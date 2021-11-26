ДЕКЛАРАЦИЯ О ВООРУЖЁННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1780

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВООРУЖЁННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1780 года - документ Российской империи от 28 февраля, обращённый к Великобритании, Франции и Испании и направленный на защиту нейтральной торговли в условиях военных действий между этими странами в ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов.

Со­глас­но дек­ла­ра­ции ко­раб­ли ней­траль­ных стран по­лу­ча­ли пра­во сво­бод­но­го пла­ва­ния у бе­ре­гов воюю­щих дер­жав, «не­при­ятель­ская» соб­ст­вен­ность на су­дах под ней­траль­ным фла­гом объ­яв­ля­лась не­при­кос­но­вен­ной, пред­ме­та­ми кон­тра­бан­ды при­зна­ва­лись толь­ко то­ва­ры во­енного на­зна­че­ния, а бло­ки­ро­ван­ным счи­тал­ся тот порт, вход в ко­то­рый за­труд­нял­ся в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий. На этих ос­но­ва­ни­ях пред­ла­га­лось ре­шать спор­ные во­про­сы о за­кон­но­сти гру­зов на за­хва­чен­ных су­дах. По­яв­ле­нию Декларации о вооруженном нейтралитете пред­ше­ст­во­ва­ли за­хват английскими ка­пе­ра­ми ле­том 1778 года не­сколь­ких ко­раб­лей, на­прав­ляв­ших­ся с гру­зом в Ар­хан­гельск, и со­гла­ше­ние Рос­сии, Да­нии и Шве­ции о со­вме­ст­ной ох­ра­не сво­их тор­го­вых су­дов («Ли­га ней­траль­ных дер­жав»).

Ле­том 1780 года Декларация о вооруженном нейтралитете бы­ла офици­аль­но под­дер­жа­на Да­ни­ей, Шве­ци­ей и Ни­дер­лан­дами, в 1781 году - Прус­си­ей и Ав­ст­ри­ей, в 1782 году - Пор­ту­га­ли­ей, в 1783 году - Ко­ро­лев­ст­вом обе­их Си­ци­лий; бы­ла до­с­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о за­кры­тии Бал­тий­ско­го моря для су­дов воюю­щих дер­жав и вза­им­ной за­щи­те прин­ци­пов воо­ру­жён­но­го ней­тра­ли­те­та. Декларация о вооруженном нейтралитете бы­ла вы­год­на для американских тор­гов­цев, со­хра­няв­ших свя­зи с ев­ропейскими стра­на­ми. По­сле за­клю­че­ния Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1783 года коа­ли­ция рас­па­лась.

Воо­руженный ней­тра­ли­тет был во­зоб­нов­лён по­сле вы­хо­да Российской им­пе­рии из 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (1800) по ини­циа­ти­ве императора Пав­ла I и оформ­лен со­гла­ше­ни­ем ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей, Да­ни­ей, Прус­си­ей и Шве­ци­ей, на­прав­лен­ным про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии. Со всту­п­ле­ни­ем на пре­стол императора Алек­сан­д­ра I и под­пи­са­ни­ем 5(17).6.1801 года русско-английской Пе­тер­бург­ской кон­вен­ции со­гла­ше­ние о воо­руженном ней­тра­ли­те­те пе­ре­ста­ло дей­ст­во­вать. Явив­шись пре­це­ден­том дип­ло­ма­тического со­гла­ше­ния, Декларация о вооруженном нейтралитете ока­за­ла зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие меж­ду­народного пра­ва.

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