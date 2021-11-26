АУСТЕРЛИЦ
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Город в Моравии (ныне Славков, Чехия), возле которого 2 декабря (20 ноября) 1805 произошло сражение между французской и русско-австрийской армиями, известное как «битва трех императоров».
После неудачного для 3-й антифранцузской коалиции начала Русско-австро-французской войны 1805 и капитуляции в Ульме австрийской армии генерала Мака русская армия под командованием М. И. Кутузова (50 тыс.) сумела совершить отход от Браунау к Ольмюцу, успешно ведя арьергардные бои и не давая втянуть себя в генеральное сражение с превосходящими силами неприятеля (более 200 тыс.). В Ольмюце к Кутузову присоединились императоры Александр I и Франц II (см. Франц I Габсбург). После подхода подкреплений численность объединенной русско-австрийской армии достигла 85 тыс. чел. (из них 15 тыс. — австрийцы). Наполеону I Бонапарту, напротив, пришлось отрядить значительные силы для прикрытия коммуникаций, а потому в Брюнне (Брно) он располагал лишь 73 тыс. чел. Наполеон знал, что скоро против него может выступить и Пруссия, а потому желал решить исход войны генеральным сражением. Дабы побудить к этому и противника, он стремился создать у него впечатление о слабости французcкой армии. Кутузов тем не менее хотел и далее избегать решающего сражения, однако был вынужден подчиниться требованию Александра I перейти в наступление. С 27 ноября по 1 декабря русско-австрийская армия выдвинулась от Ольмюца к А. и заняла позиции западнее его по линии Коваловец — Праценские высоты — Ауезд. Передовые французские части маршалов И. Мюрата и Н. Ж. Сульта отступали, уклоняясь от боя, что убедило русско-австрийское командование в необходимости скорейшего сражения. Согласно плану австрийского генерала Ф. Вейротера союзные силы должны были нанести главный удар по правому флангу французов и, опрокинув его, обойти армию Наполеона с юга. В 7 часов утра 2 декабря русско-австрийские части под командованием генерала Ф. Ф. Буксгевдена атаковали у селений Сокольниц и Тельниц правое крыло французов — корпус Л. Н. Даву. После того как эти селения были захвачены, большая часть войск, занимавших центр русско-австрийской позиции, спустилась с Праценских высот, чтобы принять участие в обходном маневре. В 8.30 главные силы Наполеона под командованием Сульта (50 тыс.) нанесли удар по ослабленному центру неприятеля и заняли Праценские высоты, практически разорвав русско-австрийскую армию пополам. Повернув затем на юг, французские части вышли в тыл войскам Буксгевдена, которые одновременно были атакованы с фронта корпусом Даву. Из этих «клещей» левое крыло союзной армии сумело вырваться, лишь понеся огромные потери. Правое крыло союзной армии, которым командовал П. И. Багратион, также было вынуждено отступить, сохранив, однако, боевой порядок. Союзники потеряли 27 тыс. чел. (в том числе австрийцы 6 тыс.) и более 150 орудий, французы — от 9 до 12 тыс. Поражение при А. заставило Франца II выйти из войны, заключив 3 декабря перемирие, а 26 декабря — Пресбургский договор 1805.
Автор статьи: Чудинов А.В.
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