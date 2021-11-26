ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ - в Российской им­пе­рии (в СССР до 1929 года) ос­нов­ная административно-территориальная еди­ни­ца, в раз­ное вре­мя Губернии су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с об­лас­тя­ми и края­ми.

Пер­вые Губернии соз­да­ны в со­от­вет­ст­вии с ука­зом ца­ря Пет­ра I от 18(29).12.1708 года: Азов­ская, Ар­хан­ге­ло­город­ская, Ин­гер­ман­ланд­ская (с 1710 года Санкт-Пе­тер­бург­ская), Ка­зан­ская, Ки­ев­ская, Мо­с­ков­ская, Си­бир­ская и Смо­лен­ская. Их об­ра­зо­ва­ние и фор­ми­ро­ва­ние шта­та управ­ле­ния Губерниями за­вер­ше­но к 1710 году. В Губерниях со­хра­ня­лось уезд­ное де­ле­ние [су­ще­ст­во­ва­ло с конца XV века; за­кре­п­ле­но цар­ским ука­зом от 17(28).12.1707 года], вме­сте с тем в 1710-1719 годах в административно-фис­каль­ном от­но­ше­нии Губернии де­ли­лись на до­ли (5536 дво­ров в ка­ж­дой). Чис­ло Губерний по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­лось: 23 к 1775 году, 41 к 1800 году, 78 к 1914 году. В хо­де про­ве­де­ния ре­фор­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния 1719 года Губернии бы­ли раз­де­ле­ны на про­вин­ции (воз­глав­ля­лись вое­во­да­ми), а про­вин­ции - на уез­ды (с 1710 года воз­глав­ля­лись ко­мен­дан­та­ми). Со­глас­но гу­берн­ской ре­фор­ме 1775 года, две-три Губернии бы­ли объ­е­ди­не­ны в ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва, боль­шин­ст­во Губерний ста­ло на­зы­вать­ся на­ме­ст­ни­че­ст­ва­ми (на­име­но­ва­ние «Губерний» воз­вра­ще­но в ре­зуль­та­те ре­форм императора Пав­ла I в 1796 году), де­ле­ние Губерний и на­ме­ст­ни­честв на про­вин­ции бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но (уезд­ное де­ле­ние со­хра­ни­лось).

Губернии воз­глав­ля­лись гу­бер­на­то­ра­ми, в ря­де слу­ча­ев - ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра­ми (Азов­ская Губерния - в начале XVIII века, Санкт-Пе­тер­бург­ская – в XVIII-XIX веках, Мо­с­ков­ская - в XVIII - начале XX веков). Гу­берн­ская ад­ми­ни­ст­ра­ция со­стоя­ла из ря­да чи­нов­ни­ков, под­чи­няв­ших­ся гу­бер­на­то­ру, сре­ди них - ви­це-гу­бер­на­тор, в XVIII-XIX веках - чи­нов­ни­ки, не­по­сред­ст­вен­но ве­дав­шие сбо­ром на­ло­гов (обер-ко­мис­сар), во­енными де­ла­ми (обер-ко­мен­дант), обес­пе­че­ни­ем про­ви­ан­том и фу­ра­жом рас­квар­ти­ро­ван­ных в Губернии войск (обер-про­ви­ант­мей­стер), су­деб­ны­ми де­ла­ми (ланд­рихт). В 1713 году для ре­ше­ния во­про­сов ме­ст­но­го управ­ле­ния в Губернии и пред­став­ле­ния ин­те­ре­сов уезд­но­го дво­рян­ст­ва был об­ра­зо­ван ланд­рат­ский со­вет при гу­бер­на­то­ре. Он со­сто­ял из из­би­рав­ших­ся ме­ст­ным дво­рян­ст­вом 8-12 (в за­ви­си­мо­сти от раз­ме­ров Губернии) ланд­ра­тов, гу­бер­на­тор в со­ве­те имел два го­ло­са. В под­чи­не­нии ланд­ра­тов (двое из них по­сто­ян­но пре­бы­ва­ли в гу­берн­ском го­ро­де) на­хо­ди­лись ланд­рат­ские кан­це­ля­рии (рас­фор­ми­ро­ва­ны в 1719 году). В 1715 году на ланд­ра­тов так­же бы­ли воз­ло­же­ны обя­зан­но­сти по управ­ле­нию до­ля­ми. Ланд­ра­ты в 1719-1720 годах бы­ли пе­ре­да­ны в рас­по­ря­же­ние Ка­мер-кол­ле­гии для на­зна­че­ния на другие мес­та (в при­бал­тий­ских Губерниях ланд­рат­ские со­ве­ты со­хра­ня­лись до 1786 года). То­гда же в Губерниях был об­ра­зо­ван ряд ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний: кан­це­ля­рии - ро­зы­ск­ных дел, вальд­мей­стер­ских дел, «сви­де­тель­ст­ва душ», а так­же рен­те­реи, кон­то­ры ка­ме­рир­ских дел и рек­рут­ских дел и др. (не­ко­то­рые из них бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в 1726-1727 годах).

С 1728 года не­по­средственное управ­ле­ние Губерниями осу­ще­ст­в­ля­лось гу­бер­на­то­ра­ми че­рез гу­берн­скую кан­це­ля­рию, ко­то­рой под­чи­ня­лись про­вин­ци­аль­ные кан­це­ля­рии, а им, в свою оче­редь, - уезд­ные кан­це­ля­рии. Со­глас­но гу­берн­ской ре­фор­ме 1775 года в гу­берн­ских го­ро­дах соз­да­ны гу­берн­ские прав­ле­ния, при­ка­зы об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния, а так­же ка­зён­ные па­ла­ты (в 1862 году за­ве­до­ва­ние кос­вен­ны­ми на­ло­га­ми от них пе­ре­шло к ак­циз­ным управ­ле­ни­ям). Ох­ра­ну по­ряд­ка на тер­ри­то­рии Губерний в ев­ропейской ча­сти Российской им­пе­рии в 1811-1864 годах осу­ще­ст­в­ля­ла внут­рен­няя стра­жа, за­тем различные со­еди­не­ния ме­ст­ных войск.

Для сбо­ра, об­ра­бот­ки и пуб­ли­ка­ции ста­ти­стических дан­ных с 1834/1835 годах в Губерниях соз­да­ва­лись гу­берн­ские ста­ти­сти­че­ские ко­ми­те­ты. С 1837 году в ря­де Губерний вы­хо­ди­ли га­зе­ты Гу­берн­ские ве­до­мо­сти. В 1864 года в 34 Губерниях Ев­ропейской Рос­сии (к 1916 году - в 43 Губерниях) в со­от­вет­ст­вии с зем­ской ре­фор­мой об­ра­зо­ва­ны вы­бор­ные ор­га­ны ме­ст­но­го все­со­слов­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния - гу­берн­ские и уезд­ные зем­ст­ва, в их ве­де­нии на­хо­ди­лись во­про­сы ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва, здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, ста­ти­сти­ки и др. В 1860-х годах при гу­бер­на­то­ре на­ча­ли соз­да­вать­ся гу­берн­ские при­сут­ст­вия, боль­шин­ст­во из ко­то­рых яв­ля­лись ме­ст­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми МВД и Министерства фи­нан­сов. Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми Министерства государственных иму­ществ (с 1894 года Министерство зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ) бы­ли дей­ст­во­вав­шие в пре­де­лах не­сколь­ких Губерний па­ла­ты (1838-1866 годы, за­тем - управ­ле­ния) государственных иму­ществ, Го­су­дар­ст­вен­но­го кон­тро­ля - кон­троль­ные па­ла­ты (уч­ре­ж­де­ны в 1865-1868 годах). Для про­ве­де­ния сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы в 1906 году в ря­де Губерний (в 1911 году по­все­ме­ст­но) соз­да­ны зем­ле­уст­рои­тель­ные ко­мис­сии - ме­ст­ные ор­га­ны Главного управ­ле­ния зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия (с 1915 года Министерства зем­ле­де­лия). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года гу­бер­ния­ми ста­ли управ­лять гу­берн­ские ис­пол­нительные ко­ми­те­ты, вы­би­рав­шие­ся на гу­берн­ских съез­дах со­ве­тов.

В хо­де пер­вой советской ре­фор­мы административно-территориального де­ле­ния (1923-1929 годы) Губернии бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, их за­ме­ни­ли об­лас­ти и края.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)