КОЛЛОНТАЙ ГУГО
КОЛЛОНТАЙ ГУГО - польский общественный и политический деятель, священник, учёный, публицист.
Один из ведущих представителей польского Просвещения. Из семьи мелкого шляхтича. Окончил Краковскую академию, где ему была присвоена степень доктора философии (1768 год), затем учился в Вене и Риме, получил учёные степени доктора права и теологии (1770 год). В 1776-1786 годах активный деятель Эдукационной комиссии (польское ведомство просвещения), в 1780 году провёл реформу Краковской академии (впоследствии Краковский университет), в 1783-1786 годах её ректор.
Возглавлял группу прогрессивных деятелей (так называемая Коллонтаевская кузница), выступавших за реформирование политического строя Речи Посполитой, разрабатывал проекты реформ (увеличение армии до 100 тысяч человек, освобождение от России, ликвидация Постоянного совета, eiberum veto и свободных выборов королей). В 1788-1792 годах участвовал в работе Четырёхлетнего сейма и в разработке Конституции 3 мая 1791 года, главный организатор Общества друзей правительственного закона. В 1791-1792 годах подканцлер коронный. После неудачной попытки присоединиться к Тарговицкой конфедерации эмигрировал в Саксонию.
Вернулся в Польшу в начале Польского восстания 1794 года, один из активных сподвижников Т. Костюшко, лидер радикального течения польских якобинцев. Возглавлял финансовый отдел Высшего национального совета, соавтор Манифеста 24 марта, Поланецкого универсала и других актов. В 1794-1802 годах находился в заключении в австрийской крепости Оломоуц. С 1802 года проживал на Волыни, организовал лицей в городе Кременец. В 1807 году интернирован российским правительством, до 1808 года находился в Москве. По возвращении в Варшавское княжество не допускался к политической деятельности. В 1809-1810 годах провёл вторую реформу Краковской академии.
Сочинения:
Wybór pism politycznych. Wrocław, 1952;
Wybór pism naukowych. Warsz., 1953.