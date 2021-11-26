ЗАДУНAЙСКОЕ КАЗAЧЬЕ ВОЙСКО

Задунайское казачье войско (Задунайская Сечь) — в 1775—1828 организация бывших запорожских казаков в устье Дуная.

После ликвидации в 1775 Сечи Запорожской часть недовольных запорожцев переселилась на территорию Османской империи в устье Дуная в район современного г. Вилково, создав там З. к. в. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) часть дунайских запорожцев перешла на сторону России, поступила в состав действующей армии, получив название буджакских или усть-дунайских казаков (см. Дунайское казачье войско ). В начале русско-турецкой войны 1828—1829 остальная часть задунайцев во главе с кошевым атаманом О.М. Гладким сразу перешла на сторону русской армии, что означало прекращение существования Задунайской Сечи; после окончания войны на основе задунайцев атамана Гладкого было создано Азовское казачье войско .

Лит.: Сапожников И. В. Материалы по исторической географии дельты Дуная (к 170-летию ликвидации Задунайской Сечи). Одесса–Ильичевск, 1998.