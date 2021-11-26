ПОЛУБОТОК ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ

ПОЛУБОТОК ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - гла­ва ма­ло­российского казачества.

Сын Л.А. По­лу­бот­ка (? - 29.9.1695), ге­не­раль­но­го бун­чуж­но­го (1672-1678), ге­не­раль­но­го есау­ла (1678-1683) и пол­ков­ни­ка Пе­ре­яс­лав­ско­го пол­ка (1683-1687, 1689-1690) За­по­рож­ско­го вой­ска; зять гет­ма­на И.С. Са­мой­ло­ви­ча (с 1680). Полуботок вла­дел латинскими и польскими язы­ка­ми; воз­мож­но, учил­ся в 1670-е годы в Кие­во-Мо­ги­лян­ской кол­ле­гии (ака­де­мия с 1694 года). С 1680 года в Чер­ни­гов­ском пол­ку За­по­рож­ско­го вой­ска, пол­ков­ник (не позд­нее мая 1705 - 1723). В 1708 года, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, по­сле из­ме­ны гет­ма­на И.С. Ма­зе­пы, со­хра­нил вер­ность Пет­ру I, один из кан­ди­да­тов на ме­сто гет­ма­на «вой­ска За­по­рож­ско­го обе­их сто­рон Днеп­ра». Уча­ст­во­вал в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года. Раз­бо­га­тел бла­го­да­ря цар­ским по­жа­ло­ва­ни­ям, а так­же ску­пая зем­ли у ка­за­ков и кре­сть­ян и, по-ви­ди­мо­му, за­хва­ты­вая зем­ли ра­туш со­тен­ных го­ро­дов (к началу 1720-х годов ему при­над­ле­жа­ли зем­ли на тер­ри­то­рии Га­дяч­ско­го, Лу­бен­ско­го, Не­жин­ско­го, Сум­ско­го, Чер­ни­гов­ско­го пол­ков Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и Ах­тыр­ско­го пол­ка Сло­бод­ской Ук­раи­ны). Ве­ро­ят­но, за­ни­мал­ся тор­го­вой дея­тель­но­стью, пы­тал­ся на под­кон­троль­ной ему тер­ри­то­рии Чер­ни­гов­ско­го пол­ка мо­но­по­ли­зи­ро­вать тор­гов­лю та­ба­ком, вод­кой, зер­ном.

По­сле смер­ти гет­ма­на И.И. Ско­ро­пад­ско­го ука­зом Пет­ра I от 11.7.1722 года Полуботок на­зна­чен до вы­бо­ров но­во­го гет­ма­на управ­лять Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ной совместно с ге­не­раль­ной старши́ной. Час­то под­пи­сы­вал­ся как «на­каз­ный гет­ман», хо­тя та­ко­вым не яв­лял­ся. По рас­по­ря­же­нию Пет­ра I «во всех де­лах и со­ве­тах» дол­жен был «иметь сно­ше­ние и со­об­ще­ние» с Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­ги­ей, об­ра­зо­ван­ной вес­ной 1722 года во гла­ве с бри­га­ди­ром С.Л. Вель­я­ми­но­вым. В 1722 году Полуботок ввёл за­прет на при­вле­че­ние ка­за­ков ге­не­раль­ной, пол­ко­вой и со­тен­ной стар­ши­на­ми, ме­ст­ной гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей и ду­хо­вен­ст­вом к ка­ким-ли­бо ра­бо­там, по­ми­мо служ­бы (ре­ше­ние про­дик­то­ва­но ин­ст­рук­ци­ей императора Пет­ра I от 16 мая, на­прав­лен­ной Вель­я­ми­но­ву), рас­по­ря­дил­ся рас­ши­рить со­став пол­ко­вых су­дов за счёт «че­ст­ных и ра­зум­ных лю­дей» (уни­вер­сал от 19 августа), обя­зал пол­ков­ни­ков за­клю­чать в тюрь­мы кре­сть­ян, бунтовавших про­тив сво­их вла­дель­цев (уни­вер­сал от 13 декабря).

Од­но­вре­мен­но Полуботок, пы­тав­ший­ся до­бить­ся про­ве­де­ния вы­бо­ров гет­ма­на, на­чал борь­бу с Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­ги­ей. От име­ни ге­не­раль­ной и пол­ко­вой стар­шин, а так­же «сот­ни­ков и то­ва­ри­ства» он ини­ции­ро­вал об­ви­не­ния С.Л. Вель­я­ми­но­ва в пре­вы­ше­нии пол­но­мо­чий. Жа­ло­бы бы­ли рас­смот­ре­ны и удов­ле­т­во­ре­ны Се­на­том в от­сут­ст­вие Пет­ра I, ру­ко­во­див­ше­го Пер­сид­ским по­хо­дом 1722-1723 годов. В ча­ст­но­сти, Вель­я­ми­но­ву бы­ло пред­пи­са­но тре­бо­вать от Ге­не­раль­ной кан­це­ля­рии ко­пии не всех, а толь­ко отдельных важ­ных бу­маг и от­но­сить­ся к ге­не­раль­ной стар­ши­не «со вся­кою уч­ти­во­стью». В свою оче­редь, Вель­я­ми­нов со­об­щил им­пе­ра­то­ру, что Полуботок в на­ру­ше­ние ус­та­нов­лен­ного Пет­ром I по­ряд­ка не по­ста­вил Ма­ло­рос­сий­скую кол­ле­гию в из­вест­ность о рас­сыл­ке сво­их уни­вер­са­лов по пол­кам и от­ка­зал­ся со­брать тре­буе­мые све­де­ния о на­ло­го­пла­тель­щи­ках. Ука­зом Пет­ра I от 16.4.1723 года, рас­ши­рив­шим пол­но­мо­чия Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии, Полуботок был вы­зван в Санкт-Пе­тер­бург вме­сте с ге­не­раль­ным судь­ёй И.Ф. Чер­ны­шом и ге­не­раль­ным пи­са­рем С. Са­ви­чем «для от­ве­ту». Тем не ме­нее Полуботок вновь об­ра­тил­ся к им­пе­ра­то­ру с прось­бой об из­бра­нии гет­ма­на «воль­ны­ми го­ло­са­ми», на что Пётр I ука­зом от 23.6.1723 года не раз­ре­шил «в сем де­ле до­ку­чать». Полуботок при­ехал в Санкт-Пе­тер­бург в ав­гу­сте то­го же го­да, в сен­тяб­ре дал по­ка­за­ния в Тай­ной кан­це­ля­рии. То­гда же со­вер­шил под­лог. Он при­вёз на­пи­сан­ную «ма­ло­рос­сий­ским пись­мом» че­ло­бит­ную об от­ме­не на­ло­гов с хо­зяйств ка­зац­кой стар­ши­ны (вве­де­ны в 1722), а так­же пус­той бланк с под­пи­ся­ми стар­ши­ны, пред­на­зна­чен­ный для пе­ре­во­да тек­ста на «ве­ли­ко­рус­ское пись­мо». Ис­поль­зуя пус­той бланк, Полуботок при пе­ре­во­де до­пол­нил че­ло­бит­ную прось­бой об уч­ре­ж­де­нии вме­сто Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии ге­не­раль­но­го су­да из 7 че­ло­век. Од­ну че­ло­бит­ную он по­дал в Се­нат, а вто­рую - в Кол­ле­гию иностранных дел. Это сов­па­ло с дей­ст­вия­ми полковника Мир­го­род­ско­го пол­ка Д.П. Апо­сто­ла, ко­то­рый в но­яб­ре че­рез по­сред­ни­ка по­дал пря­мо в ру­ки Пет­ру I че­ло­бит­ные ка­зац­кой стар­ши­ны (в свою оче­редь ис­прав­лен­ные Апо­сто­лом) с прось­ба­ми не толь­ко от­ме­нить на­ло­ги со стар­ши­ны, но и раз­ре­шить вы­бо­ры гет­ма­на. Им­пе­ра­тор, рас­це­нив че­ло­бит­ные как «не­ос­но­ва­тель­ные и про­тив­ные про­ше­ния», рас­по­ря­дил­ся за­клю­чить всю ка­зац­кую де­ле­га­цию во гла­ве с Полуботоком в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость . В конце 1723 - начале 1724 годов всё иму­ще­ст­во Полуботока опи­са­но. В ма­ни­фе­сте Пет­ра I от 15.6.1724 года Полуботок на­зван «не­доб­ро­же­ла­тель­ным сво­ему Оте­че­ст­ву» и им­пе­ра­то­ру че­ло­ве­ком. Скон­чал­ся до вы­не­се­ния су­деб­но­го при­го­во­ра. Ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны I от 8.2.1725 года се­мья по­кой­но­го Полуботока бы­ла по­ми­ло­ва­на (вско­ре вдо­ве и сы­новь­ям Полуботока бы­ло воз­вра­ще­но иму­ще­ст­во). В том же ма­ни­фе­сте прось­бы уп­разд­нить Ма­ло­рос­сий­скую кол­ле­гию им­пе­рат­ри­цей рас­це­не­ны как стрем­ле­ние Полуботока и под­дер­жи­вав­ших его лиц из­ба­вить­ся от ин­стан­ции, пре­пят­ст­во­вав­шей их обо­га­ще­нию за счёт утес­няе­мо­го ими про­сто­го «ма­ло­рос­сий­ско­го» на­ро­да.

Судь­ба Полуботока опи­са­на в по­эмах Т.Г. Шев­чен­ко «Сон» и С.В. Ру­дан­ско­го «Пав­ло По­лу­бо­ток»; оба по­эта вло­жи­ли в ус­та Полуботока не­га­тив­ную оцен­ку Пет­ра I и его по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии за­по­рож­ских ка­за­ков. Полуботок изо­бра­жён на кар­ти­не В.А. Вол­ко­ва «Им­пе­ра­тор Пётр I по­се­ща­ет на­каз­но­го гет­ма­на По­лу­бот­ка в ка­зе­ма­те Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в 1724 год» (1900). В украинской на­уч­но-по­пу­ляр­ной и учеб­ной ли­те­ра­ту­ре Полуботок рас­смат­ри­ва­ет­ся как национальный ге­рой, бо­ров­ший­ся и по­гиб­ший за не­за­ви­си­мость Ук­раи­ны. Его име­нем на­зва­ны ули­цы во Льво­ве, Ров­но, Чер­ни­го­ве и других украинских го­ро­дах. Национальным бан­ком Ук­раи­ны в честь Полуботока вы­пу­ще­на па­мят­ная се­реб­ря­ная мо­не­та дос­то­ин­ст­вом 10 гри­вен (2003).

Исторические ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 4049; Т. 7. № 4196, 4252, 4418, 4532, 4651;

Ми­ло­ра­до­вич Г.А. Кни­га по­жит­кам быв­ше­го Чер­ни­гов­ско­го пол­ков­ни­ка П. По­лу­бот­ка... // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1862. Кн. 3;

Чер­ни­гов­ская ле­то­пись по но­во­му спи­ску (1587-1725) и Ко­ло­мац­кие че­ло­бит­ные. К., 1890;

Уні­вер­сали П. По­лу­бот­ка (1722-1723). Київ, 2008.