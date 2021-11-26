ПОЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПОЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 24.8 (4.9).1776 года пу­тём пе­ре­име­но­ва­ния Псков­ской гу­бер­нии и изъ­я­тия из её со­ста­ва Псков­ской и Ве­ли­ко­луц­кой про­вин­ций. Вклю­ча­ла тер­ри­то­рии По­лоц­кой, Ви­теб­ской и Двин­ской про­вин­ций, об­ра­зо­ван­ных в 1772 году в со­ста­ве Псков­ской губернии, на зем­лях, при­сое­ди­нён­ных к Российской им­пе­рии по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1772). Центр - город По­лоцк . Площадь свыше 39,2 тысяч км2. Население свыше 585 тысяч человек. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 22.3(2.4).1777 года Полоцкая губерния раз­де­ле­на на 11 уез­дов: Ве­лиж­ский, Ви­теб­ский, Го­ро­док­ский (Го­ро­дец­кий), Дрис­сен­ский (Дры­зин­ский), Ди­на­бург­ский (Дю­не­бург­ский), Лю­цин­ский, Не­вель­ский, По­лоц­кий, Ре­жиц­кий, Се­беж­ский, Су­раж­ский. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 10(21).1.1778 года Полоцкая губерния пре­об­ра­зо­ва­на в По­лоц­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во. По­сле 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793) к По­лоц­ко­му на­ме­ст­ни­че­ст­ву при­сое­ди­не­на тер­ри­то­рия с городом Ле­пель, став­шим цен­т­ром вновь соз­дан­но­го Ле­пель­ско­го уезда, а так­же ле­во­бе­реж­ная часть города По­лоцк. Уп­разд­не­на со­глас­но ука­зу императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став вновь соз­дан­ной Бе­ло­рус­ской гу­бер­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)