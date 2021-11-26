КАМЕНСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ

Каменский, Михаил Федотович (08[19].05.1738, Санкт-Петербург — 12[24].08.1809, с. Сабурово Орловской губ.) — граф (1797), русский военный деятель.

Из дворян польского происхождения. Окончил Сухопутный шляхетский корпус в звании подпоручика (1756). В 1758—1759 находился в качестве волонтера во французской армии, затем служил в российской армии. Участник Семилетней войны . В 1765 и 1779 выполнял военно-дипломатические миссии в Берлине, своей образованностью произвел выгодное впечатление на прусского короля Фридриха II . Во время Русско-турецкой войны 1768—1774 командовал бригадой, затем крупными отрядами войск, отличился при штурме Хотина и Бендер, в сражениях под Журжей, Козлуджей, Ени-Базаром, Шумлой. В этот период стал одним из конкурентов по воинской славе А. В. Суворова , с которым дело доходило до интриг и конфликтов. Генерал-аншеф (1784). Участвовал в Русско-турецкой войне 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX в. ), командовал отдельными корпусами. Однако у К. не сложились отношения с главнокомандующими, некоторое время он находился без должности; после смерти Г. А. Потемкина в 1791, основываясь на старшинстве в чине, самовольно вступил в командование армией, за что был отправлен в отставку. По вступлению на престол в 1796 императора Павла I , который всегда благоволил к К., он возвратился на службу. В 1797 получил, помимо нескольких наград, графский титул и чин генерал-фельдмаршала. Но уже в конце того же года переменчивый император уволил его «за слабостию здоровья».

При императоре Александре I в 1802 К. недолгое время занимал пост петербургского генерал-губернатора. В 1806 К., как одного из последних, по выражению Г. Р. Державина , «екатерининских орлов», назначили главнокомандующим русской армией, действовавшей в Пруссии против наполеоновской армии. Столкнувшись по прибытии на театр военных действий с трудностями снабжения войск на чужой территории, К. счел самым рациональным отступить к российским границам. При наступлении Наполеона перед Пултусским сражением силы русской армии оказались разбросанными, К. под предлогом болезни отбыл из армии, после чего получил увольнение от должности. Зарублен топором дворовым в своем имении.

Лит.: Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 2. СПб., 1840.