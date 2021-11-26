АДЕРКАС АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Андрей (Генрих Отто) Антонович родился в 1770 г. на о-ве Моон в имении Педдаст. Происходил из знатного дворянского рода Адеркас.

Как и многие дворянские дети, А. посвятил себя военной карьере. Получил военное образование. В 1776 г. был записан в слушатели 1-го шляхетского кадетского корпуса. По его окончании А. в чине унтер-офицера получил назначение в состав Великолукского пехотного мушкетерского полка. С 1789 г. – поручик.

В 1794 г., уже будучи капитаном, А. начал службу в главной ставке генерала Н. В. Репнина, которая находилась в Польше. Принимал участие в боях против польских мятежников.

Военная служба

В начале декабря 1795 г. состоялось очередное повышение А. – до обер-квартирмейстера в чине премьер-майора. В 1798 г. А. был уже подполковником, в 1799 г. – полковником.

Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, в июле 1800 г. А. встал во главе Санкт-Петербургской квартирмейстерской части. Возглавлял топографическую съемку окрестностей Гатчины, ведал службами и маневрами. С сентября 1800 г. – командор ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Россия и Франция

Нестабильная международная обстановка привела А. в действующую армию. В августе 1805 г. он получил перевод в состав десантного корпуса генерал-поручика графа А. П. Толстого. Участник Ганноверской операции. Руководил переходом второй дивизии десантного корпуса с места его дислокации у р. Везер на Родину.

С сентября 1806 г. – квартирмейстер заграничной группировки армии генерала Л. Л. Беннигсена. Вместе с этой армией побывал во многих сражениях и операциях. Участник Пултуского боя, сражений у Янкова, Ландсберга, Прейсиш-Эйлау. В мае 1807 г. А. бился у Гутштата, Вонсдорфа, Анкерсдорфа, Гейльсберга. Под Гейльсбергом получил ранение в область глаза. Отличился в сражении у Фридланда 2 июня 1807 г. как единственный боеспособный старший офицер квартирмейстерской части. По итогам военной кампании 1807 г. А. получил повышение до генерал-майора.

С 1808 г. – квартирмейстер в корпусе князя П. И. Багратиона, который дислоцировался в Финляндии. Участник сражения близ кирхи Локолакс (сентябрь 1808 г.). В марте 1809 г. А. было поручено провести операцию по захвату Аландских о-вов.

С августа 1809 г. – генерал-квартирмейстер Молдавской армии князя П. И. Багратиона. Участник блокады крепости Силистрия, сражения у дер. Татарица. С сентября 1811 г. – генерал-квартирмейстер 2-й Западной армии, которая находилась в Житомире. 21 мая 1812 г. оставил службу по состоянию здоровья.

Столица

В конце апреля 1825 г. А. получил назначение в столице. Здесь он стал генерал-квартирмейстером Главного штаба и главой Корпуса топографов.

С января 1826 г. – генерал-лейтенант. 7 апреля того же года уволен со службы по состоянию здоровья. В дальнейшем перебрался в г. Аренсбург на о-ве Эзель, где и скончался в 1840 г.

Семья

Супруга – Элеонора Христина Зоргер. Дети: Анна Элеонора.