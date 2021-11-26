МОРКОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ
МОРКОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ - граф Священной Римской империи (1796 год), российский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник (1801 год).
Учился в Московском университете (1763-1764 годы). Затем на службе в Коллегии иностранных дел (КИД). Советник российского посольства в Гааге (1774 год) и чрезвычайного посольства кн. Н.В. Репнина, направленного в Османскую империю для подтверждения условий Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года (1775-1776 годы).
Наряду с князем Д.А. Голицыным в 1782 году посредник на мирных переговорах между странами - участницами Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы - Великобританией, с одной стороны, и США, Францией, Испанией и Нидерландами - с другой. Вёл также переговоры с амстердамским банкирским домом «Раймонд и Теодор де Смет» о предоставлении России государственного займа, занимался наймом на российскую службу инженеров и морских офицеров. Чрезвычайный посланник и полномочный министра в Нидерландах (1782-1783 годы) и в Швеции (1783-1786 годы; прибыл в Стокгольм в 1785 году).
Наряду с князем И.С. Барятинским подписал декларацию о том, что Версальский мирный договор 1783 год заключён при российском посредничестве. Вёл переговоры о признании Францией присоединения Крыма к России. 3-й член КИД (1786-1796 годы; наряду с графами И.А. Остерманом и А.А. Безбородко). Пользовался покровительством Безбородко (1784-1792 годы), затем П.А. Зубова (1792-1796 годы).
Вёл всю иностранную переписку императрицы Екатерины II (с 1787 года). Участвовал в подготовке и заключении договоров о дружбе, торговле и мореплавании с Францией (1786/87 год) и Португалией (1787 год), об оборонительном союзе и дружбе со Священной Римской империей (1792 год), оборонительном союзе с Пруссией (1792 год) и Великобританией (1795 год), а также Петербергской конвенций 1793 и 1795 годов о втором и третьем разделах Речи Посполитой. Вскоре после вступления на престол императора Павла I оказался в опале (уволен от службы с приказанием выехать из Санкт-Петербурга), в 1796-1801 годы жил в своих имениях.
С началом царствования императора Александра I А.И. Морков вновь принят на государственную службу, был, по словам Н.М. Карамзина, «министром, знаменитым в хитростях дипломатической науки». Чрезвычайный посланник и полномочный министр во Франции (1801-1803 годы).
Убеждённый противник республиканских порядков, отличался открытыми антифранцузскими настроениями. Подписал компромиссные документы: с испанским послом в Париже русско-испанский мирный договор (1801 год), с Францией - Парижский мир 1801 года и секретную конвенцию, подтверждавшую территориальную целостность Неаполитанского королевства и стремление обеих сторон сохранять в германских землях равное влияние Священной Римской империи и Пруссии.
Отозван из Парижа по просьбе первого консула Наполеона Бонапарта, однако за дипломатическую деятельность награждён императором Александром I высшим российским орденом, надел его при последнем визите к Наполеону.
В 1804 году по собственному прошению уволен от службы.
Член Государственного совета (с 1821 года). Член Верховного уголовного суда над декабристами (1826 год).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1793 год), Св. Владимира 1-й степени (1793 год), Св. Андрея Первозванного (1803 год) и др.
Исторические источники:
Граф и графиня Северные в Нидерландах... В Голландии. Донесение А. И. Моркова. 6(17) июля 1782 г. // Русский архив. 1876. Кн. 2. Вып. 5;
[Письмо надворного советника Ф. Кристина к графу А. И. Моркову из Москвы от 3–4 февраля 1826 г.] // Красный архив. 1929. Т. 5 (36). С. 215–217;
Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992.
Сочинения:
Письма к гр. С. П. Румянцеву в Швецию // Русский архив. 1869. № 5;
Письма за 1782–1805 гг. // Архив князя Воронцова. М., 1879. Кн. 14;
Письма к гр. С. Р. Воронцову за 1786–1816 гг. // Там же. М., 1881. Кн. 20.