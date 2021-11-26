ДЕВЬЕ'Р Антон

Анто'н Мануи'лович Девье'р (порт. António Manuel de Vieira) родился в Португалии (Бергольц считал его итальянцем). Петр 1 познакомился с ним во время заграничного путешествия в Голландии, на морских маневрах, устроенных голландскими бургомистрами. Девьер служил юнгой на корабле, где находился будущего императора. По версии другого современника Девьера, профессора Мартини, император вывез его из Англии, где Девьера подарил ему адмирал Михель «как хорошего каютного служителя». По воспоминаниям современника, он был «красавец собою, очень худой на вид, очень моложавый».

В 1697 Антон Мануйлович, как его называли в России, служил, сначала денщиком (скороходом) Петра I, потом поступил на военную службу, получив в 1718 году чин бригадира, закончил службу генерал-адъютантом. В 1727 году получил титул графа. Девьер считался любимцем императора, входил в его «ближний круг», чему способствовала жениться на Анне Даниловне, великовозрастной сестре А.Д. Меньшикова. Не простив бесчестья сестры, ожидавший ребенка, Меньшиков выгнал жениха, даже избил его, но под давлением Петра I свадьбу сыграли.

С 25мая 1718 года Девьер назначается Петром I главой Генерал-Полицейского управления с чином Генерал-Полицмейстера. Задачей этой структуры, состоявшей из Главной Полицмейстерской Канцелярии и Полицейской команды, было следить, «чтобы не случилось ничего запрещенного».

Возлагая на Девьера исполнение полицейских обязанностей, Петр I вручил ему особую инструкцию («Положение») из13 пунктов, которые определяли главные обязанности городской полиции. От нее требовалось следить за регулярной застройкой города, укреплением берегов рек и каналов, улицы и переулки содержать в чистоте, убирать сор и вывозить в указанные места, прекращать ссоры на улицах и рынках, следить за качеством продаваемых съестных припасов, осматривать «печи, камели, очаги… и другие места, где водится огонь», искоренять игорные дома, шинки и притоны разврата, гулящих, слоняющихся и нищих арестовывать и допрашивать, записывать каждого приезжающего и отъезжающего.

4 июня 1918 года Девьер получил от Сената список назначенных в его управление служащих - 10 офицеров, 20 унтер-офицеров, дьяка, 10 подъячих - всего 41 человек. Кроме того, для лучшего выполнения предписаний было откомандировано «160 солдат добрых». В каждой слободе назначали старосту, десятского, от десяти дворов и жителей для борьбы с пожарами. К концу царствования Петра I в полиции числилось уже 76 человек.

Первыми распоряжения Девьера касались мощения улиц (18 июня 1718 год), высылке нищих (30 июня 1718 года), «введения повсеместно освещения» (18 марта 1721 года).

По словам Берхгольца, «Девьер славился своей строгостью и быстротой в исполнении царских приказаний, городским же обывателям всех сословий он внушал такой страх, что они дрожали при одном его имени».

Но объемность, сложность и, часто, невыполнимость поставленных задач, нерасторопность подчиненных и низкий уровень бытовой культуры горожан, приводила к недовольству Петра I деятельностью полиции, а ее начальнику приходилось пробовать царской дубинки.

До 1727 года Девьер проживал с семьей на участке между Фонтанкой, Садовой и Невском проспектом (ныне дом 39 по Невскому проспекту, Аничков Дворец). Женитьба Девьера упрочила его положение в петербургском обществе, но создала ему могущественного недоброжелателя, так как « полудержавный властелин « не простил сопротивления реализации завещания Екатерины I , по которому власть переходила к Петру II после женитьбы на «принцессе Марии Меньшиковой».

26 апреля 1727 года Девьер был арестован, для суда над ним была создана специальная комиссия, и в течение десяти дней следствие было закончено. Оно велось с применением пыток и после 25 ударов кнутом «с таким рассчитанным зверством, что каждый удар на спине ровно ложился один к другому, и не осталось там ни одного места, которое бы не затронул кнут», Девиер оговорил себя и еще пять человек. За несколько часов до смерти Екатерина I под давлением Меньшикова подписала указ о наказании «Девьера со товарищи».

Его лишают орденов, графского достоинства, чинов, чести, вторично наказывают кнутом и ссылают в Сибирь, в Жигонское Зимовье, в Якутской области на 12 лет за то, «что противился воле Екатерины I относительно брака Петра II». Затем Девьера переводят в Охотск, где его крайне боялись «хотя и был ссыльным, ибо изгнанник этот имел нрав крутой и строптивый».

Елизавета Петровна, «нуждаясь в верных слугах», своим указом от 23 апреля 1743 года приказала освободить его из ссылки с возвращением чинов, орденов и графского достоинства, а указом от 17 декабря 1744 г. вновь назначает Санкт-Петербургским Генерал-Полицмейстером. Но по состоянию здоровья 24 апреля 1745 года он оставил свой пост и скоро умирает.