МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии и СССР в 1708-1929 годы. Административный центр - г. Мо­ск­ва.

Об­ра­зо­ва­на по гу­берн­ской ре­фор­ме ца­ря Пет­ра I 18(29) декабря 1708 года в чис­ле пер­вых в стра­не 8 гу­бер­ний. Пер­во­на­чаль­но вклю­ча­ла 39 уез­дов. Площадь около 128,6 тыс. км2 (1708 год), свыше 33,2 тыс. км2 (1897 год). Население свыше 2,23 млн. человек (1766 год), свыше 2,4 млн. человек (1897 год, с учё­том вре­мен­но про­жи­ваю­ще­го на­се­ле­ния; в т. ч. свыше 1 млн. человек в Мо­ск­ве), свыше 1,796 млн. человек(1914 год; в т. ч. свыше 853 тыс. человек в Мо­ск­ве).

Московская губерния 29 мая (9 июня) 1719 годы раз­де­ле­на на 9 про­вин­ций: Вла­ди­мир­скую, Ка­луж­скую, Ко­ст­ром­скую, Мо­с­ков­скую, Пе­ре­славль- За­лес­скую, Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­скую, Суз­даль­скую, Туль­скую, Юрь­ев-Поль­скую; ста­ла вклю­чать 49 уез­дов. В 1727 года из Санкт-Пе­тер­бург­ской губерни в Московскую губернию пе­ре­да­ны Яро­слав­ская [29 апреля (10 мая)] и Уг­лиц­кая [4(15) ию­ля] про­вин­ции, по­сле че­го ко­ли­че­ст­во уез­дов Московской губернии воз­рос­ло до 57.

В от­ли­чие от боль­шин­ст­ва гу­бер­ний, большая часть сво­его су­ще­ст­во­ва­ния Московская геберния воз­глав­ля­лась гененрал-гу­бер­на­то­ром (1727-1729, 1730-1737, 1739, 1865-1909 годы) или рав­ны­ми ему по зна­че­нию ли­ца­ми: ко­ман­дую­щим пол­ка­ми в Мо­ск­ве и пер­во­при­сут­ст­вую­щим в Московской се­нат­ской кон­то­ре (1742-1751 годы), глав­но­ко­мандующий в Мо­ск­ве (1762-1797, 1809-1812, 1812-1814, 1814-1816 годы), во­енным генерал-гу­бер­на­то­ром (1796-1797, 1816-1865 годы), во­енным гу­бер­на­то­ром (1797-1809, 1812, 1814 годы), глав­но­на­чаль­ст­вую­щим над Мо­ск­вой (1915 год).

По гу­берн­ской ре­фор­ме 1775 года из со­ста­ва Московской губернии вы­де­ли­лись Ка­луж­ское (1776 год), Туль­ское и Яро­слав­ское (оба 1777 году), Вла­ди­мир­ское, Ко­ст­ром­ское и Ря­зан­ское (все 1778 году) на­ме­ст­ни­че­ст­ва. 5(16) октября 1781 года на­ча­лось ре­фор­ми­ро­ва­ние Московской губернии в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми ре­фор­мы 1775 года, а 5(16) октября 1782 года Московскя губерния бы­ла «от­кры­та» по но­вым шта­там. Де­ли­лась на 15 уез­дов: Бо­го­род­ский (центр - г. Бо­го­родск, ны­не Но­гинск), Брон­ниц­кий, Ве­рей­ский, Во­ло­ко­лам­ский, Вос­кре­сен­ский (центр - г. Вос­кре­сенск, ны­не г. Ис­т­ра), Дмит­ров­ский, Зве­ни­го­род­ский, Клин­ский, Ко­ло­мен­ский, Мо­жай­ский, Мо­с­ков­ский, Ни­кит­ский (центр - г. Ни­китск, ны­не с. Ко­лы­че­во До­мо­де­дов­ско­го р-на Московской области), По­доль­ский, Руз­ский, Сер­пу­хов­ский. 12(23) декабря 1796 года ли­к­ви­ди­ро­ва­ны Бо­го­род­ский, Брон­ниц­кий и По­доль­ский уез­ды [вос­ста­нов­ле­ны 12(24) февраля 1802 года], а так­же Вос­кре­сен­ский и Ни­кит­ский уез­ды. В XIX - начале XX веков Московская губерния вклю­ча­ла один без­уезд­ный го­род (Вос­кре­сенск) и 2 по­са­да (Сер­ги­ев­ский По­сад, об­ра­зо­ван в 1782 году; Пав­лов­ский По­сад - в 1844 году).

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года западная и центральная час­ти Московской губернии ока­за­лись за­ня­ты не­при­яте­лем. На тер­ри­то­рии Московской губернии со­стоя­лось ге­не­раль­ное Бо­ро­дин­ское сра­же­ние 1812 года. В хо­де во­енных дей­ст­вий наи­бо­лее серь­ёз­но по­стра­да­ли Мо­жайск и Ве­рея (в сентябре 1812 года ра­зо­ре­на ма­ро­дё­ра­ми), французские вой­ска так­же за­ни­ма­ли Зве­ни­го­род, Ру­зу, Дмит­ров и По­дольск. В октябре 1812 года французские вой­ска ос­та­ви­ли тер­ри­то­рию Московской губернии.

Зем­ли Московской губернии ис­то­ри­че­ски яв­ля­лись цен­тром дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния. На­чи­ная с XVIII века многие вид­ные государственные дея­те­ли, вы­ход­цы из знат­ных ро­дов ос­но­вы­ва­ли здесь свои усадь­бы, ко­ли­че­ст­во ко­то­рых по­сто­ян­но рос­ло вплоть до начала XX века, мно­гие из них пред­став­ля­ли со­бой вы­даю­щие­ся ар­хитектурные ком­плек­сы, в них хра­ни­лись цен­ные кол­лек­ции про­из­ве­де­ний искусства, круп­ные биб­лио­те­ки и пр. (напр., Ар­хан­гель­ское, Вве­ден­ское, Глин­ки, Го­рен­ки, Кус­ко­во, Ми­хай­лов­ское, Ос­тан­ки­но, Се­мё­нов­ское-От­ра­да, Су­ха­но­во и др.). Важ­ны­ми куль­тур­ны­ми цен­тра­ми во второй половине XIX - начале XX веков ста­ли име­ния круп­ных пред­при­ни­ма­те­лей (Аб­рам­це­во и др.).

Основным за­ня­тия на­се­ле­ния Московской губернии - зем­ле­де­лие (главные куль­ту­ры - рожь, овёс, яч­мень, гре­чи­ха), а так­же жи­вот­но­вод­ст­во (преимущественно раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та и овец). В свя­зи с ма­ло­зе­мель­но­стью раз­ви­ва­лись кус­тар­ные и от­хо­жие про­мыс­лы, преж­де все­го из­воз­ный, ткац­кий, пря­де­ние льна и шер­сти, об­ра­бот­ка де­ре­ва, ме­бель­ный, то­кар­ный, эки­паж­ный, кор­зи­ноч­ный, гон­чар­ный, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из ме­тал­ла и пр. По­лу­чи­ли раз­ви­тие ху­дож. про­мыс­лы: гжель­ская ке­ра­ми­ка, жос­тов­ская рос­пись, фе­до­скин­ская ми­ниа­тю­ра, фи­ли­мо­нов­ская иг­руш­ка и др.

Московская губерния - круп­ный центр промышленного про­изводства, в начале XX века су­ще­ст­во­ва­ло около 100 фаб­рич­ных по­сёл­ков, св. 1200 промышленных пред­при­ятий, сре­ди круп­ней­ших - Ко­ло­мен­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод, Московский ва­го­но­строительный за­вод (в с. Мы­ти­щи), Бо­го­род­ско- Глу­хов­ская и Ни­коль­ская ма­ну­фак­ту­ры Мо­ро­зо­вых, Ра­мен­ская бу­ма­гоп­ря­диль­ная и ткац­кая фаб­ри­ка Ма­лю­ти­ных, Дмит­ров­ский фар­фо­ро­вый за­вод, Ду­лёв­ский фар­фо­ро­вый за­вод. Ши­ро­кий об­ществ. ре­зо­нанс вы­зва­ла Мо­ро­зов­ская стач­ка 1885 года на Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ре (тра­ди­ци­он­но рас­смат­ри­ва­ет­ся как пер­вое в Рос­сии мас­со­вое вы­сту­п­ле­ние ра­бо­чих с уча­сти­ем проф. ре­во­лю­цио­не­ров).

Вплоть до начала XX века су­ще­ст­во­ва­ло ин­тен­сив­ное су­до­ход­ст­во в бас­сей­не р. Мо­ск­ва. В XIX - начале XX веков в Московской губернии был по­стро­ен ряд круп­ных шос­сей­ных до­рог. В середине XIX - начала XX веков ста­ла са­мой раз­ви­той гу­бер­ни­ей в Российской им­пе­рии по гус­то­те жлезнодорожных се­ти, по её тер­ри­то­рии про­шли ли­нии Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург (1851 год), Мо­ск­ва - Вла­ди­мир (1861 год), Мо­ск­ва - Ко­лом­на (1862 год), Мо­ск­ва - Сер­ги­евский По­сад (1862 год), Мо­ск­ва - Сер­пу­хов (1866 го), Мо­ск­ва - Смо­ленск (1870 год), Мо­ск­ва - Брянск (1899 год), Мо­ск­ва - Па­ве­лец (1900 год), Мо­ск­ва - Зи­лан (1901 год), Бес­куд­ни­ко­во - Са­вё­ло­во (1900 году), Мо­ск­ва - Бес­куд­ни­ко­во (1902 год), Лю­бер­цы - Ар­за­мас (1912 год), а так­же часть ли­ний бу­ду­ще­го Боль­шо­го коль­ца Московской железной дороги. В начале XX века Московская губерния ли­ди­ро­ва­ла по раз­ви­тию при­го­род­но­го железнодорожного со­об­ще­ния; Московский уезд стал од­ним из круп­ней­ших цен­тров дач­но­го строи­тель­ст­ва, сре­ди наи­бо­лее раз­ви­тых дач­ных по­сёл­ков - Пуш­ки­но, Ло­си­ноо­ст­ров­ский, Пер­ловка, Ца­ри­цы­но, Пе­ро­во, Люб­ли­но, Пе­ре­рва.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Московской губернии про­изош­ли мно­го­численные вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян и ра­бо­чих, в Во­ло­ко­лам­ском уезде с октября/но­ября 1905 года по июль 1906 года су­ще­ст­во­ва­ла так называемая Мар­ков­ская рес­пуб­ли­ка. В но­ябре 1917 года в Московской губернии по­все­ме­ст­но ус­та­нов­ле­на советская власть. С 27 августа 1918 года по 29 января 1923 года в со­ста­ве Московской губернии су­ще­ст­во­вал На­ро-Фо­мин­ский уезд, вклю­чив­ший часть Бо­ров­ско­го уезда Ка­луж­ской губернии.

15 августа 1921 года об­ра­зо­ван Ле­нин­ский уезд (центр - г. Ле­нинск, ны­не Тал­дом; вклю­чил час­ти Ка­ля­зин­ско­го уезда Твер­ской губернии и Пе­ре­слав­ско­го, а в 1922 гоу так­же и Алек­сан­дров­ско­го уез­дов Вла­ди­мир­ской губернии), 5 января 1921 года - Оре­хо­во-Зу­ев­ский уезд (вклю­чил часть По­кров­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии), 8 декабря 1921 года - Сер­ги­ев­ский уезд (центр - г. Сер­ги­ев, ны­не Сер­ги­ев По­сад, вклю­чил час­ти Алек­сан­д­ров­ско­го и Пе­ре­слав­ско­го уез­дов Вла­ди­мир­ской губернии).

13 апреля 1922 года Ве­рей­ский и Руз­ский уез­ды при­сое­ди­не­ны к Мо­жай­ско­му уез­ду. 4 мая 1922 года в со­став Московской губернии вклю­чён Егорь­ев­ский уезд (из Ря­зан­ской губернии), 27 апреля 1923 года - Ка­шир­ский уезд (из Туль­ской губернии). 9 мая 1923 года в со­ста­ве Московской губернии вос­ста­нов­лен Вос­кре­сен­ский уезд.

Рез­ко уве­ли­чи­лось чис­ло го­ро­дов в Московской губернии, этот ста­тус по­лу­чи­ли: Оре­хо­во-Зуе­во (1917 год), Ле­нинск (1918 год; ны­не Тал­дом), бывшие по­са­ды - Сер­ги­ев­ский (под названием Сер­ги­ев в 1919 году) и Пав­лов­ский (под названием Пав­лов­ский По­сад); Кун­це­во, Кус­ко­во, Ло­си­ноо­ст­ровск, Лю­бер­цы, Люб­ли­но, Мы­ти­щи, Озё­ры, Пе­ро­во, Пуш­ки­но, Щёл­ко­во (все 1925 году), На­ро-Фо­минск и Ра­мен­ское (оба 1926 года).

В 1923 году Глу­хов­ская ма­ну­фак­ту­ра со­еди­не­на трам­вай­ной ли­ни­ей с г. Бо­го­родск, в 1924 году от­кры­та трам­вай­ная ли­ния в са­мом Бо­го­род­ске (пер­вая в уезд­ных го­ро­дах СССР), в том же го­ду в Сер­пу­хо­ве от­кры­то пас­са­жир­ское ав­то­бус­ное со­об­ще­ние.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 14 января 1929 года Московская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Цен­траль­но­про­мыш­лен­ной (с 3 июня 1929 года Мо­с­ков­ской) об­лас­ти, соз­да­вав­шей­ся с 1 октября 1929 года.

Исторические источники:

Че­бо­та­рев Х. А. Ис­то­ри­че­ское и то­по­гра­фи­че­ское опи­са­ние го­ро­дов Мо­с­ков­ской гу­бер­нии с их уез­да­ми. М., 1787;

Ки­прия­нов В. А. Опи­са­ние Мо­с­ков­ской гу­бер­нии в строи­тель­ном от­но­ше­нии. СПб., 1856;

Ше­ре­ме­тев­ский П. В. В па­мять сто­ле­тию от­кры­тия Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. М., 1879;

Ток­ма­ков И. Ф. Мо­с­ков­ская гу­бер­ния и ее свя­ты­ни. М., 1889;

На­се­лен­ные ме­ст­но­сти Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. М., 1911–1913. [Т. 1–2];

Пав­лов И. Н. Мар­ков­ская рес­пуб­ли­ка: Из ис­то­рии кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния 1905 г. в Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. М., 1926;

По­по­ва Е. Н. 1905 в Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. М.; Л., 1926;

По­по­ва Е. Н. Мо­с­ков­ская про­вин­ция в сем­на­дца­том го­ду. М.; Л., 1927;

Усадь­бы Мо­с­ков­ской гу­бер­нии: Опыт биб­лио­гра­фи­че­ско­го ука­за­те­ля / Сост. И. М. Кар­тав­цов. М., 1927

Дополнительная литература:

Круть В. Т. Ос­нов­ные эта­пы борь­бы за ус­та­нов­ле­ние Со­вет­ской вла­сти в Мо­с­ков­ской гу­бер­нии // Уч. за­пис­ки Мо­с­ков­ско­го об­ла­ст­но­го пе­да­го­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та им. Н. К. Круп­ской. 1962. Т. 118;

Не­ко­то­рые во­про­сы ис­то­рии Мо­ск­вы и Мо­с­ков­ской гу­бер­нии в XIX– XX вв. М., 1964;

Из ис­то­рии Мо­с­ков­ско­го края. М., 1973–1975. Т. 1–2;

Ге­не­раль­ная ре­пе­ти­ция: Хро­ни­ка ре­во­лю­ци­он­ных со­бы­тий 1905–1907 гг. в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье. М., 1980.

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