившего позиции Персии, победа России в Отечественной войне 1812 года побудили Персию возобновить переговоры, завершившиеся подписанием перемирия, а затем Гюлистанского мира.
Согласно договору, к Российской империи отходили Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское ханства, а также Дагестан, Грузия, Мегрелия и Абхазия. Россия получила исключительное право иметь на Каспийском море военный флот. Персия обязалась вернуть всех российских пленных. Купцам обеих стран предоставлялось право свободной торговли на территории другой стороны, вводился 5%-ный пошлинный сбор. Гюлистанский мир ратифицирован Фетх-Али-шахом в апреле, императором Александром I - в мае 1814 года. Опубликован 7(19).8.1818 года. Персия при поддержке Великобритании настаивала на пересмотре условий Гблистанского мира и возвращении под власть шаха Восточного Кавказа, а в 1826 году начала войну против Российской империи, закончившуюся победой России и подписанием Туркманчайского мира 1828 года, подтвердившего условия Гюлистанского мира.
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