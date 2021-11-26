УКАЗ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ (1722)

Появление указа

5 (16) февраля 1722 г. император Петр I подписал указ «О наследии престола», согласно которому монарх имел права передать престол по своему усмотрению, нарушив традиционный обычай передачи престола от отца к сыну. Причиной появления указа стала непростая в семье императора. После смерти опального сына Петра Великого царевича Алексея в 1718 г., наследником по мужской линии стал его внук Петр Алексеевич. Император не хотел ему передавать престол, т.к. опасался за судьбу своих реформ. В августе 1722 г. приближенный к Петру I церковный деятель и публицист Феофан Прокопович выпустил книгу «Правда воли монаршей», в которой обосновывалось неограниченный характер власти монарха, в том числе и право на передачу престола по своему желанию. Ф. Прокопович подчеркивал, что это позволит избежать единственного недостатка, свойственного наследственной монархии. Но в силу обстоятельств, сам Петр Великий не оставил завещания и не воспользовался собственным правом согласно указу.

В эпоху дворцовых переворотов

Первым прецедентом применения указа о престолонаследии стала монаршая воля Екатерины I, в своем тестаменте, оставившая престол внуку Петра великому князю Петра Алексеевича. Текст завещания Екатерины I подготовили голштинские министры в конце 1726 г., когда она скончалась документ еще не был полностью переведен с немецкого на русский язык. Петр II фактически отменил действие указа 1722 г. Следующая императрица Анна Иоанновна в 1732 г., опираясь на петровский указ, оставила завещание, по которому престол передавался сыну ее племянницы в крещении Анны Леопольдовны (на момент составление завещания у нее не было наследника). 16 (27) октября 1740 г. Анна Иоанновна, находясь при смерти, согласно завещанию передала престол Иоанну Антоновичу и назначила регентом при нем Бирона. Но из-за дворцового переворота он был свергнут, на трон взошла Елизавета Петровна , оставившая 7 (18) ноября 1742 г. престол своему племяннику Петру Федоровичу (в крещении), сыну Анны Петровны. После очередного дворцового престола, он был свергнут, началось правление Екатерины II. В день своей коронации 5 (16) апреля 1797 г. император Павел I (сын Екатерины II) лично зачитал акт о престолонаследии, который отменял действие петровского указа. Любопытно, что текст акта им был подготовлен еще в 1788 г. и был подписан им и его супругой княгиней Марией Федоровной. Фактически акт восстанавливал прежнюю практику передачи престола по мужской линии правящей династии. С небольшими изменениями акт Павла I просуществовал до падения Российской империи.