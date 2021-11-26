АВАРСКОЕ ХАНСТВО (Аварское нуцальство)

Феодальное владение в центральной части Дагестана в конце XII–XIX в., столица — Хунзах.

Образовалось на месте раннесредневекового «царства» Сарир (VI–XII), на севере и северо-западе граничит с аланами и хазарами. Сарир являлся крупным политическим образованием Сев.-вост. Кавказа, достигшим наивысшего расцвета в Х–XI вв. В XVI–XVII вв. происходят процессы усиления феодальных отношений А. х. Южная граница проходила по р. Аварское Койсу, а северная — по р. Аргун. В этот период продолжилось интенсивное переселение аварцев в Джаро-Белоканы. Наибольшего могущества достигло в XVIII в., когда ему подчинилось джаро-белоканское общество, платили дань царь Грузии, ханы дербентский, кубинский и др. Аварские ханы подчинили себе соседние сельские общины багвалинцев, чамалинцев, тиндинцев и др., за счет которых значительно расширили территорию. При Умма-хане Аварском (правил в 1774–1801) нуцальство расширило свои границы и за счет подчинения аварских вольных обществ, и за счет соседних чеченских территорий. Для экономики А. х. было характерно переплетение феодальных отношений с пережитками родового строя. С XVI в. неоднократно вступало под протекторат России, в 1803 вошло в ее состав. В 20–50-х XIX в. территория А. х. входила в имамат. В (1863) 1864 ханство ликвидировалось царским правительством, территорию его превратили в Аварский округ. В 1864 упразднено; образован Аварский округ Дагестанской область .

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

© Российская Историческая Энциклопедия