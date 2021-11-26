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Город в Моравии (ныне Славков, Чехия), возле которого 2 декабря (20 ноября) 1805 произошло сражение между французской и русско-австрийской армиями, известное как «битва трех императоров».

После неудачного для 3-й антифранцузской коалиции начала Русско-австро-французской войны 1805 и капитуляции в Ульме австрийской армии генерала Мака русская армия под командованием М. И. Кутузова (50 тыс.) сумела совершить отход от Браунау к Ольмюцу, успешно ведя арьергардные бои и не давая втянуть себя в генеральное сражение с превосходящими силами неприятеля (более 200 тыс.). В Ольмюце к Кутузову присоединились императоры Александр I и Франц II (см. Франц I Габсбург). После подхода подкреплений численность объединенной русско-австрийской армии достигла 85 тыс. чел. (из них 15 тыс. — австрийцы). Наполеону I Бонапарту , напротив, пришлось отрядить значительные силы для прикрытия коммуникаций, а потому в Брюнне (Брно) он располагал лишь 73 тыс. чел. Наполеон знал, что скоро против него может выступить и Пруссия, а потому желал решить исход войны генеральным сражением. Дабы побудить к этому и противника, он стремился создать у него впечатление о слабости французcкой армии. Кутузов тем не менее хотел и далее избегать решающего сражения, однако был вынужден подчиниться требованию Александра I перейти в наступление. С 27 ноября по 1 декабря русско-австрийская армия выдвинулась от Ольмюца к А. и заняла позиции западнее его по линии Коваловец — Праценские высоты — Ауезд. Передовые французские части маршалов И. Мюрата и Н. Ж. Сульта отступали , уклоняясь от боя, что убедило русско-австрийское командование в необходимости скорейшего сражения. Согласно плану австрийского генерала Ф. Вейротера союзные силы должны были нанести главный удар по правому флангу французов и, опрокинув его, обойти армию Наполеона с юга. В 7 часов утра 2 декабря русско-австрийские части под командованием генерала Ф. Ф. Буксгевдена атаковали у селений Сокольниц и Тельниц правое крыло французов — корпус Л. Н. Даву . После того как эти селения были захвачены, большая часть войск, занимавших центр рус­ско-австрийской позиции, спустилась с Праценских высот, чтобы принять участие в обходном маневре. В 8.30 главные силы Наполеона под командованием Сульта (50 тыс.) нанесли удар по ослабленному центру неприятеля и заняли Праценские высоты, практически разорвав русско-австрийскую армию пополам. Повернув затем на юг, французские части вышли в тыл войскам Буксгевдена, которые одновременно были атакованы с фронта корпусом Даву. Из этих «клещей» левое крыло союзной армии сумело вырваться, лишь понеся огромные потери. Правое крыло союзной армии, которым командовал П. И. Багратион , также было вынуждено отступить, сохранив, однако, боевой порядок. Союзники потеряли 27 тыс. чел. (в том числе австрийцы 6 тыс.) и более 150 орудий, французы — от 9 до 12 тыс. Поражение при А. заставило Франца II выйти из войны, заключив 3 декабря перемирие, а 26 декабря — Пресбургский договор 1805.

Автор статьи: Чудинов А.В.

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