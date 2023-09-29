Разде́лы Ре́чи Посполи́той
Разде́лы Ре́чи Посполи́той — прусско-русско-австрийские акции поэтапного разделения польско-литовского государства в XVIII в., обусловленного кризисом строя шляхетской демократии в Речи Посполитой (РП). Оформлены договорами, подписанными в Санкт-Петербурге. Из 14 сеймов периода правления короля Августа III (1733–1763) не был сорван лишь один. Такое состояние РП устраивало ее соседей. Пруссия и Россия в начале 1720‑х условились сохранять в РП старые порядки. Правившие РП магнаты образовали два лагеря: консерваторов, противившихся усилению власти короля и реформам устройства страны, и сторонников реформ во главе с Чарторыйскими (так называемой Фамилией). Их поддерживала Россия, видевшая в РП младшего партнера во внешней политике. Начало реформам положил Конвокационный сейм 1764, работавший под охраной русских войск. Королем был избран связанный с Фамилией Понятовский Станислав Август. Россия, увидев в реформаторской активности опасность увеличения самостоятельности РП и угрозу своему доминированию, пошла на изоляцию короля от Фамилии. Она сделала ставку на уравнение диссидентов (иноверцев) с католиками. Сейм 1767–1768 отменил дискредитацию православных и протестантов, по Варшавскому договору 1768 Россия стала гарантом их равноправия и территориальной целостности РП. Консервативные противники диктата России и уравнения диссидентов в правах составили в 1768 конфедерацию в Баре (Украина), распространившуюся на всю страну. Анархия, сопровождавшая войну конфедератов с королевской армией и русскими войсками, оживила надежды Пруссии на овладение Курляндией и Гданьским Поморьем. Претензии на польскую часть Силезии выказывала Австрия. Прусский король Фридрих Вильгельм II в 1769 известил Россию о намерении Пруссии и Габсбургов произвести раздел РП. Австрия уже в 1769–1770 заняла польскую часть Спиша и некоторые территории в Татрах, в 1770 Пруссия выставила санитарные кордоны в поморских староствах Великопольской провинции. Русско-прусские и русско-австрийские переговоры о разделе РП завершились в 1772 подписанием конвенций. По 1‑му разделу РП Пруссия получила Гданьское Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Великой Польши и Куявию, Австрия — Малую Польшу (к югу от Вислы и Сана), Вост. Галицию, части Подолии и Волыни, Россия — Вост. Белоруссию. Сейм принудили ратифицировать произведенный раздел.
1‑й раздел РП не привел к примирению реформаторов и консерваторов по вопросу о будущем ее государственного устройства. Поводом к новому обострению противоречий между ними стало принятие 3 мая 1791 с серьезными процедурными нарушениями конституции, вводившей, хотя и непоследовательно, вместо строя шляхетской демократии конституционную монархию и превращавшую РП в унитарное государство, с едиными для Короны и Великого княжества Литовского институтами власти. Ее противники («гетманская партия») составили в 1792 конфедерацию в м. Тарговица (Украина) и обратились к России с просьбой ввести в РП войска. За отмену конституции высказались Австрия, Пруссия и Россия в заключенных в 1792 союзных договорах. Пруссия получила согласие России на 2‑й раздел РП. Русско-прусская конвенция от 23 января 1793 определила новые границы РП, утвержденные «немым» сеймом в Гродно в июле 1793. Пруссия получила Великую Польшу, Куявию, части Мазовии и Малой Польши, Гданьск и Торунь. Россия — Центральную Белоруссию, часть Виленщины, восточную часть Правобережной Украины. Была восстановлена конституция 1775.
Реакцией патриотической партии на 2‑й раздел явилось Польское восстание 1794. После его подавления по инициативе Австрии произошел 3‑й раздел РП. России отошли западные земли Украины и Белоруссии, большая часть Литвы, Пруссии — части Мазовии (с Варшавой) и Подляшья, Австрии — часть территорий между Вислой и приобретениями России от Кракова на юге до Брест-Литовска на северо-востоке. В 1795 Станислав Август Понятовский отрекся от престола. РП перестала существовать как государство.
Лит.: Cegielski T., Kądziela Ł. Rozbiory Polski 1772–1793–1795. Warszawa, 1990; Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795. М., 2002; Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой, 1756–1768 гг. М., 2004. Г. Ф. Матвеев.