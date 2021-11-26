КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в Поволжье.
Образована указом 18(29).12.1708 года на территории, подчинявшейся ранее Казанского дворца приказу. Админситративный центр - город Казань. Наиболее крупные города: Астрахань, Царицын, Саратов, Уфа, Самара, Симбирск, Свияжск, Царёвококшайск (с 1928 года Йошкар-Ола), Нижний Новгород, Чебоксары, Муром. В 1714 году из состава Казанской губернии выделена Нижегородская губерния (возвращена в состав Казанской губернии в 1717 году, в 1719 году вновь выделена в самостоятельную губернию), в 1717 году - Астраханская губерния. С 1719 года Казанская губерния делилась на провинции: Казанскую, Пензенскую, Свияжскую, а также Уфимскую (до 1728 года и в 1731-1734 годах). В 1727 году в состав Казанской губернии переданы Вятская и Соль-Камская (переименована в Пермскую) провинции Сибирской губернии. В 1737 году в Казанской губернии образована Симбирская провинция. При проведении губернской реформы 1775 года из северной части Казанской губернии 11(22).09.1780 года образована Вятская губерния (до 1796 года Вятское наместничество), а из южной части 15(26).09.1780 года - Симбирская губерния (до 1796 года Симбирское наместничество), часть территории Казанской губернии вошла в состав Пензенской губернии (до 1796 года Пензенское наместничество). 28.09(09.10).1781 года Казанская губерния преобразована в Казанское наместничество.
Делилось на уезды: Арский, Казанский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, Царёвококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский. 12(23).12.1796 года Казанское наместничество переименовано в Казанскую губернию, ликвидированы Арский, Спасский и Тетюшский уезды (в 1802 году два последних восстановлены).
Площадь 63,6 тыс. км2 (1897 год). Население 2,8 млн. человек (1913 год), в т. ч. русские (38,9%), татары (31,2%), чуваши (22,8%), марийцы (5,1%), мордва (1,2%). Основные занятия населения - земледелие, огородничество, рыболовство, изготовление изделий из дерева, смолокуренный, бондарный и поташный промыслы, лесозаготовки (с середины XVIII века поставки дубовой древесины для Балтийского, Черноморского и др. флотов), отхожие промыслы, бурлачество по рекам Волга и Кама.
В XVIII-XIX веках на территории Казанской губернии получила широкое развитие ярмарочная торговля (наиболее крупные ярмарки - в Казани, Козьмодемьянске, Лаишеве), которой благоприятствовало наличие обширных водных путей по рекам Волга и Кама (с притоками). В середине XIX века установлено регулярное пароходное сообщение по ним. В 1893-1894 годах по территории Казанской губернии прошли линии Сасово - Свияжск и Казань - Зелёный Дол Московско-Казанской железной дороги. К 1913 году в Казанской губернии действовало 423 промышленных предприятия, наиболее крупные: торгово-промышленное общество Алафузовских фабрик и заводов (основано в 1894 году Л. А., Н. И. и Н. Н. Алафузовыми), владевшее льнопрядильной и ткацкой фабриками, кожно-юфтевыми заводами и др., кожевенные заводы братьев А. М., Г. М. и Р. М. Гольдберг, а также А. А. Жулина в Казанском у. и др.
После Октябрьской революции 1917 года в конце 1917 - начале 1918 года в Казанской губернии была установлена советская власть. В этот период лидерами татарского национального движения (М. Садри, Г. Шараф и др.) обсуждался проект создания на территории Казанской губернии и прилегающих к ней областей национального государства - Урало-Волжского штата (или Волжско-Уральской советской республики), который не был осуществлён. В конце февраля 1918 года было провозглашено создание Казанской советской рабоче-крестьянской республики, 16.05.1918 года республика была упразднена, её полномочия были переданы Казанскому совету рабочих и солдатских депутатов. Летом 1918 года в Казанской губернии установилась власть Комитета членов Учредительного собрания, на территории Казанской губернии в сентябре 1918 года развернулись упорные бои между силами РККА, с одной стороны, и Народной армией Комуча и частями Чехославацкого корпуса - с другой, завершившиеся восстановлением советской власти в Казанской губернии. В феврале 1919 года Царёвококшайский уезд переименован в Краснококшайский уезд 27.03.1919 года в состав Казанской губернии включён Елабужский уезд Вятской губернии Постановлением ВЦИК и СНК от 27.05.1920 года б. ч. Казанской губернии образовывала территорию Татарской АССР (смотрите Татарстан); 18.06.1920 года Козьмодемьянский, Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды переданы в состав Нижегородской губернии, Краснококшайский и Елабужский уезды - в состав Вятской губернии.
Иллюстрация:
Герб Казанской губернии. Архив БРЭ.