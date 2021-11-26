ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ - в Российской империи (в СССР до 1929 года) основная административно-территориальная единица, в разное время Губернии существовали наряду с областями и краями.
Первые Губернии созданы в соответствии с указом царя Петра I от 18(29).12.1708 года: Азовская, Архангелогородская, Ингерманландская (с 1710 года Санкт-Петербургская), Казанская, Киевская, Московская, Сибирская и Смоленская. Их образование и формирование штата управления Губерниями завершено к 1710 году. В Губерниях сохранялось уездное деление [существовало с конца XV века; закреплено царским указом от 17(28).12.1707 года], вместе с тем в 1710-1719 годах в административно-фискальном отношении Губернии делились на доли (5536 дворов в каждой). Число Губерний постоянно увеличивалось: 23 к 1775 году, 41 к 1800 году, 78 к 1914 году. В ходе проведения реформы местного управления 1719 года Губернии были разделены на провинции (возглавлялись воеводами), а провинции - на уезды (с 1710 года возглавлялись комендантами). Согласно губернской реформе 1775 года, две-три Губернии были объединены в генерал-губернаторства, большинство Губерний стало называться наместничествами (наименование «Губерний» возвращено в результате реформ императора Павла I в 1796 году), деление Губерний и наместничеств на провинции было ликвидировано (уездное деление сохранилось).
Губернии возглавлялись губернаторами, в ряде случаев - генерал-губернаторами (Азовская Губерния - в начале XVIII века, Санкт-Петербургская – в XVIII-XIX веках, Московская - в XVIII - начале XX веков). Губернская администрация состояла из ряда чиновников, подчинявшихся губернатору, среди них - вице-губернатор, в XVIII-XIX веках - чиновники, непосредственно ведавшие сбором налогов (обер-комиссар), военными делами (обер-комендант), обеспечением провиантом и фуражом расквартированных в Губернии войск (обер-провиантмейстер), судебными делами (ландрихт). В 1713 году для решения вопросов местного управления в Губернии и представления интересов уездного дворянства был образован ландратский совет при губернаторе. Он состоял из избиравшихся местным дворянством 8-12 (в зависимости от размеров Губернии) ландратов, губернатор в совете имел два голоса. В подчинении ландратов (двое из них постоянно пребывали в губернском городе) находились ландратские канцелярии (расформированы в 1719 году). В 1715 году на ландратов также были возложены обязанности по управлению долями. Ландраты в 1719-1720 годах были переданы в распоряжение Камер-коллегии для назначения на другие места (в прибалтийских Губерниях ландратские советы сохранялись до 1786 года). Тогда же в Губерниях был образован ряд местных учреждений: канцелярии - розыскных дел, вальдмейстерских дел, «свидетельства душ», а также рентереи, конторы камерирских дел и рекрутских дел и др. (некоторые из них были ликвидированы в 1726-1727 годах).
С 1728 года непосредственное управление Губерниями осуществлялось губернаторами через губернскую канцелярию, которой подчинялись провинциальные канцелярии, а им, в свою очередь, - уездные канцелярии. Согласно губернской реформе 1775 года в губернских городах созданы губернские правления, приказы общественного призрения, а также казённые палаты (в 1862 году заведование косвенными налогами от них перешло к акцизным управлениям). Охрану порядка на территории Губерний в европейской части Российской империи в 1811-1864 годах осуществляла внутренняя стража, затем различные соединения местных войск.
Для сбора, обработки и публикации статистических данных с 1834/1835 годах в Губерниях создавались губернские статистические комитеты. С 1837 году в ряде Губерний выходили газеты Губернские ведомости. В 1864 года в 34 Губерниях Европейской России (к 1916 году - в 43 Губерниях) в соответствии с земской реформой образованы выборные органы местного всесословного самоуправления - губернские и уездные земства, в их ведении находились вопросы местного хозяйства, здравоохранения, образования, статистики и др. В 1860-х годах при губернаторе начали создаваться губернские присутствия, большинство из которых являлись местными учреждениями МВД и Министерства финансов. Местными органами Министерства государственных имуществ (с 1894 года Министерство земледелия и государственных имуществ) были действовавшие в пределах нескольких Губерний палаты (1838-1866 годы, затем - управления) государственных имуществ, Государственного контроля - контрольные палаты (учреждены в 1865-1868 годах). Для проведения столыпинской аграрной реформы в 1906 году в ряде Губерний (в 1911 году повсеместно) созданы землеустроительные комиссии - местные органы Главного управления землеустройства и земледелия (с 1915 года Министерства земледелия). После Октябрьской революции 1917 года губерниями стали управлять губернские исполнительные комитеты, выбиравшиеся на губернских съездах советов.
В ходе первой советской реформы административно-территориального деления (1923-1929 годы) Губернии были ликвидированы, их заменили области и края.